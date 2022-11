Trump fustige la Cour suprême pour une décision de déclaration de revenus favorisant le Congrès

L’ancien président Donald Trump a fustigé mercredi la Cour suprême – dont il a nommé trois juges – pour avoir rejeté à l’unanimité sa demande d’empêcher un comité du Congrès d’obtenir ses déclarations de revenus fédérales.

La diatribe de Trump contre la Cour suprême dominée par les conservateurs est intervenue un jour après que l’espoir présidentiel républicain de 2024 a appris la décision du tribunal et a vu des signes inquiétants dans trois autres tribunaux où il fait face à des cas gênants.

Ces autres affaires comprennent deux enquêtes criminelles sur Trump et une poursuite civile qui menace sa société basée à New York. Cette entreprise, la Trump Organization, fait séparément l’objet d’un procès pénal à Manhattan pour un prétendu stratagème d’évitement fiscal. Trump a nié tout acte répréhensible dans tous les cas.

“Pourquoi quelqu’un serait-il surpris que la Cour suprême ait statué contre moi, ils le font toujours !” Trump a écrit dans un message sur son compte Truth Social. “La Cour suprême a perdu son honneur, son prestige et sa réputation, et n’est plus qu’un organe politique, notre pays en payant le prix.”

“Honte à eux!” il a écrit.

Trump a également noté que la Cour suprême avait précédemment refusé de prendre des affaires visant à annuler sa défaite à l’élection présidentielle de 2020 face au président Joe Biden. La campagne de Trump n’a pas réussi à prouver les allégations de fraude électorale dans des dizaines de procès à travers le pays.