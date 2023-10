Trump frappé d’une ordonnance de silence après s’en être pris au greffier du tribunal

Le juge supervisant le procès civil pour fraude de Donald Trump a imposé mardi une ordonnance de silence – promettant des sanctions pour toute violation – à l’ancien président américain et à d’autres personnes impliquées dans l’affaire après que Trump ait utilisé les médias sociaux pour s’en prendre au plus haut légiste du juge.

Le juge Arthur Engoron du tribunal de l’État de New York à Manhattan a déclaré aux avocats de Trump et de la procureure générale de New York, Letitia James, qui a porté l’affaire pour fraude, que de tels commentaires visant son personnel étaient « inacceptables, inappropriés et ne seraient tolérés en aucune circonstance ». «

Agissant au cours de la deuxième journée de témoignage du procès, le juge a interdit aux deux parties de parler de son personnel et a menacé de « graves sanctions » si quelqu’un le faisait. Le juge n’a pas précisé la nature de ces sanctions, mais elles pourraient inclure un verdict d’outrage au tribunal, passible d’amendes et, dans de rares cas, d’une peine de prison.

« Considérez cette déclaration comme un ordre de bâillon », a ajouté Engoron.

James a accusé Trump, ses deux fils adultes, la Trump Organization et d’autres d’avoir gonflé la valeur des actifs pendant une décennie pour obtenir des prêts bancaires et des conditions d’assurance favorables, et d’avoir exagéré la richesse de Trump de plus de 2 milliards de dollars américains. Le procès pourrait conduire au démantèlement de l’empire commercial de Trump alors qu’il cherche à reconquérir la présidence en 2024.

Engoron a pris la parole après que Trump a partagé une publication sur les réseaux sociaux du greffier, identifié par son nom, posant avec le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer de New York, qui n’est pas impliqué dans l’affaire. Trump a qualifié l’employé de « petite amie de Schumer ».

« Comme c’est honteux ! » » a ajouté Trump, le favori pour l’investiture républicaine face au président démocrate Joe Biden lors des élections de 2024. « Cette affaire devrait être classée immédiatement !! »

Le message de Trump a ensuite été supprimé.

James demande au moins 250 millions de dollars d’amende, une interdiction permanente contre Trump et ses fils Donald Jr. et Eric de diriger des entreprises à New York, et une interdiction de cinq ans en matière d’immobilier commercial contre Trump et la Trump Organization.

Trump envisage de témoigner

Trump, présent dans la salle d’audience pour la deuxième journée consécutive, portait son costume bleu familier, sa cravate rouge et son épinglette du drapeau américain alors qu’il était assis penché sur une table avec ses avocats. Trump a déclaré aux journalistes qu’il prévoyait de témoigner.

Le premier témoin du gouvernement, l’ancien comptable de Trump, Donald Bender, a de nouveau témoigné mardi alors que le bureau du procureur général tente de démontrer que Trump et son entreprise familiale ont trompé même les personnes qui examinaient ses informations financières.

Trump quitte la salle d’audience après le deuxième jour de son procès pour fraude civile. (Michael M. Santiago/Getty Images)

Interrogé par Kevin Wallace, un avocat du bureau de James, Bender a déclaré que les états financiers qu’il avait préparés pour la Trump Organization étaient en grande partie basés sur des chiffres autodéclarés.

Jesus Suarez, un avocat de Trump, a interrogé Bender sur l’exactitude des rapports financiers et a déclaré que le comptable avait « fait des erreurs » en ne remarquant pas de changements majeurs dans la valeur des actifs de Trump.

« Son entreprise traverse cet enfer parce que vous avez fait une erreur », a déclaré Suarez.

Engoron a statué avant le procès que Trump avait commis une fraude et annulé les certificats commerciaux des entreprises qui contrôlent les joyaux de la couronne du portefeuille de Trump, notamment la Trump Tower et le 40 Wall St. au centre-ville de Manhattan.

REGARDER | Trump combatif lors d’un procès pour fraude: Le procès pour fraude de Trump à New York montre un accusé combatif Devant les caméras, le monde a vu un Trump combatif lors d’un procès pour fraude civile à New York. Le procureur général de l’État l’accuse d’avoir gonflé la valeur de ses actifs de plusieurs milliards de dollars pour obtenir des prêts massifs.

Le procès, qui pourrait durer jusqu’en décembre, examinera six plaintes supplémentaires, notamment pour falsification de dossiers commerciaux, fraude à l’assurance et complot, et déterminera le montant des sanctions que les accusés devraient payer.

Parmi les autres témoins attendus figurent l’ancien directeur financier et contrôleur de la Trump Organization, ainsi que l’ancien avocat et fixateur de Trump, Michael Cohen. Trump et ses fils adultes figurent également sur la liste des témoins de James.

Plus tôt dans la journée, Trump a renouvelé ses attaques contre James, déclarant aux journalistes que le démocrate était « manifestement incompétent » et avait concocté une fausse affaire.

« Ses chiffres sont frauduleux », a déclaré Trump. « C’est une fraude. »

Trump fait également face à quatre inculpations pénales pour ses efforts pour réparer sa défaite aux élections de 2020, sa manipulation de documents classifiés et l’argent caché versé à une star du porno. Trump a nié tout acte répréhensible et a plaidé non coupable dans toutes les affaires. Il fait également face à un procès en dommages-intérêts en janvier pour diffamation d’un écrivain qui l’accusait de viol, ce qu’il nie.