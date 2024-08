BEDMINSTER, New Jersey — Alors que les démocrates lancent leur convention à Chicago, Donald Trump La campagne de Donald Trump tente de reprendre pied après des semaines de lutte pour s’adapter au vice-président Kamala Harris en tête du ticket adverse.

Trump va tenter de saper la campagne démocrate avec un programme chargé qui comprend des événements quotidiens dans les États clés liés à des sujets sur lesquels les républicains pensent avoir un avantage. C’est sa semaine de campagne la plus chargée depuis l’hiver, lorsqu’il a dû affronter ses adversaires lors des primaires républicaines.

Mais lorsque Trump a organisé des événements présentés comme des discours politiques tout au long de sa campagne, ils ressemblaient souvent à ses discours habituels et décousus. Et comme cela a toujours été le cas au cours de sa carrière politique, Trump a sapé son propre message avec des éclats et des attaques qui éclipsent tout le reste.

L’ancien président et candidat républicain a parfois semblé nier la réalité selon laquelle Harris, et non le président Joe Bidenest désormais son rival. Il a lancé des attaques profondément personnelles, a menti sur ses foules en prétendant que les images d’eux étaient générées par l’IA, et a joué sur des clichés racistes en remettant en question son identité raciale alors qu’elle se présente pour devenir la première femme noire du pays et la première présidente sud-asiatique.

Ces éclats de voix ont alarmé les alliés de Trump, qui craignent que Trump ne compromette ses chances dans une course qu’ils estiment tout à fait gagnable. En privé et en public, ils l’ont exhorté à se concentrer sur la politique plutôt que sur la personnalité, et à faire davantage pour élargir son attrait auprès des électeurs indécis, alors que la compétitivité de Harris les inquiète de plus en plus.

« Si vous avez un débat politique pour la présidence, c’est lui qui gagne », a déclaré dimanche le sénateur de Caroline du Sud Lindsey Graham dans l’émission « Meet the Press » sur NBC. « Donald Trump, le provocateur, le showman, ne gagnera peut-être pas cette élection. »

Donald Trump doit se rendre lundi en Pennsylvanie pour parler d’économie et d’énergie, mardi dans le Michigan pour parler de criminalité et de sécurité, et mercredi en Caroline du Nord pour parler de sécurité nationale lors d’une apparition conjointe avec son colistier, le sénateur de l’Ohio JD Vance. Jeudi, il se rendra à la frontière sud-ouest en Arizona pour parler d’immigration avant de se rendre vendredi en Arizona et au Nevada.

Graham a déclaré qu’il souhaitait que Trump se concentre sur ce qu’il ferait concernant l’économie et la frontière entre les États-Unis et le Mexique, affirmant que « la politique est la clé de la Maison Blanche ». Certains participants à ses meetings étaient d’accord avec ce conseil.

« Il doit arrêter de parler de Biden, sans parler de Harris qui s’appuie sur ces politiques », a déclaré Kory Jeno, un homme de 53 ans de Swannanoa, en Caroline du Nord, qui attendait le discours de Trump la semaine dernière à Asheville. « Il doit garder le débat sur les problèmes et sur ce qu’il fait pour les Américains au lieu de s’égarer dans des digressions où il se contente de la critiquer et ce genre de choses. »

Le défi pour les républicains s’est présenté jeudi dernier, lorsque Trump a invité des journalistes sur son terrain de golf de Bedminster, dans le New Jersey, pour parler de l’économie. Devant un assortiment de produits d’épicerie, Trump s’en est tenu en grande partie à son message prévu pendant la première demi-heure, parlant de la hausse des prix et accusant Biden et Harris d’avoir mis en place des politiques qu’il accuse d’avoir fait grimper l’inflation.

Il a fait preuve d’une diplomatie inhabituelle, notamment en répondant aux critiques de l’ancienne ambassadrice à l’ONU Nikki Haley, qui a déclaré la semaine dernière que Trump devrait consacrer son temps à travailler pour attirer les femmes des banlieues, les électeurs diplômés de l’enseignement supérieur, les indépendants, les républicains modérés et les démocrates conservateurs plutôt que sa base.

« Je veux que cette campagne gagne. Mais elle ne gagnera pas en parlant de la taille des foules. Elle ne gagnera pas en parlant de l’origine ethnique de Kamala Harris. Elle ne gagnera pas en parlant de sa bêtise », a déclaré Haley.

Mais Trump n’a pas suivi le conseil de Haley lorsqu’on lui a demandé séparément s’il devait mener une campagne plus disciplinée et s’éloigner des attaques personnelles contre Harris.

