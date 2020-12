WASHINGTON – Le président Donald Trump a gracié mercredi un ancien policier du Maryland qui a purgé 10 ans de prison dans une affaire de brutalité policière après que son partenaire canin ait attaqué un homme soupçonné de cambriolage.

Stephanie Mohr, ancienne officière du département de police du comté de Prince George, faisait partie des dizaines de personnes qui ont reçu la clémence de Trump dans les dernières semaines de sa présidence.

Trump a exercé ses pouvoirs de clémence d’une manière inhabituelle, en les accordant à plusieurs alliés, dont certains ont été condamnés dans des affaires liées au président, et en sapé son propre ministère de la Justice dans le processus.

Cette semaine, Trump a émis plusieurs dizaines de clémences, pardonnant à son ancien président de campagne, Paul Manafort; son allié de longue date, Roger Stone; son ancien assistant de campagne, George Papadopoulos; et le père de son gendre, Charles Kushner, pour n’en nommer que quelques-uns.

Trump a également suscité la controverse en graciant quatre gardes de sécurité de Blackwater emprisonnés pour une fusillade de masse qui a tué 14 civils irakiens non armés et en a blessé 17 autres en 2007.

Pour Mohr, qui a maintenu son innocence, le pardon est une clôture tant attendue à une saga qui la hante depuis 25 ans.

« Tant d’émotions m’inondent. Cela a été une longue, longue, longue bataille pour ça. Je suis tellement reconnaissante, » dit Mohr après avoir entendu la nouvelle de son pardon, sa voix se brisant.

Mohr a déclaré qu’elle voyageait avec ses parents et d’autres proches lorsqu’ils ont appris la nouvelle mercredi soir.

« Il est temps. Nous avons traversé beaucoup de choses », a déclaré le père de Mohr, Stan Mohr.

La grâce de Mohr intervient au milieu d’un bilan national de la brutalité policière après la mort de George Floyd et Breonna Taylor. Mais Mohr, aujourd’hui âgée de 50 ans, a déclaré que ses actions ne constituaient pas de la brutalité policière.

«Il y a des problèmes de brutalité policière dans notre pays», a-t-elle déclaré. « Je n’étais pas un policier qui a participé à cela. »

Le cas de Mohr était le résultat d’une enquête des droits civils du ministère de la Justice sur le département de police du comté de Prince George, qui avait été confronté à des allégations de brutalité policière.

Sa condamnation découle d’un incident survenu en 1995 alors qu’elle était une nouvelle manutentionnaire canine du département. Elle faisait partie de plusieurs policiers qui ont répondu à un possible cambriolage à Takoma Park, dans le Maryland, juste à l’extérieur de Washington, DC, où deux hommes ont été trouvés sur le toit d’un immeuble. Mohr a déclaré que la région, à ce moment-là, avait connu une vague de cambriolages.

Les témoignages de procès ont dépeint différentes versions de la façon dont l’incident s’est déroulé.

Selon la version gouvernementale des événements, les deux suspects ont suivi les ordres des policiers, sont descendus au sol les mains levées et n’ont pas tenté de fuir. Mais après une brève conversation avec son entraîneur, Mohr, sans avertissement, a relâché son chien, qui a mordu l’un des hommes à la jambe alors que des hélicoptères de police faisaient le tour de la zone. Les deux hommes n’étaient pas non plus des cambrioleurs, mais des sans-abri dormant sur le toit, selon des documents judiciaires.

Mohr a témoigné qu’elle avait ordonné à plusieurs reprises à l’un des hommes de lever les mains, mais il ne l’a pas fait et les a plutôt gardés près de sa ceinture. Elle a dit qu’elle avait relâché son chien après que l’un des hommes ait tenté de s’échapper et qu’elle avait agi en fonction de la façon dont elle avait été formée.

« Mon processus de pensée était … vous ne savez pas ce qu’ils vont faire quand ils descendront. Ils pouvaient se rendre, ils pouvaient courir – ce qu’ils ont fait, on a essayé de – ou ils pouvaient simplement se battre », a déclaré Mohr. «Ma réflexion était que je devais être préparé… Nous n’avions aucune idée de leur statut. Nous ne les avions pas approchés, ne les avions pas touchés, ne les avions pas fouillés.

