Le président américain Donald Trump a approuvé de nouvelles sanctions contre l’Iran au cours de ses dernières semaines au pouvoir. Washington espère accroître la pression sur Téhéran en ciblant le secteur sidérurgique du pays.

« Douze producteurs iraniens d’acier et d’autres produits métalliques » ont été placés sur une nouvelle liste d’entités sur liste noire, selon le site Web du Trésor américain. Cela comprend le Pasargad Steel Complex et la Gilan Steel Complex Company, qui produisent tous deux des millions de tonnes de billettes d’acier par an.

En plus de cela, un fournisseur chinois de carbone de l’Iran, Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology, est également impliqué dans la nouvelle série de restrictions américaines. « Pour avoir opéré dans le secteur sidérurgique de l’Iran. »

Le Trésor a affirmé que le secteur iranien des métaux était entré dans sa ligne de mire, étant donné qu’il « Une source de revenus importante pour le régime iranien, générant de la richesse pour ses dirigeants corrompus et finançant une série d’activités néfastes. » Comme d’habitude, le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin n’a pas non plus mâché ses mots, qualifiant l’Iran de «Régime oppressif» et alléguant qu’il continue «Pour parrainer des groupes terroristes.»

La nouvelle vient après que le porte-parole du gouvernement iranien, Ali Rabiei, a annoncé que la nation avait repris l’enrichissement de l’uranium à 20% de pureté. Cela a incité le département d’État américain à accuser Téhéran de poursuivre « Campagne d’extorsion nucléaire. »

L’enrichissement va en effet à l’encontre des termes d’un accord de 2015, connu sous le nom de JCPOA, qui impose des restrictions à l’industrie nucléaire iranienne en échange d’un allégement des sanctions et d’autres avantages. Les États-Unis ont unilatéralement abandonné l’accord en 2018, bien que d’autres parties au traité et l’Agence internationale de l’énergie atomique aient confirmé que Téhéran avait respecté ses obligations. Depuis lors, l’Iran a progressivement intensifié l’enrichissement de l’uranium, mais a souligné qu’il ne le faisait qu’à des fins civiques.

Alors que les relations entre l’Iran et les États-Unis se détériorent de jour en jour, Téhéran a demandé mardi à Interpol de publier une soi-disant « notice rouge » à l’intention de Donald Trump et de 47 responsables américains. L’Iran a cité leur « rôle » dans le meurtre de son commandant en chef et chef de la force d’élite Qods, Qassem Soleimani, lors d’une frappe de drone américain en janvier de l’année dernière.

