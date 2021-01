WASHINGTON – Fidèle à sa tradition d’utiliser son pouvoir pour aider les alliés politiques, le président Donald Trump a gracié l’ancien conseiller Stephen Bannon, qui attend son procès à Manhattan pour fraude liée à une campagne de financement du mur frontalier.

La grâce est inhabituelle car Bannon n’a pas encore été jugé. Mais il a un anneau familier pour Trump parce qu’il l’a accordé à un allié de longue date qui a eu des démêlés avec la loi.

Le président a gracié l’ancien président de campagne Paul Manafort et l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn, et il a commué la peine de l’allié de longue date Roger Stone.

« Même Nixon n’a pas pardonné à ses copains en sortant », a déclaré Noah Bookbinder, directeur exécutif de Citizens for Responsibility and Ethics, basé à Washington. « Étonnamment, au cours de ses dernières 24 heures au pouvoir, Donald Trump a trouvé un autre moyen de ne pas respecter la norme éthique de Richard Nixon. »

Bannon était l’une des quatre personnes accusées l’été dernier d’avoir fraudé des centaines de milliers de donateurs dans le cadre de la campagne de financement participatif GoFundMe «We Build the Wall» pour financer l’un des objectifs phares de Trump. Les procureurs fédéraux de Manhattan affirment que la campagne a permis de collecter plus de 25 millions de dollars.

Au lieu d’utiliser l’argent pour la construction comme annoncé, la campagne a secrètement acheminé des centaines de milliers de dollars à Bannon et à trois complices, selon les procureurs fédéraux.

Plus de 350000 dollars auraient été acheminés vers Brian Kolfage, le fondateur de la campagne, et Bannon aurait reçu plus d’un million de dollars, ont déclaré les procureurs. Kolfage, Bannon et deux autres personnes ont été accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent, chacun pouvant entraîner jusqu’à 20 ans de prison.

Ted Boutrous, un éminent premier amendement et avocat d’appel, a critiqué le pardon de Bannon. « Trump pardonner à un gars inculpé par le ministère de la Justice de Trump pour avoir fraudé les partisans de Trump à cause du faux mur Trump est une fin appropriée pour la présidence Trump », a tweeté Boutrous.

Après l’annonce des accusations en août, Trump a déclaré qu’il se sentait « très mal » pour son ancien conseiller.

Avant son dernier jour de fonction, Trump avait accordé la clémence à plus de 90 personnes, y compris des alliés et d’anciens collaborateurs impliqués dans l’enquête sur l’ingérence électorale russe lors des élections de 2016.

Ce groupe comprend Paul Manafort, un directeur de campagne de Trump en 2016 qui a été reconnu coupable d’avoir fraudé des banques; George Papadopoulos, un ancien assistant de campagne qui a admis avoir menti au FBI; et Michael Flynn, un général de l’armée à la retraite qui a plaidé coupable d’avoir menti au FBI au sujet de ses contacts avec des responsables russes.

Trump a commué la peine du conseiller politique de longue date Roger Stone quelques jours à peine avant qu’il ne soit prêt à se présenter en prison après avoir été reconnu coupable d’avoir menti au Congrès et d’entrave à l’enquête sur la Russie menée par l’avocat spécial Robert Mueller.

Ils faisaient partie de la demi-douzaine d’associés de Trump qui ont été inculpés à la suite de l’enquête de l’ancien avocat spécial Robert Mueller sur l’ingérence russe dans les élections de 2016.