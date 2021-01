Le président américain Donald Trump a appelé ses compatriotes républicains avant l’investiture de son rival démocrate Joe Biden, les accusant d’être une lâcheté insignifiante pour ne pas avoir rejeté les totaux de votes « frauduleux » dès qu’ils ont été dévoilés.

Le commandant en chef a dénoncé les républicains qui n’avaient pas soutenu ses contestations des totaux de vote de novembre comme étant le « Caucus de la reddition, « Les décrivant comme »« gardiens » faibles et inefficaces de notre nation»Lundi via Twitter.

Le «Caucus de la reddition» au sein du Parti républicain tombera dans l’infamie comme des «gardiens» faibles et inefficaces de notre Nation, qui étaient prêts à accepter la certification de numéros présidentiels frauduleux! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 janvier 2021

L’insistance continue de Trump sur le fait que la fraude électorale a volé la présidence a fracturé le Parti républicain, avec des piliers de l’establishment tels que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Kentucky), exhortant le président à céder déjà, tandis que d’autres l’applaudissent pour ne pas reculer.

Onze sénateurs et sénateurs élus, dont Ted Cruz du Texas et Josh Hawley du Missouri, ont exigé au cours du week-end qu’une commission électorale soit mise en place pour exécuter une «urgence»Audit de vote de 10 jours en Pennsylvanie, au Michigan, au Wisconsin, au Nevada, en Arizona et en Géorgie. Tous ces États ont opté pour Biden après avoir montré à Trump une bonne avance le jour du scrutin, soi-disant en raison de l’augmentation des bulletins de vote tardifs.

Le président a crié à un acte criminel depuis même avant le jour des élections, insistant depuis longtemps sur les bulletins de vote par la poste, c’est moche avec la fraude, et ses fans se sont ralliés au cri. Des centaines de milliers de partisans de Trump devraient se rassembler mercredi à Washington, DC pour «arrête le vol»Et vraisemblablement garder Trump au pouvoir encore quatre ans.

Aussi sur rt.com Les partisans de Trump font monter la pression sur Marco Rubio avec des protestations devant son domicile et exigent qu’il conteste la victoire électorale de Biden

Cependant, les critiques de Trump parmi les démocrates et l’establishment du GOP ont simplement levé les yeux au ciel sur plus de la même chose venant du commandant en chef, soulignant que ses précédents défis juridiques (et rassemblements animés) n’ont presque rien accompli.

Trump a poursuivi dimanche le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, suite à une fuite téléphonique dans laquelle il semblait demander au fonctionnaire de « trouver » 11780 votes. Cependant, les avocats du président ont affirmé que l’audio était «fortement édité. » La Géorgie est un point chaud politique pour les républicains et les démocrates, avec deux sièges au Sénat à gagner mardi. Si les deux vont aux démocrates, Biden et son parti auront le contrôle total des deux chambres du Congrès américain – en se libérant essentiellement les mains pour promulguer la législation de leur choix.

Cependant, le brochage par Trump de ses membres moins que fidèles n’était rien comparé à l’invective d’un autre politicien pro-Trump. Le président du Comité exécutif républicain de l’État, Terry Harper, a déclaré dimanche que le sénateur Mitt Romney (R-Utah), un avoué jamais-Trumper, « devrait être présenté à notre ami M. Guillotine« Pour avoir condamné publiquement les »stratagème » cette « menace dangereusement notre République démocratique. »

Aussi sur rt.com Trump poursuit la section d’État géorgienne pour fuite d’appel au milieu d’accusations selon lesquelles il l’a fait pression pour « trouver des votes » pour la victoire – Président du GOP

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!