Trump incarcéré à la prison d’Atlanta pour des accusations électorales

ATLANTE-

L’ancien président américain Donald Trump s’est rendu jeudi, accusé d’avoir illégalement comploté pour annuler les élections de 2020 en Géorgie, une réservation rapide de 20 minutes qui a donné lieu à une première historique : une photo d’un ancien président américain.

Il a été libéré sous caution de 200 000 $ US et est retourné à l’aéroport pour son vol de retour vers le New Jersey, levant le pouce à travers la vitre de son véhicule utilitaire sport alors que son cortège partait. Une photo de réservation publiée par les autorités montre Trump, vêtu d’un costume bleu marine et d’une cravate rouge, regardant la caméra avec colère, les sourcils froncés alors qu’il regarde l’objectif.

Impénitent mais maîtrisé après sa brève visite en prison, il a insisté, comme il l’a fait à plusieurs reprises, sur le fait qu’il « n’avait rien fait de mal » et a qualifié l’affaire l’accusant de subvertir les résultats des élections de « parodie de justice ».

« Si vous contestez une élection, vous devriez pouvoir contester une élection », a-t-il déclaré aux journalistes sur le tarmac de l’aéroport avant de monter à bord de son avion.

La reddition de Trump aux autorités chargées de l’application des lois, pour la quatrième fois cette année, est désormais devenue une routine familière en période électorale, d’une manière qui dément le spectacle sans précédent d’un ancien président, et candidat actuel, inculpé d’accusations criminelles. Mais sa visite à Atlanta était sensiblement différente des trois capitulations précédentes, se déroulant la nuit et l’obligeant à se rendre dans une prison en proie à de nombreux problèmes – plutôt qu’un palais de justice. Cela ne s’est pas produit dans un bastion libéral comme New York ou Washington, mais plutôt au cœur d’un État champ de bataille considéré comme vital pour la course à la présidentielle de 2024.

Et contrairement à d’autres villes qui ne l’obligeaient pas à poser pour une photo d’identité, une photo de réservation de lui a été prise, selon une personne proche du dossier qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat pour discuter de la procédure.

Les gens regardent le cortège avec l’ancien président Donald Trump se rendre à la prison du comté de Fulton, le jeudi 24 août 2023, à Atlanta. (Photo AP/Alex Brandon)

Sa visite en prison a créé un remarquable visuel sur écran partagé lors d’une primaire républicaine de 2024 dans laquelle il reste le principal candidat, survenant un jour après un débat à Milwaukee où huit de ses principaux rivaux ont cherché à exploiter l’absence de Trump en se démarquant du peloton.

Trump a atterri à Atlanta peu après 19 heures et a été conduit en prison pour le processus de réservation. Vêtu de sa chemise blanche emblématique et de sa cravate rouge, il a fait un signe de la main et levé le pouce alors qu’il descendait les marches de son avion privé.

Il a complété le processus en 20 minutes, fournissant aux officiels, comme à l’habitude, ses mensurations physiques : six pieds trois pouces. 215 livres. Cheveux fraise ou blonds.

Les poursuites engagées dans le comté de Fulton sont la quatrième affaire pénale contre Trump depuis mars, lorsqu’il est devenu le premier ancien président de l’histoire des États-Unis à être inculpé. Depuis lors, il a fait face à des accusations fédérales en Floride et à Washington, et ce mois-ci à Atlanta avec 18 autres personnes – dont son ex-chef de cabinet, Mark Meadows, et l’ancien maire de New York Rudy Giuliani – en vertu d’une loi sur le racket normalement associés aux membres de gangs et au crime organisé.

Giuliani s’est rendu mercredi et a posé pour une photo d’identité. Meadows, qui cherchait à éviter d’avoir à se rendre alors qu’il cherchait à porter l’affaire devant la Cour fédérale, s’est rendu jeudi. La caution a été fixée à 100 000 $ US.

Photo de Donald Trump à la prison du comté de Fulton, le 24 août. (Bureau du shérif du comté de Fulton/CNN)

Les affaires pénales ont donné lieu à une succession de condamnations et de mises en accusation, Trump faisant de brèves comparutions devant le tribunal avant de reprendre la campagne électorale de 2024. Il a transformé ces apparitions en événements de campagne dans un calendrier beaucoup plus léger que celui de ses rivaux, avec une couverture médiatique mur à mur qui comprenait des hélicoptères d’information surveillant chacun de ses mouvements.

