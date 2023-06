Trump interpellé à Miami : ce qu’il faut savoir

L’ancien président Donald Trump doit comparaître devant le tribunal fédéral de Floride mardi après-midi pour être mis en accusation pour avoir prétendument refusé de restituer des documents classifiés aux autorités fédérales après avoir quitté la Maison Blanche.

Trump était déjà le premier ancien président à faire face à des accusations criminelles et est maintenant le premier à faire face à des accusations fédérales. Un acte d’accusation non scellé vendredi allègue que Trump, avec l’aide de son homme du corps Walt Nauta, a bafoué une assignation à comparaître l’obligeant à remettre des documents très sensibles qu’il conservait dans des endroits non sécurisés de sa résidence de Mar-a-Lago – et que les hommes l’ont caché au fédéral fonctionnaires ainsi que les propres avocats de Trump. Les documents contenaient prétendument des informations sur la défense nationale, y compris des plans pour attaquer un pays étranger non identifié, et les capacités d’armes nucléaires des États-Unis.

Trump a été inculpé d’un total de 37 chefs d’accusation, y compris la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale en vertu de la loi sur l’espionnage, les fausses déclarations et déclarations, le complot en vue d’entraver la justice, la rétention d’un document ou d’un dossier, la dissimulation par corruption d’un document ou d’un dossier, la dissimulation d’un document dans une enquête fédérale et comploter pour dissimuler.

La juge de district américaine Aileen Cannon, que Trump a nommée en 2019, superviserait l’affaire pour le moment. Elle avait auparavant été nommée maître spécial pour examiner les documents récupérés à Mar-a-Lago l’année dernière et a été critiquée pour avoir remporté plusieurs victoires déconcertantes de Trump dans ces procédures.

Dans les jours qui ont suivi son inculpation, Trump a indiqué sur son réseau social Truth Social qu’il avait l’intention de lutter contre les accusations, les qualifiant de produit d’une « chasse aux sorcières » politique et d’une tentative d’ingérence dans les élections de 2024. Il rassemble une nouvelle équipe juridique, qui serait dirigée par Todd Blanche, un ancien procureur fédéral du district sud de New York. Mais on ne sait pas s’il est avocat local sécurisé autorisé à pratiquer en Floride.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la deuxième mise en accusation de Trump.

Où et à quelle heure Trump sera-t-il interpellé ?

Trump se présenterait au palais de justice fédéral de Miami à 15 h HE. Sa mise en accusation devrait suivre un schéma similaire à celui d’avril à New York dans une affaire distincte concernant des paiements en argent silencieux à la star de cinéma pour adultes Stormy Daniels lors de sa campagne de 2016. En avril, Trump a pris ses empreintes digitales mais n’a pas été menotté et n’a pas fait prendre sa photo d’identité. Il a été autorisé à rentrer chez lui après sa mise en accusation à New York et il est peu probable qu’il soit emprisonné cette fois.

Après sa mise en accusation à Miami, l’ancien président prévoit de retourner dans son club de golf de Bedminster, New Jersey, pour faire des remarques publiques. Il a également fait des remarques publiques à la suite de son inculpation d’avril, soulevant des griefs contre le bureau du procureur du district de Manhattan et les personnes impliquées dans d’autres enquêtes contre lui.

Trump devrait également organiser une collecte de fonds dans son club de golf dans la soirée qui devrait rapporter 2 millions de dollars, a rapporté Politico. C’est une somme considérable, mais pas un objectif déraisonnable étant donné qu’il a également vu une augmentation des dons de campagne après sa première inculpation. Quatre-vingt-dix pour cent des recettes de mardi soir devraient aller à l’effort de réélection de Trump, le reste servant à l’aider avec ses frais juridiques croissants.

Y aura-t-il des protestations ?

Dans une interview à la radio dimanche, Trump a appelé ses partisans à manifester. Les autorités fédérales et locales se préparent à cette éventualité, augmentant leur capacité à Miami et interdisant apparemment aux policiers de prendre un jour de congé. Le périmètre du palais de justice a été bouclé et entouré de barricades.

Certains groupes et personnalités d’extrême droite ont appelé à des manifestations autour du palais de justice. Cela comprend une section locale des Proud Boys, une milice dont les dirigeants ont été reconnus coupables de complot séditieux lors de l’insurrection du 6 janvier 2021.

L’ancienne candidate au poste de gouverneur républicain de l’Arizona, Kari Lake, qui a refusé de reconnaître sa défaite aux élections de 2022, a également prévu un rassemblement pro-Trump dans un hôtel de Palm Beach lundi soir. Lors de la convention républicaine de Géorgie samedi, Lake a suggéré qu’elle – et de nombreux autres républicains membres de la National Rifle Association – seraient prêtes à rencontrer tous les détracteurs de Trump prévoyant une contre-manifestation.

« Si vous voulez arriver au président Trump, vous allez devoir passer par moi et vous allez devoir passer par 75 millions d’Américains comme moi », a-t-elle déclaré à la foule.

Que se passe-t-il ensuite ?

Jack Smith, un avocat spécial nommé par le ministère de la Justice en novembre pour enquêter sur l’affaire, a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi qu’il avait l’intention de poursuivre un « procès rapide ». Mais comme pour l’affaire contre lui à New York, l’affaire judiciaire en Floride pourrait se prolonger jusqu’à la saison de campagne 2024 ou même au-delà des élections.

S’il est reconnu coupable, Trump pourrait être condamné à une peine de prison. Chaque chef d’accusation lié à des violations de la loi sur l’espionnage pourrait entraîner une peine maximale de 10 ans. Pour les accusations de complot et de fausses déclarations, c’est cinq ans par infraction; pour les charges d’obstruction, c’est 20.