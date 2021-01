WASHINGTON – Le président Trump a signé mardi un décret interdisant les transactions avec huit applications logicielles chinoises, dont Alipay, la plate-forme de paiement appartenant à Ant Group, et WeChat Pay, qui appartient à Tencent.

Cette décision, deux semaines avant la fin du mandat de M. Trump, pourrait aider à verrouiller la position plus dure de son administration à l’égard de la Chine et est susceptible de mettre davantage Pékin en danger.

Le décret, publié mardi soir, interdira toute transaction avec des «personnes qui développent ou contrôlent» les applications d’Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay et WPS Office et leurs filiales après une période de 45 jours.

Dans l’ordonnance, le président a déclaré que «le rythme et l’omniprésence de la diffusion aux États-Unis de certaines applications mobiles et de bureau connectées et d’autres logiciels développés ou contrôlés par des personnes en République populaire de Chine» continuaient de menacer la sécurité nationale américaine. «À l’heure actuelle, des mesures doivent être prises pour faire face à la menace posée par ces applications logicielles chinoises connectées», a-t-il écrit.