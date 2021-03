Donald Trump s’est rendu sur son terrain de golf dimanche, quelques heures après que le parti républicain de l’Alabama l’ait déclaré « l’un des présidents les plus grands et les plus efficaces » de l’histoire des États-Unis.

L’ancien président est parti au Trump International Golf Club de West Palm Beach, en Floride, avec quatre amis, vêtu d’un polo blanc, d’un pantalon bleu marine et d’une casquette de baseball blanche.

Trump avait passé samedi soir à un événement à Mar-a-Lago, où le GOP de l’Alabama lui a présenté une résolution encadrée louant ses réalisations en tant que président.

Mais son bilan a été attaqué le lendemain matin lorsque la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a blâmé l’administration Trump pour la crise croissante à la frontière américano-mexicaine.

«C’est un défi humanitaire pour nous tous», a déclaré Pelosi à cette semaine à ABC. « Ce dont l’administration a hérité, c’est un système cassé à la frontière et ils s’efforcent de corriger cela dans l’intérêt des enfants. »

Pelosi a révélé que 600 à 700 enfants non accompagnés de plus arrivent à la frontière américano-mexicaine par rapport au pic de détention mineure de 2019 pendant la présidence de Trump. Les installations dépassent désormais leur capacité d’environ 700%.

L’administration de Biden a du mal à faire face à la crise croissante à la frontière, car des agences telles que l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et la Customs and Border Protection (CBP) sont devenues submergées par le nombre de migrants qui affluent aux États-Unis via le Mexique. Biden a finalement envoyé samedi l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) alors que les agences appelaient des volontaires pour les aider.

Immédiatement après avoir prêté serment le 20 janvier, Biden a pris des mesures pour annuler les politiques d’immigration radicales de Trump, notamment en mettant un terme à la construction du mur frontalier sud.

Au cours de sa campagne, Biden a clairement indiqué que les États-Unis accepteraient tous les demandeurs d’asile, entraînant une vague de migrations d’Amérique centrale et maintenant un système d’immigration submergé. Cependant, l’administration refuse toujours de qualifier la situation à la frontière de «crise».

Pelosi dit que la situation n’est pas la faute de Biden, blâmant plutôt Trump.

« L’administration Biden tente de réparer le système cassé qui leur a été laissé par l’administration Trump », a déclaré Pelosi aux journalistes au Capitole dimanche.

« L’administration Biden disposera d’un système basé sur le meilleur travail possible, sachant qu’il s’agit d’une crise humanitaire », a-t-elle assuré.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a blâmé l’administration Trump pour la crise croissante à la frontière américano-mexicaine lors d’une interview avec ABC’s This Week dimanche matin.

Alors que les installations devenaient dangereusement surpeuplées – d’environ 700% – certains migrants ont été bloqués dans une installation de fortune sous un passage souterrain au Texas.

Les membres du Parti républicain de l’Alabama ont adopté un ton très différent sur le sujet de Trump samedi soir en lui présentant une copie encadrée d’une résolution adoptée à l’unanimité faisant l’éloge de sa présidence.

« La résolution, en gros, ne parle que de la grandeur de Donald J.Trump, de la façon dont il a rendu l’Amérique à nouveau formidable et j’espère que d’autres États suivront », a déclaré Perry Hopper Jr, membre du comité exécutif de l’Alabama GOP, à Fox News. .

« Il s’agit simplement de le reconnaître pour toutes les grandes choses qu’il a faites pour l’Amérique pour ramener la fabrication américaine, réduire les impôts, créer la meilleure économie de tous les temps, renforcer notre armée », a poursuivi l’ancien représentant de l’État, comparant Trump à Ronald Reagan. .

Le document comprend une liste de dix réalisations de Trump en tant que président.

« Le président Trump a accompli plus en 48 mois que Joe Biden l’a fait en 48 ans en tant que sénateur et vice-président », lit-on dans le document après avoir énuméré les réalisations.

Imprimée sur un grand document de taille légale et affichée sur un cadre bleu mat et doré, la proclamation attribue à Trump le mérite d’avoir fourni des vaccins aux Américains en un « temps record ».

« L’Opération Warp Speed ​​ » du président Trump a livré des vaccins COVID-19 sûrs et efficaces en un temps record, ce qui était l’un des exploits importants de l’histoire médicale », indique la troisième ligne du document.

Mercredi, lors du passage à la Chambre du programme de secours contre le coronavirus de 1,9 billion de dollars de Joe Biden, Trump a envoyé une déclaration semblable à un tweet s’attribuant le mérite du succès du déploiement de la vaccination.

Dans une déclaration du « Bureau du 45e président », Trump a écrit: « J’espère que tout le monde se souvient quand ils ont reçu le vaccin COVID-19 (souvent appelé le virus de la Chine), que si je n’étais pas président, vous n’obtiendrait pas ce beau «cliché» pendant 5 ans, au mieux, et ne l’aurait probablement pas du tout. J’espère que tout le monde s’en souvient!

Jeudi, Biden a prononcé sa première allocution publique en tant que président, qui a également marqué le premier anniversaire des verrouillages du coronavirus.

Son administration a également annoncé la semaine dernière qu’elle serait en mesure d’inoculer tous les adultes américains d’ici la fin du mois de mai – deux mois plus tôt que prévu.

Le GOP de l’Alabama a également salué le faible taux de chômage sous Trump et lui a nommé trois juges conservateurs sans précédent à la Cour suprême au cours de ses quatre années au pouvoir.

Hooper a déclaré à Fox que, alors qu’il parlait au nom du Parti républicain de l’Alabama, il ne parlait pas au nom des nombreux Américains qui ont voté pour sa réélection en 2020.

«Il a juste fait tellement de grandes choses», a déclaré Hopper. « J’étais un gamin quand Reagan a été élu et je pensais que personne ne serait au sommet des grandes choses que Ronald Reagan a faites, mais vient ensuite Donald J. Trump et à mon avis, il n’est pas seulement l’un des grands présidents, il est le plus grand président que nous avait en Amérique.

« Nous l’aimons en Alabama, l’Amérique l’aime et il a obtenu 75 millions de voix pour une raison et je parle essentiellement pour 75 millions de personnes en Amérique », a-t-il déclaré.

Hopper a été coprésident de la campagne 2016 de Trump en Alabama. Il était également membre du comité des finances de la campagne 2020 de l’ancien président.

