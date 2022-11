Trump hésite à revenir sur Twitter

L’ancien président américain dit que sa propre plateforme se porte “phénoménalement bien”

L’ancien président américain Donald Trump ne “voir n’importe quelle raison” pour revenir sur Twitter même après que le PDG Elon Musk a rétabli son compte, a-t-il déclaré samedi. Trump compte déjà des millions de followers sur son propre réseau, Truth Social.

Les remarques ont été faites lors de la réunion des dirigeants de la Coalition juive républicaine via une vidéo en direct. Twitter a “beaucoup de problèmes», a noté l’ex-président, observant que «ça peut le faire, ça peut ne pas le faire.”

Cependant, Trump a déclaré qu’il aimait que Musk ait acheté l’entreprise. “C’est un personnage et j’ai tendance à aimer les personnages. Mais il est intelligent.”

Il a insisté sur le fait que sa nouvelle plateforme, Truth Social, s’en sort «incroyablement bien», et a précédemment juré de rester sur le site, où il compte près de 5 millions d’abonnés, bien que ce soit bien en deçà des 86 millions qu’il avait sur Twitter. Les actionnaires de la société qui cherche à rendre Truth Social public devraient voter la semaine prochaine sur l’introduction en bourse potentielle de 1,3 milliard de dollars.

Musk a ramené @realDonaldTrump de la mort numérique samedi après que 51,8% de ses abonnés aient répondu favorablement à un sondage demandant si l’ancien président devait être réintégré. “Le peuple a parlé“, a tweeté le magnat de Tesla, ajoutant une phrase latine signifiant”la voix du peuple est la voix de Dieu.”

Le milliardaire a révélé la semaine dernière que la nouvelle politique de contenu de Twitter serait “la liberté d’expression, mais pas la liberté d’accès», expliquant que «les tweets négatifs / haineux seront déboostés et démonétisés au maximum, donc pas de publicités ou d’autres revenus pour Twitter. Vous ne trouverez pas le tweet à moins que vous ne le recherchiez spécifiquement.”

Alors que Trump est contractuellement obligé de donner à Truth Social une exclusivité de six heures sur ses messages sur les réseaux sociaux, il est autorisé à publier «messages politiques, collecte de fonds politiques ou efforts pour obtenir le vote” n’importe où et n’importe quand, selon un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission plus tôt cette année.

Trump a précédemment déclaré qu’il ne reviendrait pas sur Twitter même si son compte était relancé. Il a été expulsé de la plate-forme – avec Facebook, Instagram et la plupart des autres médias sociaux – l’année dernière à la suite de l’émeute du Capitole du 6 janvier, pour avoir prétendument incité à la violence en encourageant ses partisans à protester contre la certification des résultats des élections de 2020. Son tweet le plus récent reste un message du 8 janvier indiquant qu’il n’assisterait pas à l’investiture du président Joe Biden.

Trump a officiellement annoncé sa candidature aux élections de 2024 la semaine dernière. S’il est élu, il ne serait que le deuxième président de l’histoire à effectuer deux mandats non consécutifs.