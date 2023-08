Trump inculpé de racket pour ingérence dans les élections de 2020

Donald Trump a été inculpé mardi de racket et d’une série de crimes électoraux après une enquête tentaculaire de deux ans sur ses efforts pour annuler sa défaite de 2020 face à Joe Biden dans l’État américain de Géorgie.

L’affaire – reposant sur des lois généralement utilisées pour faire tomber des gangsters – est la quatrième ciblant le républicain de 77 ans cette année et pourrait conduire à un moment décisif, le premier procès télévisé d’un ancien président de l’histoire des États-Unis.

Les procureurs d’Atlanta ont inculpé le chef républicain de 13 chefs d’accusation, ce qui aggrave les menaces juridiques auxquelles il est confronté dans plusieurs juridictions alors qu’une tempête d’enquêtes met en péril sa candidature à un deuxième mandat à la Maison Blanche.

Alors que le magnat doit déjà être jugé à New York, dans le sud de la Floride et à Washington, les dernières accusations annoncent le scénario sans précédent d’une élection présidentielle de 2024 contestée autant dans la salle d’audience que dans les urnes.

Trump, deux fois destitué, a été accusé d’avoir enfreint la loi géorgienne sur les organisations influencées et corrompues par les racketteurs (RICO), ainsi que de six chefs d’accusation de complot pour avoir tenté de commettre un faux, de se faire passer pour un agent public et de soumettre de fausses déclarations et documents.

L’acte d’accusation a nommé un certain nombre de coaccusés, dont l’ancien avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, qui a fait pression sur les législateurs locaux au sujet du résultat après les élections, et le chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, Mark Meadows.

La Géorgie, que Biden a remportée avec moins de 12 000 voix, présente peut-être la menace la plus grave pour la liberté de Trump alors qu’il mène confortablement le terrain pour la nomination de son parti pour se présenter à la réélection.

Même s’il est renvoyé au bureau ovale, il n’aurait aucun des pouvoirs dont jouissent sans doute les présidents dans le système fédéral pour se pardonner ou faire abandonner les poursuites par les procureurs.

Menace la plus sérieuse

Les statuts RICO sont généralement utilisés pour cibler le crime organisé.

En vertu de la loi fédérale, toute personne pouvant être liée à une « entreprise » criminelle par laquelle des infractions ont été commises peut être condamnée en vertu du RICO. La loi géorgienne plus large n’exige même pas l’existence de l’entreprise.

Les autorités de la région d’Atlanta ont lancé l’enquête après que Trump a appelé des responsables géorgiens des semaines avant son départ de la Maison Blanche, les pressant de « trouver » les 11 780 votes qui renverseraient la victoire de Biden dans l’État de Peach.

Le procureur de district Fani Willis, procureur en chef du comté de Fulton, a constitué un grand jury spécial qui a entendu environ 75 témoins avant de recommander une série de chefs d’accusation dans un rapport secret en février.

Elle allègue que l’équipe de Trump a travaillé avec les républicains locaux sur un plan visant à remplacer les listes légitimes « d’électeurs » – les fonctionnaires qui certifient les résultats d’un État et les envoient au Congrès américain – par de faux remplaçants pro-Trump.

Intention criminelle?

Trump fait déjà face à des dizaines d’accusations de crime après avoir été inculpé par le gouvernement fédéral pour le complot présumé visant à renverser l’élection, et à d’autres poursuites pour sa prétendue mauvaise gestion de documents classifiés et la tenue de dossiers commerciaux prétendument frauduleux.

Les autorités d’Atlanta ont installé des barricades de sécurité à l’extérieur du palais de justice du centre-ville en prévision d’un afflux potentiel de partisans et de contre-manifestants de Trump dans la dernière affaire.

Les républicains au Congrès se sont largement unis pour défendre Trump contre ce qu’ils appellent une « chasse aux sorcières » à motivation politique menée par les démocrates tirant les ficelles du ministère de la Justice.

Il appartiendra cependant à un jury de décider si l’accusation a démontré l’intention criminelle du magnat de l’immobilier milliardaire, qui nie tout acte répréhensible.

Les législateurs enquêtant sur les efforts de Trump pour s’accrocher au pouvoir ont entendu des preuves lors d’une série d’audiences du Congrès l’été dernier qui contesteraient sa défense potentielle qu’il croyait sincèrement avoir été trompé lors des élections.

Plusieurs anciens responsables de l’administration – dont le président des chefs d’état-major Mark Milley et Cassidy Hutchinson, une ancienne assistante de la Maison Blanche – ont décrit comment Trump a reconnu en privé qu’il avait perdu.

Et un juge fédéral basé en Californie qui a présidé l’année dernière un différend concernant des preuves exigées par le Congrès a statué que Trump avait signé des documents juridiques décrivant des preuves de fraude électorale qu’il savait être fausses.

Alors que les palais de justice fédéraux interdisent généralement l’enregistrement électronique, les tribunaux géorgiens sont plus transparents, ce qui signifie que rien n’empêche de regarder les débats sur les télévisions du pays, dès la première audience préliminaire.