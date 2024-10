Trump fera campagne dans le Wisconsin avec Brett Favre, lié à un scandale social dans le Mississippi

Donald Trump et Kamala Harris sillonnera plusieurs États charnières mercredi, se croisant dans le Wisconsin, où l’ancien président doit apparaître à Green Bay avec une ancienne icône locale, le quart-arrière à la retraite de la NFL, Brett Favre.

Partisan de longue date de Trump et d’autres républicains, Favre a passé la majeure partie de sa carrière avec les Packers de Green Bay, remportant trois fois le prix du joueur le plus utile de la NFL et un Super Bowl. Mais le Temple de la renommée du football professionnel a récemment fait la une des journaux à cause d’un scandale social dans son État d’origine, le Mississippi.

Favre, 55 ans, ne fait l’objet d’aucune accusation criminelle, mais il fait partie de plus de trois douzaines de personnes ou de groupes poursuivis en justice alors que l’État tente de récupérer l’argent mal dépensé. Favre a remboursé un peu plus d’un million de dollars qu’il a reçu en frais de parole financés par le programme d’assistance temporaire aux familles nécessiteuses. L’auditeur du Mississippi, Shad White, un républicain, a déclaré que Favre ne s’était jamais présenté aux allocutions. Blanc a également dit Favre doit encore près de 730 000 $ d’intérêts.

Favre a publié et republié des messages sur les réseaux sociaux soutenant Trump et critiquant Harris, le candidat démocrate à la présidentielle.

« De toutes les élections que j’ai vues au cours de ma vie, je n’en ai jamais vu une où il y avait autant de haine », a posté lundi Favre sur X. « C’est certainement triste à voir. »

À six jours du jour du scrutin, Harris se rendra de Harrisburg, en Pennsylvanie, à Madison, la capitale du Wisconsin, puis retournera vers le sud jusqu’à Raleigh, en Caroline du Nord. Trump se dirigera dans la direction opposée, se dirigeant vers Green Bay après un événement à Rocky Mount, en Caroline du Nord.

L’accent mis sur le Wisconsin n’est pas une surprise. L’État Badger est un éternel champ de bataille présidentielle, souvent décidé par quelques milliers de voix seulement. Trump l’a remporté en 2016 par 23 000 voix et l’a perdu en 2020 face au démocrate Joe Biden par 20 000 voix.

En s’appuyant sur Favre, Trump exploite le soutien profond et loyal de l’État envers les Packers et l’ancien quart-arrière vedette de l’équipe. Mais Favre a également un bagage accru après s’être retrouvé mêlé au scandale des dépenses sociales du Mississippi.

Le Mississippi figure parmi les États les plus pauvres depuis des décennies, mais seulement une fraction de son argent social fédéral est allé dans les familles. Au lieu de cela, le ministère des Services sociaux du Mississippi a permis à des personnes bien connectées de gaspiller des dizaines de millions de dollars d’aide sociale entre 2016 et 2019, selon White et les procureurs étatiques et fédéraux.

Un groupe à but non lucratif appelé Mississippi Community Education Center a effectué deux versements d’aide sociale à Favre Enterprises, l’entreprise de l’athlète : 500 000 $ en décembre 2017 et 600 000 $ en juin 2018. L’argent du TANF devait servir à un arène de volley-ball à l’Université du Sud du Mississippi. Favre a accepté de diriger les efforts de collecte de fonds pour l’établissement de son alma mater, où sa fille a commencé à jouer dans l’équipe de volleyball en 2017.

La directrice du Mississippi Community Education Center, Nancy New, a plaidé coupable en avril 2022 aux accusations de dépenser à mauvais escient l’argent de l’aide socialetout comme son fils Zachary New, qui a aidé à diriger l’organisation à but non lucratif. Ils attendent leur condamnation et ont accepté de témoigner contre d’autres.

Favre paru en septembre devant un comité du Congrès dirigé par les Républicains qui examinait comment les États ne parvenaient pas à utiliser l’aide sociale pour aider les familles dans le besoin. Républicains de la Chambre des représentants aux États-Unis ont déclaré qu’un scandale de dépenses sociales abusives dans le Mississippi impliquant Favre et d’autres souligne la nécessité d’une « réforme sérieuse » du programme TANF.

Favre a déclaré au comité du Congrès qu’il était diagnostiqué avec la maladie de Parkinson en janvier.

____

Wagster Pettus a rapporté de Jackson, Mississippi.