Trump intensifie ses efforts pour attirer davantage de mégadonateurs alors que Haley lance une campagne de collecte de fonds

Avec deux victoires en primaire en poche, l’ancien président Donald Trump intensifie ses efforts pour attirer des mégadonateurs potentiels dans la campagne avec des appels personnels, des promenades en cortège et des repas dans son club privé de Mar-a-Lago, a déclaré à CNN une source proche du dossier.

Magnat des casinos Steve Wynn a passé la nuit de la primaire du New Hampshire aux côtés de Trump. Magnat de l’aérospatiale Robert Bigelow et l’homme d’affaires de Las Vegas, Don Ahern, ont voyagé dans le cortège de Trump pour se rendre son récent événement de campagne au Nevada après avoir rencontré l’ancien président. Et jeudi, une liste de grands donateurs devraient dîner avec Trump lors d’une collecte de fonds dans une maison privée à Palm Beach, en Floride.

La source a déclaré que Trump avait récemment obtenu des engagements financiers de la part d’un grand nombre de ces donateurs importants, notamment Ahern et Bigelow, qui était l’un des gouverneurs de Floride Ron DeSantis. les plus grands bailleurs de fonds et a fait don de 20 millions de dollars au super PAC soutenant la candidature présidentielle de DeSantis. DeSantis abandonné de la course GOP plus tôt ce mois-ci.

Trump a également rencontré le mégadonateur du GOP Rébecca Mercer dans son complexe de Floride l’année dernière. Le soutien financier de la famille Mercer en 2016 a été déterminant pour l’aider à remporter la présidence cette année-là.

Il n’était pas immédiatement clair si l’un de ces récents engagements financiers figurerait dans les dossiers de campagne attendus cette semaine auprès des régulateurs fédéraux, couvrant les derniers mois de 2023. signalé pour la première fois les détails de la démarche de Trump auprès des donateurs.

Après il a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024plusieurs grands donateurs républicains dit publiquement qu’il était temps d’abandonner Trump, après sa défaite en 2020, les événements du 6 janvier 2021 et les résultats médiocres des candidats soutenus par Trump dans les États charnières lors des élections de mi-mandat de 2022. Alors que certains de ces financiers fortunés se tournent vers Trump, d’autres ont changé à l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley après avoir précédemment soutenu DeSantis.

Les responsables de MAGA, Inc., le super PAC soutenant Trump, affirment avoir collecté plus de 46 millions de dollars au cours du second semestre 2023, soit un pic par rapport aux 13 millions de dollars que le groupe a levés au premier semestre de l’année dernière.

Haley – le dernier rival majeur de Trump pour l’investiture du GOP – a également lancé une importante campagne de collecte de fonds ces derniers jours et devrait organiser au moins 13 événements de collecte de fonds à travers le pays avant les primaires de Caroline du Sud le mois prochain.

Alors que Haley cherche à courtiser les donateurs, les directeurs de campagne de Trump ont publié lundi une déclaration affirmant qu’elle n’avait aucun chemin vers l’investiture républicaine – malgré le soutien de ses électeurs. Américains pour l’action pour la prospéritéle bras politique du réseau aux poches profondes associé au milliardaire du Kansas Charles Koch.

Ce sentiment devait être répété par la directrice de campagne Susie Wiles lorsqu’elle se présentera à un rassemblement de donateurs conservateurs à Palm Beach.

La campagne de Haley devrait également faire valoir ses arguments auprès des donateurs de Floride, qui forment l’American Opportunity Alliance. Ses membres comprennent les milliardaires des hedge funds Ken Griffin et Paul Singer et des membres de la famille Ricketts, propriétaires des Cubs de Chicago.

Haley, pour sa part, s’efforce de rassembler les ressources nécessaires pour financer sa tentative de longue haleine d’arrêter Trump à travers le Primaire de Caroline du Sud le 24 février et éventuellement au Super Tuesday le 5 mars.

Elle devrait apparaître mardi à une collecte de fonds à New York co-organisée par plusieurs milliardaires de Wall Street, dont Ken Langone, Cliff Asness et Stanley Druckenmiller. Sa collecte de fonds à travers la ville de New York devrait rapporter 1,5 million de dollars de nouveaux dons, selon un responsable de la campagne Haley.

La récente menace de Trump selon laquelle ceux qui continuent de donner à Haley seraient « définitivement exclus » de son orbite a provoqué la colère de certains de ses donateurs et a servi à stimuler sa collecte de fonds.

“J’ai contribué très tôt et de manière significative à Nikki et je pensais avoir fait mon travail”, a écrit Asness, co-fondateur d’AQR Capital Management. les réseaux sociaux récemment. “Mais si mes contributions passées ne me permettent pas d’être” exclu “de son culte RINO (oui, ce ne sont que les républicains de nom), je devrai peut-être contribuer davantage maintenant.”

Les responsables de la campagne de Haley affirment qu’elle a collecté 4 millions de dollars en ligne depuis qu’elle deuxième place à la primaire du New Hampshire et a profité de la menace de Trump d’excommunier ses donateurs en vendant des T-shirts de campagne portant la mention : « Interdit. En permanence.”

Mardi, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud a réaffirmé son engagement à rester dans la course, arguant qu’« une journée en politique est toute une vie », tout en restant optimiste quant à sa capacité à réduire l’écart entre elle et Trump avant les primaires de Caroline du Sud. .

« Il nous reste un mois avant les élections », a-t-elle déclaré lors d’un entretien avec CBS News. « Dans le New Hampshire, j’ai gagné 25 points en trois semaines. Nous sommes n’importe où et partout en Caroline du Sud. … Les gens commencent à se présenter parce qu’ils sont désormais prêts à prêter attention.

