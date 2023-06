Trump inculpé : ce qu’il faut savoir sur l’affaire des documents et la suite

L’acte d’accusation de Donald Trump pour mauvaise gestion de documents classifiés dans son domaine de Floride a attiré l’attention sur l’un des cas les plus notables de l’histoire du ministère de la Justice.

Les accusations fédérales représentent le plus grand danger juridique à ce jour pour Trump, moins de trois mois après avoir été inculpé à New York de 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux.

Voici un aperçu des accusations, de l’enquête de l’avocat spécial et en quoi le cas de Trump diffère de ceux d’autres politiciens connus pour être en possession de documents classifiés :

QUELS SONT LES FRAIS ?

Trump a été inculpé de sept chefs d’accusation liés à la mauvaise gestion de documents classifiés, selon deux personnes familières avec l’acte d’accusation mais non autorisées à en parler publiquement. Les accusations elles-mêmes ne sont pas claires et restent sous scellés, a déclaré une personne.

Trump a annoncé jeudi soir sur son site de médias sociaux Truth Social que les avocats du DOJ avaient informé son équipe juridique qu’il avait été inculpé. Il a dit qu’il devait comparaître au tribunal de Miami mardi après-midi.

Il n’était pas immédiatement clair si quelqu’un d’autre serait inculpé dans l’affaire.

COMMENT CETTE AFFAIRE EST-ELLE SURVENUE ?

Des responsables de la National Archives and Records Administration ont contacté des représentants de Trump au printemps 2021 lorsqu’ils ont réalisé que des documents importants de son mandat manquaient à leur collection.

Selon le Presidential Records Act, les documents de la Maison Blanche sont considérés comme la propriété du gouvernement américain et doivent être conservés.

Un représentant de Trump a déclaré aux Archives nationales en décembre 2021 que des dossiers présidentiels avaient été trouvés à Mar-a-Lago. En janvier 2022, les Archives nationales ont récupéré 15 boîtes de documents au domicile de Trump en Floride, déclarant plus tard aux responsables du ministère de la Justice qu’elles contenaient « beaucoup » de documents classifiés.

En mai, le FBI et le ministère de la Justice ont émis une assignation à comparaître pour les documents classifiés restants en possession de Trump. Les enquêteurs qui sont allés visiter la propriété des semaines plus tard pour récupérer les dossiers ont reçu environ trois douzaines de documents et une déclaration sous serment des avocats de Trump attestant que les informations demandées avaient été restituées.

Mais cette affirmation s’est avérée fausse. Munis d’un mandat de perquisition, les fonctionnaires fédéraux sont retournés à Mar-a-Lago en août 2022 et ont saisi plus de 33 boîtes et conteneurs totalisant 11 000 documents dans une salle de stockage et un bureau, dont 100 documents classifiés.

Au total, environ 300 documents avec des marques de classification – dont certains au niveau top secret – ont été récupérés auprès de Trump depuis qu’il a quitté ses fonctions en janvier 2021.

COMMENT UN CONSEILLER SPÉCIAL A-T-IL ÉTÉ IMPLIQUÉ ?

L’année dernière, le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a choisi Jack Smith, un procureur vétéran des crimes de guerre ayant une expérience dans les enquêtes sur la corruption publique, pour mener des enquêtes sur la présence de documents classifiés dans le domaine de Trump en Floride, ainsi que sur les aspects clés d’une enquête distincte impliquant le 6 janvier 2021, insurrection et efforts pour annuler les élections de 2020.

La nomination de Smith était une reconnaissance par Garland de la politique impliquée dans une enquête sur un ancien président et actuel candidat à la Maison Blanche. Garland lui-même a été sélectionné par le président démocrate Joe Biden, que Trump cherche à défier pour la Maison Blanche en 2024.

Des avocats spéciaux sont nommés dans les cas où le ministère de la Justice se perçoit comme ayant un conflit ou lorsqu’il est jugé dans l’intérêt public de faire intervenir une personne extérieure au gouvernement et d’assumer la responsabilité d’une affaire.

Selon le Code of Federal Regulations, un avocat spécial doit avoir «une réputation d’intégrité et d’impartialité dans la prise de décision», ainsi qu’une «compréhension éclairée du droit pénal et des politiques du ministère de la Justice».

QU’EST-CE QU’UNE MISE EN ACCUSATION ?

Un acte d’accusation est l’accusation formelle portée contre quelqu’un après qu’un grand jury – qui est composé de membres de la communauté – vote et que suffisamment de membres conviennent qu’il existe suffisamment de preuves pour inculper quelqu’un d’un crime.

L’acte d’accusation contre Trump reste scellé. Mais une fois le document rendu public, il exposera le ou les crimes que Trump est accusé d’avoir commis. Parfois, les actes d’accusation incluent un long récit avec beaucoup de détails sur les allégations, tandis que d’autres sont plus basiques et décrivent simplement les accusations auxquelles un accusé est confronté.

BIDEN ET L’ANCIEN VICE-PRÉSIDENT MIKE PENCE N’ONT-ILS PAS ÉGALEMENT CLASSIFIÉ DES DOCUMENTS ?

Oui, mais les circonstances de leurs cas sont très différentes de la situation impliquant Trump.

Après que des documents classifiés ont été trouvés dans le groupe de réflexion de Biden et au domicile de Pence dans l’Indiana, leurs avocats ont informé les autorités et ont rapidement organisé leur remise. Ils ont également autorisé d’autres recherches par les autorités fédérales pour rechercher des documents supplémentaires.

Rien n’indique que l’un ou l’autre était au courant de l’existence des documents avant qu’ils ne soient découverts, et aucune preuve n’a jusqu’à présent émergé que Biden ou Pence aient cherché à dissimuler les découvertes. C’est important parce que le ministère de la Justice recherche historiquement la volonté de décider s’il faut engager des poursuites pénales.

Un avocat spécial a été nommé plus tôt cette année pour enquêter sur la façon dont les documents classifiés se sont retrouvés au domicile et à l’ancien bureau de Biden dans le Delaware. Mais même si le ministère de la Justice devait conclure que le cas de Biden pouvait être poursuivi sur la base des preuves, son bureau du conseiller juridique a conclu qu’un président est à l’abri de poursuites pendant son mandat.

Quant à Pence, le ministère de la Justice a informé son équipe juridique plus tôt ce mois-ci qu’il ne poursuivrait pas de poursuites pénales contre lui pour sa manipulation des documents.

UNE MISE EN ACCUSATION FÉDÉRALE EMPÊCHE-T-ELLE TRUMP DE SE PRÉSENTER?

Non. Ni l’acte d’accusation lui-même ni une condamnation n’empêcheraient Trump de se présenter ou de gagner la présidence en 2024.

Et comme l’a montré l’affaire de New York, les accusations criminelles ont toujours été une aubaine pour sa collecte de fonds. La campagne a annoncé qu’elle avait collecté plus de 4 millions de dollars dans les 24 heures suivant la publication de cet acte d’accusation, battant de loin son précédent record après la perquisition du FBI du club Mar-a-Lago de Trump.

Meg Kinnard peut être jointe au http://twitter.com/MegKinnardAP

La rédactrice d’Associated Press, Jill Colvin, a contribué à ce rapport.

Meg Kinnard, l’Associated Press