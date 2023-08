Trump giflé avec plus d’accusations criminelles – médias

L’affaire marque le quatrième tour de procédure pénale cette année pour l’ancien commandant en chef

Un grand jury géorgien a voté pour inculper l’ancien président américain Donald Trump pour une série d’accusations criminelles, y compris un chef d’accusation de racket lié à ses efforts présumés pour renverser la course présidentielle de 2020.

Le procureur de district Fani Willis du comté de Fulton en Géorgie a annoncé la procédure lundi soir.

La dernière affaire pénale porte sur des allégations selon lesquelles Trump aurait cherché à faire pression sur le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger pour l’aider à remporter la dernière course présidentielle, après avoir exhorté le responsable à « trouver 11 780 votes » en sa faveur lors d’un appel téléphonique très médiatisé le 2 janvier 2021.

Bien que Raffensperger ait refusé de « trouver » les votes dont Trump aurait eu besoin pour gagner, le procureur de la région d’Atlanta a lancé une enquête en 2021 pour déterminer si la demande du président équivalait à une activité criminelle, ce qui a finalement abouti à un grand jury.

Alors que Reuters a partagé les détails d’une feuille d’accusation publiée par un tribunal de Géorgie plus tôt lundi, les responsables locaux ont ensuite retiré le document de la vue du public, le bureau du greffier de Fulton insistant pour que « Document fictif » avait été diffusé en ligne sans plus de détails.

Le document décrivait 12 chefs d’accusation contre l’ancien président, dont une accusation liée à la loi géorgienne sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues (RICO). Les responsables du comté n’ont pas clarifié ce qui figurait sur le site Web du tribunal et n’ont pas confirmé s’il s’agissait du même dossier vu par Reuters.

Les avocats de Trump ont répondu à l’incident dans un communiqué, insistant sur le fait qu’il était « pas une simple erreur administrative. »

« Un projet d’acte d’accusation ne devrait être entre les mains que du bureau du procureur de district, mais il s’est en quelque sorte rendu au bureau du greffier et s’est vu attribuer un numéro de dossier et un juge avant même que le grand jury ne délibère », ont déclaré les avocats de la défense Drew Findling et Jennifer Little.

Les nouvelles accusations marquent la quatrième inculpation pénale de Trump cette année seulement, les procureurs fédéraux l’ayant déjà giflé avec des dizaines de chefs d’accusation pour la mauvaise gestion présumée de documents classifiés après avoir quitté la Maison Blanche en 2021. Il a également été inculpé à New York pour un prétendu silence. – stratagème financier avec l’actrice porno Stormy Daniels lors de sa campagne de 2016, et fait face à une affaire distincte d’ingérence électorale dirigée par l’avocat spécial Jack Smith, qui dirige également le procès des documents classifiés.