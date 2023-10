Trump fustige Israël quelques jours seulement après l’attaque

Mais il a également erré entre divers sujets, zigzaguant depuis l’attaque terroriste du week-end en Israël qui a attiré l’attention du monde entier jusqu’aux critiques de ses rivaux républicains, la criminalité à Washington, DC, se vante d’avoir augmenté dans les sondages malgré de multiples inculpations et a même mentionné le agression contre le mari de l’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, Paul.

Tout au long de son discours, Trump, qui mène ses rivaux présidentiels du GOP, a dressé le portrait d’un univers alternatif qui, selon lui, aurait existé s’il avait été réélu en 2020 à la place du président Joe Biden.

« Israël serait prospère, il n’y aurait aucun problème », a-t-il déclaré. « L’Iran n’aurait jamais joué à ce jeu-là. »

Au lieu de cela, dit-il, le monde est devenu plein de « chaos, effusion de sang, guerre, terreur, mort », et il a averti qu’une Troisième Guerre mondiale se profilait à l’horizon. Il a qualifié Biden de « manifestement incompétent » et a décrit les membres de l’administration Biden comme des « gens stupides ».

Il s’en est également directement pris à Netanyahu, qui, selon lui, n’avait pas aidé les États-Unis lors de la frappe de drone en 2020 qui a tué Suleimani, le chef de la Force Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique responsable des opérations militaires secrètes.

Au moment du meurtre, Netanyahu a félicité Trump pour agir « rapidement, avec force et de manière décisive » mais Trump a réprimandé mercredi le Premier ministre israélien.

« Je n’oublierai jamais que Bibi Netanyahu nous a laissé tomber », a-t-il déclaré. « C’était une chose très terrible. »

Sa désapprobation de Netanyahu a suscité une réponse immédiate de la part du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui est en compétition avec Trump pour la nomination du GOP et publié sur X qu’« il est absurde que quiconque, et encore moins quelqu’un qui se présente à la présidence, choisisse maintenant d’attaquer notre ami et allié, Israël ».

Ces remarques, prononcées devant le fan club Trump du Club 47, étaient les premiers commentaires approfondis que Trump faisait sur Israël après avoir peu parlé du sujet lors d’un arrêt de campagne dans le New Hampshire lundi.

Depuis l’attaque contre Israël samedi, qui s’est transformée en guerre menaçant de déstabiliser le Moyen-Orient, plus de 1 200 Israéliens et plus de 1 100 militants et Palestiniens ont été tués. Le Département d’État a déclaré que 22 Américains figuraient parmi les personnes tuées et que 17 autres n’avaient pas été retrouvés.

Biden a déclaré que Les États-Unis se tiennent aux côtés d’Israël, et la Maison Blanche envisage de demander au Congrès d’approuver l’aide, même si la demande exacte est encore en cours d’élaboration. Mais les républicains qui se présentent aux élections présentent leur attaque contre Israël comme un référendum sur la capacité de Biden à gérer les conflits internationaux alors qu’il cherche à être réélu pour un second mandat.

Trump n’a utilisé le mot « Israël » que près de 20 minutes après le début de son discours, après avoir critiqué ses rivaux républicains de 2024 et félicité ses partisans présents au centre des congrès, dont la comédienne Roseanne Barr et la représentante républicaine. Matt Gaetz de Floride, un proche allié qui a récemment dirigé les efforts de la semaine dernière pour évincer l’ancien président Kévin McCarthy.

Se qualifiant de « meilleur ami qu’Israël ait jamais eu à la Maison Blanche », Trump a accusé Biden d’avoir « jeté Israël aux djihadistes assoiffés de sang » lorsqu’il a levé certaines sanctions économiques contre l’Iran.

Comme beaucoup d’autres républicains lors de la course à 2024, Trump a également critiqué Biden pour avoir autorisé le dégel de 6 milliards de dollars d’actifs iraniens dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers. L’administration Biden a défendu cette décision, soulignant que les fonds appartenaient déjà à l’Iran, qu’ils n’avaient pas encore été dépensés et qu’ils ne pouvaient être utilisés que pour des raisons humanitaires.

Trump a appelé Biden à geler les fonds et a promis que s’il était élu en 2024, il imposerait une version « encore plus forte » de son interdiction de voyager à certains pays à majorité musulmane, dont l’Iran. Il a juré de « se tenir à 100 % aux côtés d’Israël en tant que président ».

Les responsables américains et israéliens ont déclaré qu’ils ne savaient pas encore si l’Iran avait directement coordonné avec le Hamas son attaque contre Israël ce week-end. Mais l’Iran a exprimé son soutien à l’attaque et les responsables de Téhéran ont fourni une aide militaire au Hamas.

Certains membres du public portaient des T-shirts pro-israéliens et quelques orateurs ont déclaré leur soutien à Israël lorsqu’ils sont montés sur scène.

Gaetz, qui devait également prendre la parole mais est arrivé tard après la bataille pour la présidence à Washington, DC, a déclaré qu’il était d’accord avec l’évaluation de Trump selon laquelle la guerre en Israël n’aurait pas eu lieu s’il avait toujours été président.

« La politique étrangère de Biden est très basée sur des chiffres », a-t-il déclaré. «C’est très prévisible. Et cela peut parfois enhardir nos adversaires. Le président Trump était très imprévisible et cela a permis à tout le monde de rester très poli.