Trump frappe Jimmy Kimmel avec son retour aux Oscars – 7 mois trop tard

Donald Trump a relancé sa querelle avec Jimmy Kimmel à la suite des critiques de l’animateur de fin de soirée lors de la cérémonie des Oscars 2024 il y a près de sept mois.

L’ancien président posté un extrait de la cérémonie des Oscars sur son compte Truth Social et affirmait que Kimmel souffrait du « SYNDROME DE DÉRANGEMENT DE TRUMP ».

« Tu te souviens de ça? » a écrit Trump. « Quelle drogue! »

Le candidat républicain à la présidentielle a affirmé que l’épouse et l’agent de Kimmel avaient « supplié » l’animateur des Oscars de ne pas lire un message de Trump décrivant sa performance juste avant la présentation du meilleur film.

« Tout cela en plus de très mauvaises notes pour Jimmy, tout comme l’échec de Bill Maher et des deux clowns sur CBS et NBC! » il a écrit, ajoutant : « AUCUN TALENT ÉGAL À DE MAUVAISES NOTES !!! »

Il ne donne aucune idée de la raison pour laquelle il a attendu si longtemps pour évoquer à nouveau le rôti de Kimmel aux Oscars. Cependant, cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le candidat du Parti démocrate à la vice-présidence, Tim Walz. apparaissant sur ABC Jimmy Kimmel en direct! lundi soir.

Trump a peut-être aussi été irrité par le une avalanche de blagues sur lui dans les émissions de fin de soirée de vendredi après avoir nié les allégations d’un avocat spécial concernant l’ingérence électorale en 2020.

« Il a en fait raison sur certains points », a déclaré Kimmel lors de son émission. « Il n’a pas truqué les élections. Il a tenté de truquer les élections et n’y est pas parvenu. C’est un ignorant, c’est ce qu’il est.

« Quel bébé », a répondu Stephen Colbert. « C’est aussi mauvais que la célèbre défense de Jeffrey Dahmer : ‘Non, tu as mangé mon voisin !' »

Seth Meyers a déclaré : « Un juge fédéral a descellé hier une requête de 165 pages détaillant les preuves contre l’ancien président Trump dans son affaire d’ingérence électorale. OK, eh bien, il n’y a qu’une seule façon pour lui de lire 165 pages, et c’est à la Cheesecake Factory.

Le clip des Oscars publié par Trump montrait Kimmel lisant la « critique » de sa performance à un public de stars, montrant la lauréate d’un Oscar Jodie Foster en train de rire.

Mais Trump a supprimé la punchline de Kimmel du clip. Le comédien a en fait terminé la phrase avec la phrase : « Merci, président Trump. Merci d’avoir regardé, je suis surpris que vous soyez toujours… votre peine de prison n’est-elle pas dépassée ? »

Ce n’est pas la première fois que l’ancien président publie un article sur les fouilles des Oscars. En avril, Trump a qualifié Kimmel de « stupide » pour avoir lu son message lors de la cérémonie.