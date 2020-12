WASHINGTON (AP) – Le président Donald Trump a inondé son premier rassemblement politique post-électoral de théories du complot démystifiées et de mensonges audacieux samedi alors qu’il revendiquait la victoire lors d’une élection qu’il a définitivement perdue.

Un échantillon de ses remarques à Valdosta, Géorgie:

TRUMP: « Si je perdais, je serais un perdant très aimable. »

LES FAITS: Il n’y a pas de «si». Il a perdu, refuse de concéder, n’a pas félicité le vainqueur et persiste dans les allégations de malversations électorales que les tribunaux et les fonctionnaires de tous les États du champ de bataille et à Washington ont jugés sans fondement.

___

TRUMP, essayant de jeter les soupçons sur les plus de 80 millions de votes enregistrés pour le président élu Joe Biden: «Quand il a prononcé un discours de Thanksgiving sur Internet, ils disent qu’il avait moins d’un millier de personnes. … Comment avez-vous 80 millions de voix si vous avez moins de mille personnes? »

LES FAITS: C’est un décompte grossièrement faux et un exemple parmi tant d’autres de Trump saisissant la paille la plus fine. Des millions de personnes ont regardé les remarques de Thanksgiving de Biden.

La fausse affirmation selon laquelle moins de 1000 regardés semblent avoir augmenté à partir d’une capture d’écran publiée sur Twitter montrant le nombre de téléspectateurs à un moment donné sur un seul flux en direct du discours. Mais le discours de Thanksgiving de Biden un jour avant les vacances a été diffusé en direct sur plusieurs sites médiatiques majeurs – chacun avec son propre nombre de téléspectateurs – et a généré plus d’un million de vues en ligne au cours des premiers jours, mesurés par un simple échantillon de sites.

Une vidéo du discours de Biden sur sa page Facebook officielle a montré à elle seule plus de 540000 vues, et plus que celles regardées sur les chaînes YouTube de NBC et ABC combinées.

Biden a publié une vidéo plus courte sur les vacances elles-mêmes. Il a enregistré plus de 5 millions de vues sur Twitter un jour plus tard.

___

TRUMP, suggérant que des bulletins de vote ont été trouvés dans des endroits infâmes: «Quand les numéros sortent des plafonds et sortent de sacs en cuir, vous commencez à dire ce qui se passe.?»

LES FAITS: Il ne se passait rien d’extraordinaire. Cette remarque était la dernière itération d’une fausse affirmation qu’il a répandue au sujet de valises bourrées de bulletins de vote trouvées sous une table recouverte de tissu et comptabilisées sans surveillance.

L’histoire continue

Une vidéo distribuée sur les réseaux sociaux et partagée par Trump présentait des images de surveillance du traitement des bulletins de vote le soir des élections à Atlanta. Il montrait des conteneurs de vote réguliers sur roues – pas des valises – et un enquêteur de l’État et un moniteur indépendant ont observé le décompte de ces bulletins jusqu’à ce que le travail soit terminé pour la nuit, ont déclaré des responsables de l’État et du comté.

Les tribunaux et les responsables électoraux des États du champ de bataille à travers le pays ont systématiquement rejeté les accusations persistantes de Trump selon lesquelles les élections étaient pleines de fraude.

___

TRUMP sur le concours présidentiel désormais réglé: «Nous gagnons cette élection.»

LES FAITS: Non, c’est fini et Biden l’a vaincu.

Lorsque la Californie a certifié son élection présidentielle vendredi, cela a placé Biden au sommet du collège électoral, poussant son total de votes électoraux certifiés au-delà du seuil de 270 nécessaire pour devenir président. Il a atteint 279 votes électoraux et est en passe de terminer avec 306 contre 232 États de Trump qui certifient de nouveau leurs résultats.

Les électeurs se réuniront le 14 décembre dans leurs États pour officialiser le résultat national.

___

TRUMP: « Nous avons gagné la Géorgie, juste pour que vous compreniez. »

LES FAITS: Non, il ne l’a pas fait.

Trump a perdu la Géorgie lors d’une élection que l’État a certifiée pour Biden. Les responsables électoraux républicains ont affirmé que l’élection avait été menée et comptée équitablement. Aucune allégation crédible de fraude ou d’erreurs systémiques n’a été faite.

Un audit a été lancé par le secrétaire d’État Brad Raffensperger, un républicain, et a déclenché un recomptage complet qui a confirmé la victoire de Biden en Géorgie. Le gouverneur Brian Kemp, également républicain, a refusé samedi la demande de Trump de convoquer une session législative spéciale pour tenter de renverser le résultat.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Ben Nadler à Atlanta, Jude Joffe-Block à Phoenix et Ali Swenson à Seattle ont contribué à ce rapport.

___

NOTE DE LA RÉDACTION – Un regard sur la véracité des revendications des personnalités politiques.

___

Trouvez les vérifications des faits AP sur http://apnews.com/APFactCheck

Suivez @APFactCheck sur Twitter: https://twitter.com/APFactCheck