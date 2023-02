Trump, Haley, Scott, Pence bougent

L’ancien président Donald Trump pourrait bientôt avoir de la compagnie sur la campagne électorale.

Une vague de mouvements récents des principaux concurrents républicains potentiels de Trump signale qu’au moins un candidat, et peut-être plus, est prêt à le rejoindre dans la course présidentielle de 2024 dès ce mois-ci.

Le premier à franchir ce pas pourrait être l’un des anciens hauts responsables de Trump : Nikki Haley, l’ex-ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, a taquiné mercredi matin une “annonce spéciale” prévue pour le 15 février en Caroline du Sud, où elle servait auparavant. comme gouverneur.

Plusieurs points de vente signalent que cette annonce à Charleston sera le coup d’envoi officiel de sa campagne.

“Ça va certainement être un grand jour en Caroline du Sud !” Haley a tweeté à côté d’un lien RSVP vers l’événement.

Plus tard mercredi, le sénateur Tim Scott, RS.C., a annoncé par l’intermédiaire de son bureau qu’il prononcerait bientôt des allocutions en Caroline du Sud et dans l’Iowa, deux États clés du cycle primaire présidentiel.

Le premier événement de Scott, présenté comme une commémoration du Mois de l’histoire des Noirs, devrait avoir lieu à Charleston le 16 février, un jour après l’annonce de Haley. Son deuxième arrêt, sur “l’importance de la foi en Amérique”, est prévu pour le 22 février dans l’Iowa, que les républicains prévoyez de conserver comme premier état sur leur calendrier électoral primaire.

Scott, le seul républicain noir au Sénat, et Haley, qui avait acquis une certaine crédibilité bipartite en tant que gouverneur et aux Nations Unies, sont depuis longtemps soupçonnés de se préparer à se présenter à la présidence. Haley semblait être plus avancée que beaucoup de ses rivaux potentiels du GOP ces dernières semaines; CNBC a rapporté la semaine dernière qu’elle avait ordonné à certaines de ses nouvelles recrues d’être à Charleston d’ici mercredi.

Ce ne sont que deux candidats potentiels parmi une longue liste de républicains qui devraient jeter leur chapeau sur le ring pour 2024. D’autres incluent le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui a été discret sur ses projets présidentiels même s’il est considéré comme Trump. la plus grande compétition, avec l’ancien vice-président de Trump, Mike Pence, l’ancien secrétaire d’État de Trump, Mike Pompeo, et bien d’autres.

Pence, Haley, Scott et d’autres candidats possibles au GOP 2024 devraient également prendre la parole lors d’une conférence à Austin, Texas, le 24 février, le Texas Tribune a rapporté plus tôt mercredi.

Mais jusqu’à présent, il s’agissait d’une course individuelle – et lente, Trump n’ayant pratiquement pas fait campagne au cours des deux mois et demi qui ont suivi le lancement de sa dernière candidature à la Maison Blanche.

Signe que la course passe pourtant à la deuxième vitesse, l’ancien président enfin prendre la piste au cours du week-end avec deux arrêts en Caroline du Sud et au New Hampshire.

“Je suis plus en colère maintenant et je suis plus engagé maintenant que je ne l’ai jamais été”, a déclaré Trump lors d’une réunion des dirigeants du GOP à Salem, New Hampshire. Les sondages montrent l’ancien président destitué à deux reprises, qui a perdu contre le président Joe Biden en 2020 et est actuellement embourbé dans de nombreuses enquêtes et poursuites, reste une figure dominante, quoique diminuée, du Parti républicain.

Alors que ses rivaux semblent plus susceptibles que jamais de défier son perchoir au sommet du GOP, Trump a pris des coups plus récents et plus durs sur les réseaux sociaux.

Trump a déclaré au cours du week-end qu’il avait parlé à Haley au téléphone et l’avait encouragée à courir. Mais dans un message sur son site de type Twitter Truth Social mercredi après-midi, il a semblé se moquer de Haley, partageant une vidéo de Haley disant en 2021 qu’elle soutiendrait Trump s’il se présentait à nouveau à la présidence.

“Nikki doit suivre son cœur, pas son honneur”, a écrit Trump dans le post. « Elle devrait définitivement courir !

Dans un article précédent, Trump s’en est pris à DeSantis en tant que “RINO GLOBALIST”, le critiquant pour les mesures qu’il a prises pendant la pandémie de coronavirus. DeSantis a recueilli les éloges des conservateurs pour avoir repoussé les efforts visant à étendre ou à renforcer certaines mesures de distanciation sociale au cours des premiers stades de la pandémie.

“J’ai adoré les vaccins et j’ai gaspillé beaucoup d’argent en” tests “”, a écrit Trump. “Comme les gens oublient vite !”