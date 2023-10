Trump fustige le juge du procès civil à New York et quitte le palais de justice

Les rôles de Donald Trump Jr. et d’Eric Trump, qui ont signé la lettre de représentation et la lettre de mission pour la compilation 2021 des déclarations de situation financière de Trump, sont apparus comme un grand thème cet après-midi.

Le procès a repris sans l’ancien président, qui a quitté la salle à la pause. L’ambiance dans la salle d’audience est considérablement plus légère maintenant que Trump n’est plus là.

il y a 9h / 14h58 HAE

James qualifie la présence de Trump d’ »arrêt de collecte de fonds »

James a fustigé l’ancienne présidente alors qu’elle se rendait dans la salle d’audience pour le témoignage de l’après-midi, qualifiant sa comparution au procès de « coup politique » et d’« arrêt de collecte de fonds ».

« Le spectacle de Donald Trump est terminé », a-t-elle déclaré, qualifiant ses propos d' »offensants et sans fondement » et dénués de faits et de preuves, sans préciser à quels propos elle faisait référence. Trump a qualifié à plusieurs reprises l’AG de « corrompue » et les accusations civiles portées contre lui sans fondement au cours de ses deux jours et demi au palais de justice. Trump a quitté le palais de justice cet après-midi après les débats de la matinée.

Quelques minutes plus tôt, Trump avait envoyé un e-mail de collecte de fonds qui commençait par : « Je viens de quitter le palais de justice pour la journée pour mon procès injuste à New York. »

James a déclaré que Trump avait « fomenté la violence » et fait des commentaires « racistes » et « des appels au fond de notre humanité ».

« Je ne serai pas victime d’intimidation », a-t-elle déclaré. « Justice sera rendue. »