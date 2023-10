Trump fera appel de l’ordre de silence partiel dans le dossier électoral de 2020 du procureur spécial

Washington – Ancien président Donald Trump fait appel à un ordonnance du tribunal cela l’empêche de faire des déclarations publiques sur certaines personnes impliquées dans le procès du procureur spécial Jack Smith contre lui à Washington, DC, selon un document judiciaire déposé mardi par l’équipe juridique de Trump.

La juge Tanya Chutkan a émis lundi une ordonnance de silence limité interdisant à l’ancien président d’attaquer publiquement Smith, son équipe de procureurs, le personnel du tribunal et les témoins potentiels dans l’affaire, citant ce qu’elle a qualifié de menaces pesant sur la juste administration de la justice.

L’appel de Trump va maintenant être porté devant la Cour d’appel du circuit de Washington DC, où un panel de trois juges examinera probablement l’affaire. Au fur et à mesure que ce processus se déroule, Trump pourrait demander à Chutkan ou au tribunal supérieur de suspendre l’application de l’ordonnance de silence jusqu’à ce que la question soit pleinement plaidée.

L’ordonnance de Chutkan fait suite à une longue audience devant un tribunal fédéral de la capitale nationale suite à une demande de Smith et de son équipe lui demandant de limiter ce que Trump peut dire sur l’affaire impliquant ses tentatives présumées d’annuler les résultats des élections de 2020.

L’ancien président était inculpé par un grand jury fédéral en août pour quatre chefs d’accusation, notamment de complot et d’entrave au travail du Congrès, liés à ses prétendues tentatives visant à renverser le résultat des élections. Il a plaidé non coupable et nie tout acte répréhensible. Le procès est actuellement prévu pour mars 2024.

Le bâillon limité

Lundi, Chutkan a rendu une décision partagée, accédant aux demandes du procureur spécial visant à restreindre les déclarations de l’ancien président qui, selon elle, pourraient compromettre le procès, tout en rejetant les autres limites demandées par les procureurs.

« Il ne s’agit pas de savoir si j’aime le langage utilisé par M. Trump. Il s’agit d’un langage qui présente un danger pour l’administration de la justice », a déclaré le juge.

Chutkan a déclaré – et une version écrite de l’ordonnance publiée mardi l’a réitéré – que Trump était libre de critiquer l’administration Biden et le ministère de la Justice en général et d’affirmer son innocence. Mais elle a déclaré que les remarques désobligeantes sur les procureurs, les fonctionnaires du tribunal et les témoins potentiels étaient interdites.

« Des témoignages incontestés cités par le gouvernement démontrent que lorsque l’accusé a publiquement attaqué des individus, y compris sur des questions liées à cette affaire, ces individus sont par conséquent menacés et harcelés », a écrit la juge dans son avis. « La position de la défense selon laquelle aucune limite ne peut être imposée au discours de l’accusé parce qu’il est engagé dans une campagne politique est intenable. »

Les procureurs ont plaidé lundi en faveur de ce qu’ils ont décrit comme une ordonnance « étroitement adaptée » visant à empêcher l’ancien président de faire des déclarations qui pourraient menacer les témoins, entacher le jury ou autrement affecter l’affaire.

« Nous n’avons aucun intérêt à empêcher l’accusé de se présenter aux élections ou de défendre sa réputation », a déclaré la procureure Molly Gaston.

Les avocats de Trump ont rejeté la demande en invoquant le premier amendement et ont qualifié cette décision de tentative de faire taire l’ancien président pendant une campagne politique. Trump est le favori pour l’investiture républicaine à la présidentielle de 2024.

« [Trump] a le droit de dire que le ministère de la Justice agit illégalement », a déclaré l’avocat de la défense John Lauro lors de l’audience de lundi. « Il a même le droit de dire des choses qui sont insultantes envers ces procureurs. »

Chutkan a déclaré que sa décision – dont Trump fait maintenant appel – reflétait son souci de la sécurité des témoins, expliquant que son objectif était de limiter toute intimidation des témoins. La candidature de Trump à la présidentielle, a affirmé le juge, ne lui a pas donné carte blanche pour vilipender les procureurs et les autres personnes impliquées dans l’affaire. Tout autre accusé, a-t-elle soutenu, serait limité en tant que tel.

Un porte-parole du bureau de Smith a refusé de commenter l’appel.