Cinq ans après l’incident, le ministère de la Justice a lancé une enquête sur les droits civils sur le département de police du comté de Prince George. Mohr et son officier de formation ont chacun été accusés de violation des droits civils et de complot. Ils ont été jugés deux fois après qu’un jury n’a pas pu parvenir à un verdict sur toutes les accusations au cours du premier procès.

« La police a sciemment, délibérément mis un chien policier sur des hommes qui se rendaient les mains levées », a déclaré le procureur adjoint américain de l’époque, Steven Dettelbach, lors de l’un des procès, selon l’Associated Press. «Après cela, les officiers sur les lieux ont adhéré à un code de silence qui les a empêchés de dire ce qui s’est passé cette nuit-là.

Dettelbach, qui est devenu par la suite un avocat américain dans l’Ohio et exerce maintenant en pratique privée, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

On ne sait pas si le ministère de la Justice a recommandé Mohr pour une grâce, ou si la Maison Blanche a consulté le bureau du procureur de la pardon. Le ministère de la Justice a déclaré que les recommandations sur les demandes de grâce en instance sont confidentielles. Un porte-parole de la Maison Blanche n’a pas répondu aux questions des USA AUJOURD’HUI sur la pétition de Mohr.

Au cours du deuxième procès de Mohr, le gouvernement a présenté un témoignage qui a dépeint Mohr comme un policier problématique avec une histoire de ciblage des minorités. Un témoin, qui est Black, a déclaré que Mohr avait menacé de faire venir son chien après «ton cul noir». Mohr a déclaré qu’elle ne reconnaît pas le témoin et n’a qu’un vague souvenir de l’incident.

Dans son entretien avec USA TODAY, elle a déclaré: « Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Je suis dégoûté et consterné par ceux-là … Je n’ai jamais utilisé un langage racialement dégradant de ma vie. »

Mohr a été reconnue coupable et son officier de formation a été acquitté après un procès de deux semaines. Elle a été condamnée à 120 mois de prison.

«Elle a eu une très longue peine… Je pense personnellement que c’est dur, très dur», a déclaré son avocate de pardon Margaret Love, qui a servi comme avocate de pardon du ministère de la Justice sous George HW Bush et Bill Clinton. « Quelqu’un qui a reçu une peine sévère a peut-être été amère à ce sujet, mais elle ne l’est pas et ne l’a pas été. »

Mohr a été libérée de prison en 2011. Elle travaille maintenant comme inspecteur de la construction dans le comté de St. Mary, dans le sud du Maryland.

Pendant son incarcération, elle a demandé que sa peine soit commuée, mais la demande a été rejetée. Dans une lettre de 2008 adressée au ministère de la Justice à l’appui de sa demande de commutation, le révérend James G. Kirk, pasteur de Mohr, l’a décrite comme une «mère consciencieuse» qui voyait les gens pour ce qu’ils sont, indépendamment de leur race ou de leur origine et sans jugements ou stéréotypes.

Le fils de Mohr, Adam Popielarcheck n’était qu’un tout-petit quand elle a été emprisonnée et se souvient que son père l’avait réveillé tôt le matin le samedi pour qu’ils puissent se rendre en voiture à Mohr en prison. Il a dit qu’il se souvenait s’être demandé pourquoi ils devaient toujours conduire plusieurs heures pour voir sa mère, pourquoi elle était toujours en combinaison marron chaque fois qu’il la voyait, ou pourquoi il y avait des gardes à chaque fois qu’ils lui rendaient visite.

«Je veux vraiment que vous laissiez ma mère rentrer à la maison. Elle me manque tellement – la lune et le retour, c’est à quel point elle me manque», a écrit Popielarcheck, maintenant âgé de 21 ans, dans une lettre de 2008 à l’appui de la demande de commutation de Mohr.

Popielarcheck a déclaré qu’il prévoyait également de devenir policier.