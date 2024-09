Trump insiste sur le fait que la guerre menée par la Russie doit cesser. Mais il ne dira pas s’il veut que l’Ukraine gagne

WASHINGTON — L’ancien président Donald Trump s’est exprimé avec véhémence Débat présidentiel de mardi à propos de vouloir La guerre de la Russie en Ukraine que les hostilités soient terminées — mais il a refusé à deux reprises de répondre directement à une question lui demandant s’il souhaitait voir l’Ukraine, alliée des États-Unis, gagner.

Trump a également prétendu à tort que la guerre avait tué des « millions » de personnes depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a deux ans et demi, alors que l’ONU affirme que 11 700 civils ont été tués. Il a également affirmé, sans preuve, que la vice-présidente Kamala Harris, son adversaire démocrate, avait bâclé une mission diplomatique quelques jours avant que la Russie ne lance l’invasion.

Les commentaires de Trump sont susceptibles d’accroître les inquiétudes de l’Ukraine et de ses partisans selon lesquelles son retour à la Maison Blanche pourrait pousser l’Ukraine vers un accord de paix perdant avec son voisin plus fort, la Russie. L’Ukraine dépend de l’aide militaire et financière des États-Unis pour poursuivre sa lutte contre les forces russes, et il lui serait très difficile de résister à leurs attaques si les États-Unis venaient à retirer leur soutien.

« C’est une question très simple. Voulez-vous que l’Ukraine gagne cette guerre ? », a demandé à Trump le modérateur David Muir d’ABC News lors du débat de mardi, la première des deux fois où il a insisté pour que Trump donne une réponse directe.

« Je veux que la guerre cesse », a répondu Trump. « Je veux sauver des vies », a-t-il ajouté, avant d’affirmer à tort que « des millions » de personnes mouraient dans le conflit.

Muir lui a alors posé à nouveau la question, lui demandant si Trump pensait que « c’était dans l’intérêt des États-Unis que l’Ukraine gagne cette guerre ».

L’ancien président républicain a répondu : « Je pense qu’il est dans l’intérêt des États-Unis de terminer cette guerre et de la mener à bien. »

Trump a déclaré à plusieurs reprises qu’il aurait une Accord de paix conclu en une journée entre l’Ukraine et la Russie S’il est élu, il ne précise pas comment. Les partisans de l’Ukraine craignent que le type d’accord dont parle Trump ne se traduise par une capitulation du gouvernement démocratique du pays sur une partie importante de son territoire et de sa souveraineté face aux dures exigences de la Russie.

Le président russe Vladimir Poutine a insisté plus tôt cette année sur le fait que l’Ukraine doit abandonner de vastes étendues de territoire et éviter adhérer à l’OTAN simplement comme condition pour entamer des négociations.

« La raison pour laquelle Donald Trump affirme que cette guerre sera terminée en 24 heures, c’est qu’il y renoncerait », a déclaré Mme Harris mardi. Elle a accusé Trump d’entretenir « ce que vous pensez être une amitié avec (…) un dictateur qui vous mangerait pour déjeuner ».

Trump a une longue histoire de Commentaires admiratifs sur Poutinequalifiant notamment sa tactique lors de l’invasion de l’Ukraine en 2022 de « géniale » et de « très astucieuse ». Trump n’exprime pas une telle chaleur envers le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, le qualifiant de « vendeur » pour ses appels aux alliés pour des armes.

L’administration Biden affirme qu’une victoire en Ukraine encouragerait Poutine à agir contre d’autres démocraties alliées de l’Occident en Europe. Le président Joe Biden et ses hauts responsables ont joué un rôle clé dans la mobilisation du soutien international à l’Ukraine et dans les sanctions contre la Russie, et ce avant même que les forces russes n’entrent en Ukraine. Les États-Unis ont incité leurs alliés à agir en faisant valoir des renseignements déclassifiés montrant que la Russie préparait l’invasion.

Quelques jours avant l’invasion de fin février 2022, Biden a envoyé Harris à la Conférence annuelle de Munich sur la sécurité En Allemagne, une mission de haut niveau a été lancée pour consolider le soutien à l’Ukraine parmi les dirigeants européens et de l’OTAN. Harris a rencontré en marge de la rencontre le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Lors du débat, Trump a lié le moment du voyage de Harris en Europe à l’envoi de troupes par Poutine en Ukraine quelques jours plus tard.

« Ils l’ont envoyée négocier avec Zelensky et Poutine. Et elle l’a fait. Et la guerre a commencé trois jours plus tard », a-t-il déclaré.

Le gouvernement américain a toutefois déclaré que les troupes russes massées à la frontière avec l’Ukraine et les évaluations des services de renseignement indiquaient déjà une invasion imminente. Or, Poutine n’était pas présent à la conférence sur la sécurité en Allemagne et Harris ne l’a pas rencontré.