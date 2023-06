Trump interdit de partager des preuves dans une affaire de documents secrets

L’ex-dirigeant a plaidé non coupable de 37 chefs d’accusation liés à la mauvaise gestion présumée de matériel classifié

Un juge fédéral américain a ordonné à l’ancien président Donald Trump de ne pas divulguer les preuves obtenues au cours du processus de découverte dans son dossier de documents classifiés, approuvant une demande des procureurs de garder secrets les détails sensibles.

Le juge magistrat Bruce Reinhart a autorisé lundi l’ordonnance de protection, empêchant Trump et son coaccusé, l’ancien valet présidentiel Walt Nauta, de partager des preuves avec le public. Cette décision fait suite à une requête de l’avocat spécial Jack Smith, qui mène l’affaire pénale contre l’ex-président.

L’ordre stipule que Trump et Nauta « ne doit pas divulguer les documents de découverte ou leur contenu directement ou indirectement à toute personne ou entité autre que les personnes employées pour aider à la défense, les personnes interrogées en tant que témoins potentiels, les conseils des témoins potentiels et les autres personnes à qui le tribunal peut autoriser divulgation. »

Trump a été inculpé plus tôt ce mois-ci de 37 chefs d’accusation liés à la mauvaise gestion présumée d’informations classifiées de sécurité nationale, ainsi qu’à l’entrave à la justice pour ne pas avoir rendu des documents conservés après son départ de ses fonctions en 2021. Les accusations sont intervenues après que les enquêteurs fédéraux ont récupéré plus de 300 classifiés documents en possession de Trump, dont certains lors d’un raid du FBI sur son domaine de Mar-a-Lago en août dernier.

L’ancien président a plaidé non coupable de toutes les accusations lors de sa mise en accusation à Miami la semaine dernière et a continué de nier tout acte répréhensible. Lors de son premier entretien depuis son inculpation, Trump a déclaré à Brett Baier de Fox News qu’aucun des documents qu’il avait conservés n’avait été classé après son départ de la Maison Blanche.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas simplement rendu les fichiers après avoir été approché par des responsables fédéraux, Trump a déclaré qu’il n’avait jamais réussi à retirer ses affaires des boîtes contenant les documents, qui, a-t-il ajouté, étaient « entrecoupé de toutes sortes de choses – chemises de golf, vêtements, pantalons, chaussures. »

« J’avais des cartons. Je veux passer par les cases et sortir toutes mes affaires personnelles », il a dit. « Je ne veux pas remettre ça à [the National Archives] encore. Et j’étais très occupé, comme vous l’avez en quelque sorte vu.

Les avocats de Trump et Nauta n’ont pas contesté l’ordonnance de protection, qui a été demandée par Smith vendredi dernier. De telles mesures sont courantes dans les affaires fédérales impliquant du matériel classifié ou d’éventuelles violations de la loi sur l’espionnage. La plupart des accusations de Trump ont été portées en vertu de la loi de la Première Guerre mondiale, chaque chef d’accusation étant passible d’une peine de prison maximale de 10 ans.

