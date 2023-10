L’ancien président Donald Trump gagne du terrain auprès des jeunes électeurs à l’approche de 2024 et s’en sort mieux que le président Joe Biden parmi l’électorat, selon un sondage de vendredi.

Trump devance Biden de 2 points parmi les électeurs âgés de 18 à 29 ans, ainsi que de 11 points chez les 30 à 39 ans, selon à une enquête de l’Emerson College. Trump mène également Biden dans un face-à-face avec 47 % contre 45 % au niveau national, avec 8 % restant indécis. (EN RELATION : Les nouveaux sondages Swing State annoncent encore plus de mauvaises nouvelles pour Biden avant 2024)

Le sondage suggère également que Trump est en tête du peloton primaire du Parti républicain avec plus de 50 points, suivi de l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley et du gouverneur de Floride Ron DeSantis à égalité avec 8 % de soutien. L’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie a reçu 4 %, et l’ancien vice-président Mike Pence et l’homme d’affaires conservateur Vivek Ramaswamy ont obtenu chacun 3 % de soutien. Le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott a reçu 1,4 %, l’homme d’affaires du Michigan Perry Johnson 1,2 % et la personnalité conservatrice de la radio Larry Elder a obtenu 1 % de soutien.

Biden est en tête du petit peloton des primaires démocrates avec 70 % de soutien, tandis que l’auteure d’auto-assistance Marianne Williamson a recueilli 10 % et 20 % d’indécis, selon l’enquête. Robert F. Kennedy Jr. a récemment fait passer sa campagne présidentielle de démocrate à indépendante, et certains sondages suggèrent que sa candidature tierce siphonnera les électeurs de Biden et de Trump en 2024.

Une série d’enquêtes récentes indiquent que Trump a une longueur d’avance sur Biden dans des États cruciaux comme le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Nevada, la Caroline du Nord, la Géorgie et l’Arizona.

La moyenne RealClearPolitics pour un national 2024 Républicain et Démocratique primaire, sur la base du sondage le plus récent, suggère que Trump et Biden sont en tête dans leurs domaines respectifs avec respectivement 59 % et 61,3 %.

Le sondage d’Emerson College a interrogé 1 578 électeurs inscrits dans tout le pays entre le 16 et le 17 octobre avec une marge d’erreur de plus ou moins 2,4 %.

Ni Trump ni Biden n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

