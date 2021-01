WASHINGTON (AP) – L’administration Trump a renommé lundi Cuba comme un «État sponsor du terrorisme», frappant le pays avec de nouvelles sanctions qui pourraient entraver la promesse du président élu Joe Biden de renouer les relations avec l’île gouvernée par les communistes.

Le secrétaire d’État Mike Pompeo a annoncé la décision, citant notamment la poursuite de l’hébergement par Cuba de fugitifs américains, son refus d’extrader une coterie de commandants de la guérilla colombienne ainsi que son soutien au chef vénézuélien Nicolás Maduro.

La désignation, dont on discutait depuis des années, est l’une des nombreuses mesures de politique étrangère de dernière minute prises par l’administration Trump avant que Biden ne prenne ses fonctions le 20 janvier.

Le retrait de Cuba de la liste noire avait été l’une des principales réalisations de l’ancien président Barack Obama en matière de politique étrangère alors qu’il cherchait de meilleures relations avec l’île, un effort approuvé par Biden en tant que vice-président. Les liens avaient été essentiellement gelés après l’arrivée au pouvoir de Fidel Castro en 1959.

Comme il l’a fait avec l’Iran, Trump a cherché à renverser de nombreuses décisions d’Obama concernant Cuba. Il a adopté une ligne ferme sur La Havane et a annulé bon nombre des sanctions que l’administration Obama avait assouplies ou levées après le rétablissement de relations diplomatiques complètes en 2015.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Trump, après une campagne qui a attaqué les initiatives d’Obama pour normaliser les relations avec Cuba, les relations sont de plus en plus tendues.

En plus d’attaquer Cuba pour son soutien à Maduro, l’administration Trump a également suggéré que Cuba était peut-être derrière ou autorisé des attaques sonores présumées qui ont laissé des dizaines de diplomates américains à La Havane avec des lésions cérébrales à partir de la fin de 2016.

Cependant, peu d’alliés américains croient que Cuba reste un sponsor du terrorisme international, chipotant soit avec la définition basée sur le soutien à Maduro, soit rejetant carrément les affirmations américaines selon lesquelles les autorités cubaines financent ou organisent des attaques terroristes internationales.

Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a condamné l’action américaine. « L’opportunisme politique américain est reconnu par ceux qui sont honnêtement préoccupés par le fléau du terrorisme et de ses victimes », a-t-il déclaré sur Twitter.

Le représentant Gregory Meeks, le nouveau président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, a déclaré que la désignation de Trump n’aiderait pas le peuple cubain et ne cherchait qu’à lier les mains de l’administration Biden.

« Cette désignation de Cuba en tant qu’État sponsor du terrorisme avec moins d’une semaine pour assumer sa présidence et après avoir incité à une attaque terroriste nationale contre la capitale américaine … c’est de l’hypocrisie », a déclaré Meeks dans une interview à l’Associated Press.

Néanmoins, encouragée par les exilés cubains américains et vénézuéliens dans le sud de la Floride, l’administration Trump a régulièrement augmenté les restrictions sur les vols, le commerce et les transactions financières entre les États-Unis et l’île.

Les dernières sanctions placent Cuba aux côtés de la Corée du Nord, de la Syrie et de l’Iran en tant que seuls pays étrangers considérés comme des États sponsors du terrorisme. À la suite des actions de lundi, la plupart des voyages des États-Unis à Cuba seront interdits ainsi que l’envoi de fonds à Cuba par des parents aux États-Unis, une source de revenus importante pour l’île appauvrie.

Mais avec les entreprises génératrices de dollars déjà sous le choc des effets du coronavirus et des mesures précédentes comme l’interdiction par Trump des navires de croisière et le plafonnement des envois de fonds, le plus grand impact sera probablement diplomatique.

«Cela ralentira vraiment tout dégel dans les relations avec l’administration Biden», a déclaré Emilio Morales, économiste cubain en exil et président du Havana Consulting Group, basé à Miami.

Morales a déclaré que le dénouement de la mesure prendra au moins un an et nécessitera une étude approfondie de la part du gouvernement américain. Il doute également que Biden, qui n’a joué aucun rôle significatif dans l’ouverture de l’administration Obama à Cuba, soit disposé à investir le genre de capital politique qu’Obama a fait et à jeter une bouée de sauvetage aux dirigeants cubains sans rien en retour.

Le retrait de Cuba par Obama de la liste des «États parrains du terrorisme» avait été une cible majeure de Trump, Pompeo et d’autres faucons cubains de l’administration actuelle.

Cuba a refusé à plusieurs reprises de renvoyer des fugitifs américains qui ont obtenu l’asile, y compris un militant noir condamné pour avoir tué un soldat de l’État du New Jersey dans les années 1970. En plus du statut de réfugié politique, les fugitifs américains ont reçu un logement gratuit, des soins de santé et d’autres avantages grâce au gouvernement cubain, qui insiste sur le fait que les États-Unis n’ont aucune «base légale ou morale» pour exiger leur retour.

Mais peut-être le plus grand changement depuis la sensibilisation d’Obama en 2015 est le ferme soutien de Cuba à Maduro, considéré par le dictateur dont le pillage de l’économie pétrolière a chassé 5 millions de Vénézuéliens de leurs foyers.

Cuba a une alliance de longue date avec Maduro, même si elle a longtemps nié avoir 20 000 soldats et agents de renseignement au Venezuela et a déclaré qu’elle n’avait mené aucune opération de sécurité. Les responsables cubains, cependant, ont déclaré qu’ils avaient le droit de mener une large coopération militaire et de renseignement qu’ils jugent légitime.

Les relations entre les deux pays se sont renforcées au cours des deux dernières décennies, le Venezuela envoyant des expéditions de pétrole à Cuba d’une valeur de milliards de dollars et accueillant des dizaines de milliers d’employés, y compris des travailleurs médicaux.

En mai 2020, le département d’État a ajouté Cuba à une liste de pays qui ne coopèrent pas avec les programmes antiterroristes américains.

En prenant cette décision, le département a déclaré que plusieurs dirigeants de l’Armée de libération nationale, un groupe rebelle colombien désigné comme une organisation terroriste, sont restés sur l’île malgré la demande répétée de la Colombie d’être extradés pour répondre à l’attentat à la voiture piégée de 2019 contre une académie de police à Bogota. tué 22 personnes.

Cuba a rejeté ces demandes, affirmant que le fait de renvoyer les dirigeants violerait les protocoles convenus par le gouvernement colombien pour les efforts de paix qui ont été interrompus après les bombardements meurtriers.

En rejetant ces allégations, le président Miguel Díaz-Canel a déclaré que Cuba était victime du terrorisme. Il a cité comme exemple une attaque armée contre son ambassade à Washington en avril dernier. Les Cubains considèrent que la liste noire aide les États-Unis à justifier l’embargo de longue date sur l’île et d’autres sanctions économiques qui ont paralysé son économie.

L’écrivain diplomatique d’Associated Press Matthew Lee a rapporté cette histoire à Washington et l’écrivain de l’AP Joshua Goodman a rapporté de Miami. L’écrivain d’AP Andrea Rodriguez à La Havane a contribué à ce rapport.