Trump fera face à un juge lors d’une comparution historique devant un tribunal pour des accusations d’avoir mal géré des documents secrets

MIAMI (AP) – Donald Trump devait faire sa première comparution devant le tribunal mardi dans une affaire pénale historique accusant l’ancien président d’avoir accumulé des documents gouvernementaux top secrets, de les afficher avec vantardise aux visiteurs et d’essayer de les cacher aux enquêteurs qui les réclamaient.

Trump a abordé sa date d’audience à Miami avec une bravade caractéristique, insistant, comme il l’a fait pendant des années de déboires juridiques, sur le fait qu’il n’avait rien fait de mal et qu’il était persécuté à des fins politiques. Mais la gravité du moment est indubitable alors qu’il répond à 37 chefs d’accusation de crime qui l’accusent de conserver délibérément des dossiers classifiés qui, selon les procureurs, auraient pu compromettre la sécurité nationale s’ils étaient exposés.

L’affaire est chargée d’implications politiques pour Trump, qui occupe actuellement la place dominante dans les premiers jours de la primaire présidentielle républicaine de 2024. Mais cela entraîne également de profondes conséquences juridiques compte tenu de la perspective d’une peine d’emprisonnement de plusieurs années. Même pour un accusé dont la vie post-présidentielle a été dominée par les enquêtes, l’enquête sur les documents s’est démarquée à la fois par le volume apparent de preuves amassées par les procureurs et par la gravité des allégations.

C’est aussi un moment décisif pour un ministère de la Justice qui, jusqu’à la semaine dernière, n’avait jamais porté plainte contre un ancien président. Le procureur général Merrick Garland, nommé par le président Joe Biden, a cherché à protéger le département des attaques politiques en confiant la responsabilité de l’affaire l’année dernière à un avocat spécial, Jack Smith, qui a déclaré vendredi : « Nous avons un ensemble de lois dans ce pays. , et ils s’appliquent à tout le monde.

La mise en accusation, bien que de nature largement procédurale, est la dernière d’un jugement public sans précédent cette année pour Trump, qui fait face à des accusations à New York résultant de paiements d’argent silencieux au cours de sa campagne présidentielle de 2016 ainsi que d’enquêtes en cours à Washington et à Atlanta sur les efforts visant à défaire les résultats de la course 2020. Il a cherché à projeter la confiance face à un péril juridique indubitable, attaquant Smith comme « dérangé », s’engageant à rester dans la course et programmant un discours et une collecte de fonds pour mardi soir dans son club de golf de Bedminster, New Jersey.

« Ils utilisent cela parce qu’ils ne peuvent pas gagner les élections équitablement et carrément », a déclaré Trump lundi dans une interview avec Americano Media.

La comparution devant le tribunal se déroule également dans un contexte de protestations et de troubles potentiels. Certains bailleurs de fonds de haut niveau ont utilisé une rhétorique barbelée pour exprimer leur soutien. Trump lui-même a encouragé ses partisans à se joindre à une manifestation prévue mardi au palais de justice de Miami, où il devrait se rendre aux autorités.

Certains partisans de Trump prévoyaient également de charger des bus pour se rendre à Miami depuis d’autres parties de la Floride, suscitant des inquiétudes pour les responsables de l’application des lois qui se préparent au potentiel de troubles autour du palais de justice. Le maire de Miami, Francis Suarez, a déclaré que la ville serait prête et le chef de la police, Manuel A. Morales, a déclaré que le centre-ville pourrait voir entre quelques milliers et 50 000 manifestants. Il a déclaré que la ville détournerait le trafic et bloquerait éventuellement les rues en fonction de la taille de la foule.

Alors que le cortège de Trump ralentissait en rampant alors qu’il entrait dans sa station balnéaire de Miami lundi, une forte acclamation s’est élevée d’environ 50 partisans qui s’étaient rassemblés de l’autre côté de la rue. Il leur a levé le pouce en passant et ils ont agité leurs pancartes et bannières pro-Trump.

Une quasi-bagarre a éclaté quelques minutes avant l’arrivée de Trump lorsqu’un homme s’est tenu devant la foule tenant des pancartes et portant un costume recouvert d’une phrase de deux mots qualifiant l’ancien président d’obscénité. Les partisans se sont précipités sur lui et plusieurs lui ont crié dessus avant que la police de Doral n’intervienne et ne le déplace dans la rue.

Un grand jury fédéral à Washington avait entendu des témoignages pendant des mois dans l’affaire des documents, mais le ministère de la Justice l’a déposé en Floride, où se trouve la station balnéaire de Trump à Mar-a-Lago et où de nombreux actes d’obstruction présumés se sont produits. Bien que Trump doive comparaître mardi devant un magistrat fédéral, l’affaire a été confiée à un juge du tribunal de district qu’il a nommé, Aileen Cannon, qui a statué en sa faveur l’année dernière dans un différend sur la question de savoir si un maître spécial extérieur pouvait être nommé pour examiner le documents classifiés saisis. Un comité d’appel fédéral a finalement annulé sa décision.

On ne sait pas quelles défenses Trump est susceptible de citer à mesure que l’affaire avance. Deux de ses avocats principaux ont annoncé leur démission le matin suivant son inculpation, et les notes et souvenirs d’un autre avocat, M. Evan Corcoran, sont cités à plusieurs reprises tout au long du document d’accusation de 49 pages, suggérant que les procureurs pourraient le considérer comme un témoin clé. .

Trump a déclaré qu’il cherchait à renforcer son équipe juridique, bien qu’aucune annonce n’ait été faite lundi. Mais c’est important parce que, selon les règles du district, les accusés sont tenus d’avoir un avocat local pour qu’une mise en accusation puisse avoir lieu.

Le ministère de la Justice a dévoilé vendredi un acte d’accusation accusant Trump de 37 chefs d’accusation, dont 31 liés à la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale. D’autres accusations incluent complot en vue de commettre une obstruction et de fausses déclarations.

L’acte d’accusation allègue que Trump a intentionnellement conservé des centaines de documents classifiés qu’il a emportés avec lui de la Maison Blanche à Mar-a-Lago après avoir quitté la présidence en janvier 2021. Le matériel qu’il a stocké, y compris dans une salle de bain, une salle de bal, une chambre et une douche, comprenait matériel sur les programmes nucléaires, les capacités de défense et d’armement des gouvernements américains et étrangers et un « plan d’attaque » du Pentagone, indique l’acte d’accusation. Les informations, si elles avaient été révélées, auraient pu mettre en danger des membres de l’armée, des sources humaines confidentielles et des méthodes de collecte de renseignements, ont déclaré les procureurs.

Au-delà de cela, selon les procureurs, il a cherché à entraver les efforts du gouvernement pour récupérer les documents, notamment en ordonnant à l’assistant personnel Walt Nauta – qui a été accusé aux côtés de Trump – de déplacer des boîtes pour les dissimuler et en suggérant également à son propre avocat de cacher ou de détruire des documents. recherché par une citation à comparaître du ministère de la Justice.

Tucker a rapporté de Washington. Les rédacteurs de l’Associated Press Jill Colvin à New York, Adriana Gomez Licon à Miami et Terry Spencer à Doral, en Floride, ont contribué à ce rapport.

Eric Tucker et Alanna Durkin Richer, Associated Press