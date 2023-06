Trump inculpé dans une affaire de documents classifiés en Floride

L’ancien président Donald Trump a été inculpé devant un tribunal fédéral de Miami pour avoir conservé des documents gouvernementaux classifiés qu’il avait conservés après avoir quitté la Maison Blanche.

Trump lui-même a divulgué l’acte d’accusation dans une série de messages sur son site de médias sociaux Truth Social jeudi soir. Il a également déclaré qu’il avait été convoqué mardi à comparaître devant le tribunal de Miami.

Peu de temps après, NBC News a confirmé l’acte d’accusation.

« Je n’aurais jamais cru possible qu’une telle chose puisse arriver à un ancien président des États-Unis, qui a reçu beaucoup plus de voix que n’importe quel président en exercice dans l’histoire de notre pays, et qui dirige actuellement, de loin, tous les candidats, tant démocrates et républicain, dans les sondages de l’élection présidentielle de 2024 », a écrit Trump.

« JE SUIS UN HOMME INNOCENT ! C’est en effet un JOUR SOMBRE pour les États-Unis d’Amérique », a-t-il écrit.

Trump fait l’objet d’une enquête criminelle fédérale depuis l’année dernière pour avoir bloqué des demandes de restitution de documents gouvernementaux, y compris des documents classifiés, après la fin de son mandat de président. Selon la loi, ces dossiers doivent être restitués lorsqu’un président quitte ses fonctions.

La maison de Trump dans son club Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, a été soulevée en août dernier par des agents du FBI à la recherche de documents qui, selon eux, s’y trouveraient.

Les agents ont trouvé des centaines de documents marqués classifiés.

Trumo dans ses publications sur les réseaux sociaux a écrit: « L’administration corrompue de Biden a informé mes avocats que j’ai été inculpé, apparemment pour le canular des boîtes, même si Joe Biden a 1850 boîtes à l’Université du Delaware, des boîtes supplémentaires à Chinatown, DC, avec encore plus de boîtes à l’Université de Pennsylvanie, et des documents éparpillés sur le sol de son garage où il gare sa Corvette, et qui n’est « sécurisé » que par une porte de garage très fine et ouverte la plupart du temps. »

« J’ai été convoqué au palais de justice fédéral de Miami mardi à 15 heures », a écrit Trump. « Nous sommes un pays en déclin grave et rapide, mais ensemble, nous rendrons l’Amérique encore plus grande ! »