« Je suis en colère contre elle », a-t-il déclaré. « Je pense que j’ai le droit à des attaques personnelles. Je n’ai pas beaucoup de respect pour elle. Je n’ai pas beaucoup de respect pour son intelligence et je pense qu’elle sera une présidente épouvantable. »

Il a ensuite donné de nouveaux arguments aux démocrates lors d’un événement plus tard dans la soirée avec Miriam Adelson, la veuve du magnat des casinos Sheldon Adelson, qui devrait dépenser des dizaines de millions de dollars pour aider Trump à reconquérir la Maison Blanche. En décrivant la remise de la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile du pays, il a déclaré que c’était « bien mieux » que la médaille d’honneur du Congrès, la plus haute distinction militaire du pays.

« Tous ceux qui reçoivent la médaille d’honneur du Congrès, c’est-à-dire les soldats, sont soit en très mauvais état parce qu’ils ont été touchés par de nombreuses balles, soit ils sont morts », a déclaré Trump à l’auditoire. « Elle l’obtient, et c’est une femme belle et en bonne santé. »

Le commentaire a été immédiatement critiqué par la campagne de Harris et par certains vétérans comme étant irrespectueux envers les militaires, tout comme Trump et son colistier, le sénateur de l’Ohio JD Vance, ont tenté de semer le doute sur le bilan de la Garde nationale du colistier de Harris, le gouverneur du Minnesota Tim Walz.

Samedi, lors d’un rassemblement en PennsylvanieTrump a à plusieurs reprises dévié d’un message axé sur l’économie vers des attaques personnelles contre Harris, y compris une déclaration selon laquelle il est « bien plus beau » qu’elle.

Les difficultés de Trump surviennent après une période extraordinaire qui a complètement bouleversé la campagne.

Il y a un mois à peine, les républicains réunis à Milwaukee pour leur convention nationale étaient ravis de leurs chances. Trump venait de survivre à une tentative d’assassinat lors d’un rassemblement en Pennsylvanie et était salué par ses plus fervents partisans comme une figure messianique sauvée par Dieu pour sauver la nation.

Biden, son adversaire, a dû faire face à une pression croissante de la part de son parti pour qu’il se retire de la course après une performance désastreuse lors d’un débat au cours duquel il a parfois eu du mal à terminer ses phrases. Son équipe a indiqué qu’elle se retirerait des États de la Sun Belt comme l’Arizona et la Géorgie, où elle avait tourné le dos à Trump il y a quatre ans.

Mais trois jours seulement après la clôture de la convention, Biden a mis un terme à sa campagne et a soutenu Harris, qui a rapidement aligné le parti derrière elle. Certains sondages montrent que Harris obtient de meilleurs résultats que Biden dans des États clés comme la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, même si la plupart suggèrent toujours une course serrée.

« Nous venons de voir une fusée décoller avec Kamala Harris », a déclaré Tony Fabrizio, sondeur de la campagne Trump, lors d’un briefing avec des journalistes plus tôt ce mois-ci, soulignant une vague médiatique qui, pendant un rare moment, a éclipsé l’attention que Trump génère.

Les conseillers de l’ancien président restent optimistes quant à ses chances. Ils insistent sur le fait que Harris et les démocrates sont pris dans un moment d’excitation passagère à l’égard de leur nouvelle candidate et sont convaincus que les électeurs vont se détourner de la vice-présidente lorsqu’ils en apprendront davantage sur ses commentaires et ses positions passées.

Ils comptent passer la dernière ligne droite de la campagne à la dépeindre comme une extrémiste libérale et à contraster les différentes approches des candidats sur l’économie, la criminalité et l’immigration.

« Le président Trump n’a cessé de parler d’une inflation vertigineuse qui a écrasé les familles américaines, d’une frontière incontrôlable qui menace chaque communauté et d’une criminalité galopante tandis que Kamala Harris continue de se cacher de la presse », a déclaré le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, ajoutant que Trump « fera le tour des États clés de tout le pays pour poursuivre l’affaire contre une Kamala Harris faible, ratée et dangereusement libérale ».

À Asheville, en Caroline du Nord, où Trump a profité d’un événement présenté comme un discours économique majeur pour s’écarter du sujet du rire de Harris et du fils de Biden, Hunter, Mary Ray, 75 ans, a déclaré que Trump « doit arrêter les attaques personnelles ».

Lorsqu’on lui a demandé si elle faisait référence aux commentaires les plus incendiaires de Trump – qualifiant Harris de « femme méchante » et remettant en question la façon dont elle discute de son héritage biracial – Ray a froncé les sourcils et pincé les lèvres.

« Cela lui fait du tort auprès des autres électeurs », a déclaré Ray.

___

Les journalistes de l’Associated Press, Michelle L. Price à New York et Bill Barrow à Asheville, en Caroline du Nord, ont contribué à ce rapport.