La campagne a également profité de ces apparitions pour solliciter des contributions de collecte de fonds auprès de ses partisans, tandis que ses collaborateurs présentent les accusations dans le cadre d’un effort politiquement motivé visant à nuire à ses chances de réélection. Alors que Trump était en route du New Jersey vers Atlanta, sa campagne a envoyé un message disant : « Je vous écris depuis Trump Force One, en route vers Atlanta où je serai ARRÊTÉ bien que je n’aie commis AUCUN CRIME. »

Le procureur de district Fani Willis avait donné à tous les accusés jusqu’à vendredi après-midi pour se rendre à la prison principale du comté de Fulton.

Juste avant sa reddition prévue, Trump a embauché un nouvel avocat principal pour le dossier de la Géorgie.

L’éminent avocat pénaliste d’Atlanta, Steve Sadow, a remplacé un autre avocat pénaliste de premier plan, Drew Findling, qui avait représenté Trump pas plus tard que lundi lors de la négociation des conditions de sa caution. Mais jeudi, Findling ne faisait plus partie de l’équipe, selon une personne au courant du changement qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat car elle n’était pas autorisée à discuter publiquement de la question.

Cette capture d’écran du site Web de la prison du comté de Fulton montre les détails de la détention de Donald Trump, notamment sa taille, son poids et les accusations portées contre lui. (Département du shérif du comté de Fulton)Sadow, qui a représenté le rappeur Gunna, qui a plaidé coupable l’année dernière dans une affaire de racket également intentée par Willis, a déclaré dans un communiqué que « le président n’aurait jamais dû être inculpé. Il est innocent de toutes les accusations portées contre lui ».

« Nous attendons avec impatience que l’affaire soit classée ou, si nécessaire, qu’un jury impartial et ouvert d’esprit déclare le président non coupable », a-t-il ajouté. « Les poursuites visant à promouvoir ou à servir les ambitions et la carrière des opposants politiques au président n’ont pas leur place dans notre système judiciaire. »

Ce n’est pas la première fois cette année que Trump secoue son équipe juridique, que ce soit avant ou immédiatement après une inculpation. L’un de ses principaux avocats, Tim Parlatore, a quitté l’équipe juridique quelques semaines avant que Trump ne soit inculpé en Floride pour thésaurisation illégale de documents classifiés, invoquant des conflits avec un haut conseiller de Trump. Deux autres avocats, James Trusty et John Rowley, ont annoncé leur démission le lendemain du retour de cet acte d’accusation.

Trump a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible. Il a déclaré cette semaine dans un message sur les réseaux sociaux qu’il était poursuivi pour ce qu’il a décrit en majuscules comme un « appel téléphonique parfait » au cours duquel il avait demandé au secrétaire d’État républicain, Brad Raffensperger, de l’aider à « trouver 11 780 voix » pour lui d’annuler sa défaite dans l’État face au démocrate Joe Biden.

La prison du comté de Fulton, où Trump s’est rendu, est depuis longtemps un établissement en difficulté. Le ministère de la Justice a ouvert le mois dernier une enquête sur les conditions de détention, citant des cellules sales, des violences et la mort l’année dernière d’un homme dont le corps a été retrouvé couvert d’insectes dans l’aile psychiatrique de la prison principale. Trois personnes sont décédées en détention dans le comté de Fulton le mois dernier

Les partisans du président Donald Trump et les spectateurs se rassemblent devant la prison du comté de Fulton, le jeudi 24 août 2023, à Atlanta. (Photo AP/Brynn Anderson)

Il n’y a pas passé beaucoup de temps. Ses avocats et procureurs avaient déjà accepté une caution de 200 000 dollars américains, ainsi que des conditions telles que l’interdiction à l’ancien président d’intimider les coaccusés, les témoins ou les victimes dans cette affaire.

Contrairement à d’autres juridictions, dans le comté de Fulton, les mises en accusation – au cours desquelles un accusé comparaît devant le tribunal pour la première fois – ont généralement lieu après qu’un accusé se soit rendu à la prison et ait terminé le processus de détention, et non le même jour. Cela signifie que Trump devra peut-être effectuer un autre voyage en Géorgie dans les semaines à venir, même si le bureau du shérif du comté de Fulton a déclaré que certaines mises en accusation dans cette affaire pourraient avoir lieu virtuellement si le juge l’autorise. Ou bien il pourrait renoncer à la mise en accusation de Trump.

———

Tucker a rapporté de Washington, Colvin de New York. L’écrivain d’Associated Press Sudhin Thanawala a contribué à ce rapport.