Trump ferme le blog ‘Desk’ après moins d’un mois, fait allusion à un retour sur les réseaux sociaux – RT USA News

L’ancien président américain Donald Trump a fermé sa page « Du bureau de », une sorte de blog où il a publié des déclarations ressemblant à ses célèbres tweets. Cette décision est un précurseur du retour de Trump sur les réseaux sociaux, a déclaré un assistant.

Les médias d’entreprise qui ont prétendu ne pas se soucier du blog de Trump ont remarqué qu’il avait disparu mercredi matin. Lorsqu’il a été contacté pour commenter, l’assistant principal du 45e président, Jason Miller, a confirmé que le bureau avait disparu et « ne reviendra pas. »

RIP sur le petit blog de Trump. Nous avons contacté l’ancien assistant du président Jason Miller pour comprendre pourquoi « Du bureau de Donald J. Trump » a fait long feu, et il a dit: « Je ne parle plus avec The Daily Beast. » https://t.co/cyZ9zGPH63 – La bête quotidienne (@thedailybeast) 2 juin 2021

Alors que la Résistance en ligne faisait des tours de victoire sur la disparition de Trump « triste petit blog» (Daily Beast), Miller a expliqué que c’était « juste auxiliaire aux efforts plus larges que nous menons et sur lesquels nous travaillons», selon un e-mail envoyé à CNBC.

Plus tard, répondant à un journaliste spéculant que le déménagement était un « précurseur« à Trump de rejoindre une autre plate-forme de médias sociaux, a-t-il déclaré « Oui, en fait, ça l’est. »

The Desk a duré moins d’un mois, étant apparu pour la première fois le 4 mai. Il n’a pas failli rivaliser avec l’ancienne présence de Trump sur Twitter, où il avait accumulé à un moment donné plus de 88 millions de followers. Cela lui a cependant offert l’occasion de faire entendre sa voix après avoir été banni par Twitter et toutes les autres grandes entreprises technologiques en janvier, alors qu’il était encore président en exercice.

Les interdictions ont également été étendues au bureau, avec un compte dédié à la re-publication de ses déclarations qui a été supprimé le 5 mai, après que le PDG de Twitter, Jack Dorsey, ait été envoyé en brigade par des milliers de démocrates en colère insistant sur le fait qu’il devait « #SupprimerTrumpJack. »





Aussi sur rt.com

Twitter interdit le compte ‘Trump Desk’ après que les démocrates ont demandé la censure







Il y avait une certaine confusion quant à savoir si le bureau était la nouvelle plate-forme de médias sociaux. Miller a déclaré que Trump prévoyait de lancer ou de rejoindre. Une vidéo promotionnelle présentant le blog l’a qualifié de « phare de la liberté » et un « endroit pour parler librement et en toute sécurité” – mais cela ne s’appliquait apparemment qu’à Trump lui-même, car personne d’autre ne pouvait s’inscrire, publier ou commenter.

Miller alors tweeté une clarification que le bureau était « pas une nouvelle plate-forme de médias sociaux », mais plutôt une ressource pour trouver ses dernières déclarations et « les faits saillants de son premier mandat ».

Trump avait tiré parti des plateformes de médias sociaux en 2016 pour transmettre son message directement au peuple américain, contournant les gardiens des médias d’entreprise qui avaient presque universellement approuvé sa rivale démocrate, Hillary Clinton. Son compte Twitter personnel comptait plus de 88 millions d’abonnés à un moment donné de sa présidence et a été déclaré « place publique désignée» par un juge fédéral en mai 2018, dans le cadre d’un procès intenté par ses détracteurs pour contraindre le président en exercice à les débloquer.

Cela n’a pas empêché Twitter de « suspendre définitivement« Trump en janvier, citant des inquiétudes quant à la manière dont ses déclarations étaient »être reçu et interprété sur et hors de Twitter. Se ranger du côté des démocrates, qui ont déclaré l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis un « insurrection » c’était « incité” par Trump, d’autres plateformes de médias sociaux ont emboîté le pas. YouTube est allé jusqu’à interdire « la voix de Donald Trump”, censurant une vidéo dans laquelle il était interviewé.





Aussi sur rt.com

« Nous ne serons pas annulés »: la plate-forme de médias sociaux Parler RELANCE après avoir été supprimée par Big Tech à la suite des émeutes du Capitole







La répression ne s’est pas limitée non plus à Trump et à ses partisans. Parler, une alternative Twitter qu’ils ont adoptée en masse en janvier, s’est retrouvée expulsée des magasins d’applications Google et Apple et a refusé les services cloud d’Amazon, le forçant à se déconnecter. Une autre plate-forme, Gab, a été accusée d’antisémitisme, refusée des services bancaires et de traitement des paiements sous la pression des médias et piratée – les données des utilisateurs étant ensuite partagées avec les médias d’entreprise.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!