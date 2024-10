Trump fustige depuis longtemps les pratiques commerciales de la Chine. Ses Bibles « God Bless the USA » y ont été imprimées

WASHINGTON– Des milliers d’exemplaires de Donald Trump Bible « Que Dieu bénisse les États-Unis » ont été imprimés dans un pays que l’ancien président a accusé à plusieurs reprises de voler des emplois américains et de se livrer à des pratiques commerciales déloyales : la Chine.

Les archives commerciales mondiales examinées par l’Associated Press montrent qu’une imprimerie de Hangzhou, dans l’est de la Chine, a expédié près de 120 000 Bibles aux États-Unis entre début février et fin mars.

La valeur estimée des trois expéditions distinctes était de 342 000 dollars, soit moins de 3 dollars par Bible, selon les bases de données qui utilisent les données douanières pour suivre les exportations et les importations. Le prix minimum de la Bible soutenue par Trump est de 59,99 dollars, ce qui porte le chiffre d’affaires potentiel à environ 7 millions de dollars.

Le lien entre la Bible de Trump et la Chine, qui n’a pas été rapporté auparavant, révèle un profond fossé entre la dure rhétorique anti-Chine de l’ancien président et sa précipitation à encaisser pendant la campagne.

La campagne Trump n’a pas répondu aux courriels et aux appels sollicitant des commentaires.

Le chargement le plus important et le plus récent de 70 000 exemplaires de la Bible de Trump est arrivé par porte-conteneurs au port de Los Angeles le 28 mars, deux jours après l’annonce de Trump. dans une vidéo a posté sur sa plateforme Truth Social qu’il s’était associé au chanteur country Lee Greenwood pour colporter les Bibles.

Dans la vidéo, Trump a mélangé la religion avec son message de campagne en exhortant les téléspectateurs à acheter la Bible, inspirée de la ballade de Greenwood, « God Bless the USA ». La Bible comprend des copies de la Constitution américaine, de la Déclaration d’indépendance, de la Déclaration des droits et du serment d’allégeance.

« Cette Bible nous rappelle que la chose la plus importante que nous devons ramener en Amérique et pour rendre à l’Amérique sa grandeur, c’est notre religion », a déclaré Trump. Les valeurs judéo-chrétiennes, a-t-il ajouté, sont « attaquées, peut-être comme jamais auparavant ».

Trump n’a pas précisé où les Bibles « God Bless the USA » sont imprimées, ni combien elles coûtent ; un exemplaire signé à la main par l’ancien président se vend 1 000 dollars. Trump n’a pas non plus révélé combien il gagnait par vente.

Une version de la Bible à 59,99 $ commémore la tentative d’assassinat du 13 juillet contre l’ancien président en Pennsylvanie. Le nom de Trump figure sur la couverture, au-dessus de la phrase « Le jour où Dieu est intervenu ». Le texte semble avoir été imprimé après la production de la Bible. Trump a déclaré samedi son assassin potentiel n’a pas réussi « par la main de la providence et la grâce de Dieu ».

Les Bibles sont vendues exclusivement via un site Internet qui déclare qu’il n’est affilié à aucune campagne politique et qu’il n’est ni détenu ni contrôlé par Trump.

Une photo publiée sur le site Web montre Trump assis à son bureau dans le bureau ovale avec Greenwood à ses côtés. Sur une autre photo, l’ancien président sourit largement tout en tenant un exemplaire de la Bible.

Le site Web indique que le nom et l’image de Trump sont utilisés sous une licence payante de CIC Ventures, une société que Trump a déclaré posséder dans sa dernière déclaration financière. CIC Ventures a gagné 300 000 $ en redevances sur les ventes de Bibles, selon la divulgation. On ne sait pas quelle période cela couvre ni combien Trump a reçu en paiements supplémentaires depuis la publication de la divulgation en août.

AP n’a reçu aucune réponse aux questions envoyées à un e-mail sur le site Web de la Bible et à un publiciste de Greenwood.

Pendant des années, Trump a fustigé Pékin comme un obstacle à la réussite économique américaine, imposant de lourds droits de douane sur les importations chinoises alors qu’il était président et menaçant encore davantage. des mesures strictes s’il est réélu. Il a imputé la responsabilité de l’épidémie de COVID-19 à la Chine et a récemment suggéré, sans preuve, que des milliers d’immigrants chinois affluaient aux États-Unis pour y venir. construire une « armée » et attaquer l’Amérique.

Mais Trump surveille également ses finances personnelles. Pitching Bibles fait partie du nombre vertigineux d’entreprises à but lucratif qu’il a lancées ou promues, notamment des montres incrustées de diamants, des baskets, des livres photo, des cryptomonnaies et des cartes à collectionner numériques.

Le réseau d’entreprises a alimenté les préoccupations en matière de conflits d’intérêts. Vendre des produits à des prix supérieurs à leur valeur peut être considéré comme une contribution à la campagne, a déclaré Claire Finkelstein, fondateur du Centre non partisan pour l’éthique et l’état de droit et professeur de droit à l’Université de Pennsylvanie.

« Il faut partir du principe que tout ce que fait l’individu est fait en tant que candidat et que tout l’argent qui lui parvient lui profite en tant que candidat », a déclaré Finkelstein. «Supposons que Vladimir Poutine achète une montre Trump. Est-ce une violation du financement de campagne ? Je le penserais.

Vendre des Bibles, a-t-elle ajouté, « me semble être un mélange profondément problématique de religion et d’État ».

En tant que président, Trump serait en mesure d’influencer les politiques et les marchés au profit des entreprises dans lesquelles lui et sa famille ont des intérêts financiers. Lorsqu’il était président, son administration a exempté les Bibles et autres textes religieux des droits de douane imposés sur des milliards de dollars de produits chinois.

Il existe une opportunité potentiellement lucrative pour Trump de vendre 55 000 Bibles « God Bless the USA » à l’Oklahoma après que le plus haut responsable de l’éducation de l’État ait ordonné aux écoles publiques d’incorporer les Écritures dans les cours de la 5e à la 12e année. L’Oklahoma prévoit de dépenser 3 millions de dollars en Bibles qui correspondait initialement à l’édition de Trump : une version King James qui contient les documents fondateurs des États-Unis. La demande était révisé lundi pour permettre aux documents historiques américains d’être liés à la Bible ou fournis séparément.

Le ministère de l’Éducation de l’Oklahoma n’a pas répondu aux questions de l’AP quant à savoir si les Bibles doivent être imprimées aux États-Unis ou si des responsables du ministère en ont discuté. la proposition avec Trump ou ses représentants.

« Il existe des centaines d’éditeurs de la Bible et nous nous attendons à une forte concurrence pour cette proposition », a déclaré le porte-parole du département, Dan Isett.

La Chine est l’un des principaux producteurs mondiaux de Bibles, il n’est donc pas rare que la version approuvée par Trump y soit imprimée.

La première livraison de Bibles Trump était étiquetée « God Bless USA », selon les informations des bases de données Panjiva et Import Genius. Les deux autres ont été décrits comme des « Bibles ». Tous les livres ont été expédiés par Nouveaux médias culturels Adeune imprimerie de Hangzhou qui se décrit comme un « fabricant de livres bibliques personnalisés ». Ils ont été envoyés à Freedom Park Design, une société de l’Alabama identifiée par les bases de données comme l’importateur des Bibles.

Tammy Tang, représentante commerciale de New Ade, a déclaré à AP que les trois expéditions étaient des Bibles « God Bless the USA ». Elle a déclaré que New Ade avait reçu les commandes via le service de messagerie WhatsApp et avait confirmé qu’elles provenaient de Freedom Park Design. Les livres ont été imprimés sur des presses situées à proximité du bureau de Hangzhou de la société, a-t-elle précisé. Tang n’a pas divulgué le prix de vente ni d’autres détails, invoquant la confidentialité des clients.

« Ils ne sont pas venus nous rencontrer », a déclaré Tang par téléphone. « Nous faisons juste la production. »

Elle a refusé tout autre commentaire et a renvoyé les demandes d’entretien à Freedom Park Design.

Freedom Park Design a été constituée en Floride le 1er mars, selon les registres d’enregistrement des entreprises. Jared Ashley, un aspirant chanteur country, est le président de la société. Il a également co-fondé 16 Créatifune société de marketing numérique qui utilise la même adresse Gulf Shores et traite les commandes en ligne de produits de marque vendus par des artistes et des auteurs.

Ashley a raccroché au nez d’un journaliste qui l’appelait pour poser des questions sur les Bibles.

Greenwood est un client de 16 Creative, selon le site Internet de l’entreprise. Il lancé la Bible arborant le drapeau américain en 2021. Sa chanson, « God Bless the USA », est sortie il y a 40 ans et est un incontournable des rassemblements Trump. Greenwood est également apparu lors des événements de campagne de l’ancien président.

La version King James utilisée dans la Bible Trump est dans le domaine public. Greenwood avait initialement prévu d’utiliser la nouvelle version internationale la plus vendue sous licence en Amérique du Nord par HarperCollins Christian Publishing. Mais l’éditeur a abandonné cet arrangement sous la pression des érudits religieux et des auteurs qui ont dénoncé la fusion des Écritures et des documents gouvernementaux comme un « mélange toxique » qui alimenterait les sentiments de nationalisme chrétien dans les églises évangéliques.

Le nationalisme chrétien est un mouvement qui fusionne les valeurs, les symboles et l’identité américains et chrétiens. cherche à privilégier le christianisme dans la vie publique. Les nationalistes chrétiens sont susceptibles de croire que la Constitution américaine a été inspirée par Dieu et que le gouvernement fédéral devrait déclarer les États-Unis nation chrétienne.

D’autres critiques ont qualifié la Bible de Trump de blasphématoire.

« Prendre religieusement ce qui a longtemps été compris comme un message mondial et y apposer le drapeau d’une nation est le genre de chose que pendant des siècles les théologiens ont qualifié d’hérésie », a déclaré Brian Kaylor, pasteur baptiste et président de la société de médias chrétienne Word. & Chemin.

Tim Wildsmith, un pasteur baptiste qui révise les Bibles sur sa chaîne YouTube, a déclaré qu’il avait rapidement remarqué les signes d’un livre fabriqué à bas prix lorsque sa Bible « Que Dieu bénisse les États-Unis » est arrivée emballée dans du plastique dans une enveloppe rembourrée.

Il avait une couverture en simili cuir et les mots étaient collés les uns aux autres sur les pages, ce qui rendait la lecture difficile. Il a également trouvé des pages collantes qui se déchiraient lorsqu’elles étaient démontées, et il n’y avait aucune page de droit d’auteur ni aucune information sur qui avait imprimé la Bible, ni où.

« J’ai été choqué par la mauvaise qualité du film », a déclaré Wildsmith. « Cela me dit qu’il s’agit plus de l’amour de l’argent que de l’amour de notre pays. »

___

Kang a rapporté de Pékin. La rédactrice d’Associated Press, Martha Mendoza, de Santa Cruz, en Californie, a contribué.