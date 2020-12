Donald Trump a provoqué une nouvelle indignation dans les derniers jours de sa présidence en accordant la grâce à quatre anciens entrepreneurs du gouvernement qui ont été condamnés lors d’un massacre de 2007 à Bagdad.

Les gardes de Blackwater purgeaient tous de longues peines de prison pour leur participation au massacre, au cours duquel plus d’une douzaine de civils irakiens ont été tués. L’incident a provoqué un tollé international sur l’utilisation d’agents de sécurité privés dans une zone de guerre.

Quatorze civils irakiens ont été tués et 17 autres blessés.

Les partisans des anciens entrepreneurs avaient fait pression pour les pardons, arguant que les hommes avaient été excessivement punis dans une enquête et des poursuites qui, selon eux, étaient entachées.

La société Blackwater a été fondée par Erik Prince, un allié de Trump et le frère de la secrétaire à l’éducation Betsy DeVos. Il a depuis été renommé.

L’affaire Blackwater a pris un chemin compliqué depuis les meurtres sur la place Nisoor à Bagdad en septembre 2007, lorsque les hommes, anciens vétérans travaillant comme sous-traitants pour le département d’État, ont ouvert le feu sur le rond-point bondé.

Les procureurs ont affirmé que le convoi de Blackwater, lourdement armé, avait lancé une attaque non provoquée en utilisant des tirs de tireurs d’élite, des mitrailleuses et des lance-grenades. Les avocats de la défense ont soutenu que leurs clients avaient riposté après avoir été pris en embuscade par des insurgés irakiens.

Ils ont été condamnés en 2014 après un procès de plusieurs mois devant le tribunal fédéral de Washington, et chaque homme a affirmé avec défi son innocence lors d’une audience de détermination de la peine l’année suivante.

L’Union américaine des libertés civiles a décrié les pardons. Hina Shamsi, la directrice du projet de sécurité nationale de l’organisation, a déclaré dans un communiqué que les fusillades avaient causé « des ravages en Irak, de la honte et de l’horreur aux États-Unis et un scandale mondial. Le président Trump insulte la mémoire des victimes irakiennes et dégrade encore davantage la mémoire des victimes irakiennes. son bureau avec cette action.

La députée démocrate Ilhan Omar a déclaré sur Twitter: « Nicholas Slatten, Paul Alvin Slough, Evan Shawn Liberty et Dustin Laurent Heard sont des criminels de guerre ».

« Le pardon de criminels monstrueux laissera une trace sombre dans l’histoire des grâces présidentielles. »

Les pardons reflètent la volonté apparente de Trump de donner le bénéfice du doute aux militaires et aux entrepreneurs américains lorsqu’il s’agit d’actes de violence dans les zones de guerre contre des civils.

En novembre dernier, il a gracié un ancien commando de l’armée américaine qui devait être jugé l’année prochaine pour le meurtre d’un présumé fabricant de bombes afghan et d’un ancien lieutenant de l’armée condamné pour meurtre pour avoir ordonné à ses hommes de tirer sur trois Afghans.

Les entrepreneurs de Blackwater étaient notoires à Bagdad à l’époque et étaient fréquemment accusés d’avoir tiré des coups de feu sous le moindre prétexte, notamment pour se frayer un chemin dans la circulation.

La fusillade dans le rond-point se distingue par le nombre de tués, mais est loin d’être un événement isolé.

Trump a gracié 15 personnes mardi, dont une paire de républicains du Congrès qui étaient des partisans forts et précoces, et un responsable de la campagne de 2016 pris au piège dans l’enquête sur la Russie.