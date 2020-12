Lors d’une réunion à la Maison Blanche vendredi, le président Donald Trump a lancé l’idée de nommer l’avocat Sidney Powell comme conseiller spécial pour enquêter sur sa perte électorale face au président élu Joe Biden, selon plusieurs médias.

Lors de la réunion du bureau ovale, qui a été rapportée pour la première fois par le New York Times, Trump a discutéavec ses conseillers la possibilité de nommer Powell pour enquêter sur les allégations de fraude électorale et de saisir potentiellement des machines à voter qui, selon Trump, ont été truquées contre lui.

La plupart des conseillers à la réunion de la Maison Blanche, qui comprenait Powell, étaient opposés à l’idée, y compris l’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, l’avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone et le chef de cabinet Mark Meadows.Selon Politico, le débat s’est enflammé et des voix se sont élevées.

Bien que Powell travaillait auparavant avec la campagne pour contester les résultats des élections dans plusieurs États clés, dont le Michigan, Giuliani et l’avocate de campagne de Trump, Jenna Ellis, ont finalement éloigné la campagne de Powell, après avoir publiquement fait plusieurs allégations farfelues et infondées de fraude électorale.

« Sidney Powell pratique le droit de son propre chef », ont déclaré Giuliani et Ellis dans un communiqué le mois dernier. « Elle n’est pas membre de l’équipe juridique de Trump. Elle n’est pas non plus l’avocate du président à titre personnel. »

Powell a affirmé sans fondement qu’il y avait eu une conspiration pour truquer les machines à voter contre Trump qui impliquait une gamme d’acteurs, notamment des «milliers» de travailleurs du scrutin, le président vénézuélien décédé Hugo Chavez, la CIA et les communistes chinois.

Trump a continué de prétendre qu’il avait remporté l’élection, faisant des allégations de fraude électorale sans fondement et essayant d’annuler les résultats. Powell, ainsi que d’autres partisans et alliés fidèles du président, ont encouragé et fait écho à ses allégations de fraude sans fondement.

L’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn était également présent à la Maison Blanche vendredi, où Trump l’aurait interrogé sur l’invocation de la loi martiale.

Lors d’une interview avec Newsmax plus tôt jeudi, Flynn a déclaré qu’en mettant en œuvre la loi martiale, Trump « pourrait ordonner, dans les États swing, s’il le voulait, il pourrait prendre des capacités militaires, et il pourrait les placer dans des États et essentiellement réexécuter une élection dans chacun de ces États. «

Flynn a récemment été gracié par Trump après avoir plaidé coupable d’avoir menti au FBI. Il était représenté par Powell dans ses efforts pour renverser son plaidoyer de culpabilité.

Powell et Flynn auraient tous deux poussé Trump et l’administration à faire plus pour annuler les résultats des élections et la victoire du président élu Joe Biden lors de la réunion de vendredi.

L’idée de Trump de nommer Powell comme avocat spécial vient après que le procureur général William Barr a annoncé sa démission. Le président a déclaré que Barr, qui a déclaré que le ministère de la Justice n’avait trouvé aucune preuve de fraude électorale généralisée, quitterait son poste le 23 décembre.

En réponse aux appels de Flynn à invoquer la loi martiale, le secrétaire de l’armée Ryan McCarthy et le chef d’état-major, le général James McConville, ont publié une déclaration commune disant que « l’armée américaine n’a aucun rôle dans la détermination du résultat d’une élection américaine ».