Trump fulmine à propos d’une bande CNN «divulguée illégalement» de lui se vantant de documents classifiés

Donald Trump s’est adressé à Truth Social pour fulminer à propos d’une fuite de cassette audio explosive où il est entendu discuter de la conservation de documents classifiés « secrets » après avoir quitté ses fonctions – et admettre qu’il sait qu’il ne peut pas les déclassifier.

Dans l’enregistrement, capturé lors d’une réunion en juillet 2021 au club de golf de M. Trump à Bedminster et publié par CNN lundi, l’ancien président est entendu se vanter et rire avec des associés de la possession de documents militaires « hautement confidentiels » sur l’Iran.

«Ce sont les papiers», dit-il. « Cela a été fait par l’armée et m’a été donné. »

Alors que le bruit de ce qui semble être un vol de papiers se fait entendre, M. Trump fait référence à une « grosse pile de papiers » et fait l’aveu surprenant qu’il sait qu’il ne peut plus déclassifier les documents parce qu’il n’est plus président.

L’ancien président a réagi à la sortie de la bande dans une diatribe caractéristique sur Truth Social lundi soir, où il s’est insurgé contre le « procureur spécial dérangé » Jack Smith et a accusé sans fondement le ministère de la Justice (DOJ) et le FBI de l’avoir divulgué.

« Le procureur spécial dérangé, Jack Smith, travaillant en collaboration avec le DOJ et le FBI, a illégalement divulgué et » tourné « une bande et une transcription de moi, ce qui est en fait une exonération, plutôt que ce qu’ils voudraient vous faire croire », a-t-il écrit.

« Cette chasse aux sorcières continue est une autre escroquerie d’INTERFÉRENCE ÉLECTORALE. Ce sont des tricheurs et des voyous !

M. Trump n’a fourni aucune explication pour sa conviction que la bande le disculpe – une croyance largement en contradiction avec de nombreuses réactions à la bande.

George Conway, cofondateur du projet Lincoln et critique virulent de M. Trump, a qualifié l’ancien président de « criminel sociopathe » en réponse à l’audio nouvellement obtenu et l’a appelé juste « un autre clou dans le cercueil » pour ses problèmes juridiques croissants.

« Le conseil spécial avait déjà Trump mort parce que nous savions que cette bande existait sous une forme ou une autre »,

« Mais entendre un ancien président des États-Unis commettre un crime, probablement plusieurs crimes, sur une bande audio tout en riant, c’est quelque chose que je – je pense que c’est tout simplement époustouflant. »

Il a ajouté : « Je veux dire, cet homme n’a aucun respect pour les règles, aucun respect pour la vie des autres êtres humains, aucun respect pour le pays, aucun respect pour la Constitution, aucun respect pour ses devoirs.

« C’est un criminel sociopathe. Et ce n’est qu’un autre clou dans le cercueil.

Croquis du tribunal de Trump lors de sa mise en accusation (William J Hennessy Jr.)

Dans l’audio de deux minutes, on entend M. Trump apparaître pour indiquer qu’il détient un document militaire secret sur l’Iran.

« Eh bien, avec Milley, euh, laissez-moi voir ça, je vais vous montrer un exemple », dit-il.

« Il a dit que je voulais attaquer l’Iran. N’est-ce pas incroyable? J’ai une grosse pile de papiers, ce truc vient d’arriver. Regarder. C’était lui », dit-il alors qu’un bruit de papiers froissés se fait entendre en arrière-plan.

« Ils m’ont présenté ceci – c’est officieux, mais ils m’ont présenté ceci. C’était lui. C’était le ministère de la Défense et lui. Nous en avons regardé quelques-uns, c’était lui. Ce n’est pas moi qui l’ai fait, c’est lui. Toutes sortes de choses – des pages longues, regardez.

« Attendez une minute, voyons ici. Je viens de découvrir, n’est-ce pas incroyable ? Cela gagne totalement mon cas, vous savez. Sauf que c’est comme, hautement confidentiel. Secret », dit-il, sous les rires des personnes à l’intérieur de la pièce.

« Ce sont des informations secrètes. Regarde, regarde ça. Cela a été fait par les militaires et m’a été donné. En tant que président, j’aurais pu déclassifier, mais maintenant je ne peux plus.

M. Trump et les participants à la réunion continuent en plaisantant en disant qu’Hillary Clinton « imprimerait » les documents, en plaisantant sur ses « e-mails privés ».

« Hillary imprimait ça tout le temps, vous savez. Ses e-mails privés », a déclaré un membre du personnel.

« Non, elle l’enverrait à Anthony Weiner », répond M. Trump, en référence à l’utilisation par Mme Clinton d’un serveur de messagerie privé. L’ancien secrétaire d’État n’a jamais été accusé d’un crime.

L’audio a été enregistré le 21 juillet 2021 à Bedminster lors d’une réunion entre M. Trump, au moins deux de ses assistants et des personnes aidant l’ancien chef de cabinet de M. Trump, Mark Meadows, avec ses mémoires.

L’audio a déjà été révélé dans l’acte d’accusation du DOJ accusant M. Trump de sa manipulation de documents classifiés, mais n’a jamais été entendu jusqu’à présent.

Sa publication semble contredire l’affirmation de M. Trump dans une interview de Fox News selon laquelle il n’avait aucun document.

Plus tôt ce mois-ci, M. Trump a été inculpé de 37 chefs d’accusation fédéraux pour avoir manipulé des documents classifiés, y compris des informations sur la défense nationale, après avoir quitté la Maison Blanche.

L’acte d’accusation, qui n’a pas été scellé vendredi 9 juin, allègue que M. Trump a délibérément menti et induit les autorités en erreur afin de pouvoir conserver des documents qu’il savait classifiés.

À au moins deux occasions distinctes, M. Trump a ensuite montré certains des documents classifiés à des personnes non autorisées à les voir, selon l’acte d’accusation.

De superbes photos ont révélé que de nombreux documents étaient stockés autour des toilettes, de la douche et de la salle de bal de son domaine de Mar-a-Lago.

Les accusations comprennent 31 chefs d’accusation de rétention délibérée d’informations sur la défense nationale et des chefs d’accusation uniques de fausses déclarations et représentations, et des chefs d’accusation de complot en vue d’entraver la justice, de rétention d’un document ou d’un dossier, de dissimulation de document par corruption, de dissimulation d’un document dans une enquête fédérale et d’un stratagème. cacher.

Il a plaidé non coupable des accusations lors de sa mise en accusation dans un palais de justice fédéral de Miami, devenant ainsi le premier président américain actuel ou ancien jamais accusé d’un crime fédéral.

L’assistant de longue date de M. Trump, Walt Nauta, a également été accusé de six accusations d’obstruction et de dissimulation après avoir prétendument aidé à déplacer des boîtes de documents de Mar-a-Lago à la résidence de M. papiers.

Les deux hommes ont comparu ensemble devant le tribunal, mais M. Nauta n’a pas plaidé coupable car il n’avait pas d’avocat en Floride.

M. Nauta doit maintenant comparaître pour sa mise en accusation mardi matin.