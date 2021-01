Ancien secrétaire à la Défense James Mattis. (Gary He / Reuters)

L’ancien secrétaire à la Défense, James Mattis, a déclaré jeudi que l’assaut du 6 janvier contre le Capitole avait été «fomenté» par l’ancien président Donald Trump, et illustrait les «menaces internes» auxquelles les États-Unis sont confrontés et qui devraient être considérées «avec autant de gravité que l’extérieur. problèmes, et peut-être plus encore.

S’exprimant lors d’un événement en ligne, Mattis a parcouru une liste de menaces à la sécurité nationale telles que la Corée du Nord, la Russie, la Chine et le terrorisme international, mais a ensuite tourné son attention vers les États-Unis.

«Il y a aussi des menaces internes en ce moment», a-t-il dit, citant «le manque d’unité sur les fondements consensuels de notre démocratie, et ce que nous avons vu le 6 janvier, fomenté par un président en exercice».

Mais Mattis a également identifié le mondialisme comme une cause profonde des divisions qui ont conduit à l’attaque de la foule pro-Trump le 6 janvier. accords »avaient eu« des effets de second et de troisième ordre à l’intérieur de notre propre pays », blessant économiquement certains Américains et les laissant sans espoir pour l’avenir.

«Les gens sont beaucoup plus enclins à écouter les théories du complot et d’autres choses quand ils perdent espoir», a déclaré Mattis.

Mattis faisait référence à l’attaque contre le Capitole par des centaines de partisans de Trump cherchant à empêcher le Congrès d’officialiser la perte de Trump contre Joe Biden lors de l’élection présidentielle de novembre.

Des manifestants pro-Trump se rassemblent devant le Capitole le 6 janvier (Brent Stirton / Getty Images)

Après s’être frayé un chemin à travers les lignes de police, les assaillants ont saccagé le bâtiment, volant de nombreux objets dans la chambre de la Chambre et dans les bureaux du Congrès, alors que le vice-président de l’époque, Mike Pence, et les membres de la Chambre et du Sénat ont été rapidement évacués vers des pièces sûres.

L’un des émeutiers, Ashli ​​Babbitt, a été abattu par un agent de la police du Capitole alors qu’elle tentait de franchir une porte pour se rapprocher de la chambre de la Chambre. Trois autres, dont un officier de police du Capitole, sont décédés au cours de l’agression.

Mattis, un général quatre étoiles des Marines qui a pris sa retraite en 2013 après une tournée de trois ans à la tête du Commandement central américain, a été le premier secrétaire à la Défense de Trump de janvier 2017 à décembre 2018.

L’histoire continue

Il a fait ces commentaires lors de la conversation sur le Web avec l’ancien sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement Michael Vickers, qui a déclaré que le pays était confronté à une «menace croissante de la part des nationalistes blancs et d’autres extrémistes nationaux».

Notant que «notre serment envers la Constitution nous oblige à la défendre contre tous les ennemis, étrangers et nationaux», Vickers, un ancien officier des forces spéciales, a déclaré que «jamais dans nos pires cauchemars n’avons-nous imaginé que nous assisterions à une insurrection contre notre gouvernement incité par certains de nos principaux dirigeants.

Leur conversation a été diffusée sur le Web par la société OSS, qui cherche à mettre en évidence l’héritage du Bureau des services stratégiques de la Seconde Guerre mondiale.

_____

En savoir plus sur Yahoo News: