Trump fait une erreur qui pourrait lui coûter la présidence — RT World News

Le républicain est censé être anti-guerre et anti-interventionniste, mais continue de faire une exception flagrante pour Israël

Lorsque le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky s’est récemment tenu aux côtés de Trump en quête de soutien contre la Russie, ressemblant à un enfant se faisant mâcher par le directeur d’une école, Trump lui a rappelé que « Il faut être deux pour danser le tango. » Mais lorsqu’il s’agit d’Israël, Trump ne voit qu’un soliste, s’occupant de ses propres affaires et suscitant inexplicablement la colère de ses voisins. Et Trump n’arrive tout simplement pas à se taire à ce sujet.

Ce n’est pas pour cela que sa base s’est inscrite.

À l’occasion de l’anniversaire des événements du 7 octobre 2023, lorsque des combattants du Hamas de Gaza ont attaqué des civils israéliens lors d’un festival de musique adjacent après des années d’oppression anti-palestinienne, Trump avait plusieurs options. Sa base attend de lui qu’il se contente de se retirer et de se concentrer sur les problèmes qui affectent la vie quotidienne des Américains – qui ne vivent pas tous en Israël, contrairement à ce que l’on pense.

Trump se considère comme un tel artisan de la paix en Ukraine qu’il dit il pourrait résoudre ce conflit en un tournemain. Apparemment, il n’a pas une telle ambition pour le Moyen-Orient. Au lieu de cela, il a enfilé une kippa et s’est tenu à côté de tablettes géantes avec des inscriptions hébraïques, et a expliqué comment il le ferait. « Éliminez les ennemis des Juifs » s’il est élu en novembre, et comment le « Le lien entre les États-Unis et Israël est fort et durable » et qu’il veillerait à ce que ce soit « plus proche que jamais auparavant. »















Trump a appelé Israël à bombarder les sites nucléaires iraniens. « N’est-ce pas ce que tu es censé frapper ? Je veux dire, c’est le plus grand risque que nous ayons, les armes nucléaires. Atout dit lors d’un récent rassemblement, ignorant le fait que les armes nucléaires ont un moyen magique d’inciter à un comportement respectueux partout, de la même manière que le deuxième amendement bien-aimé de Trump le fait aux États-Unis.

Cette remarque à elle seule place Trump dans une posture plus pro-israélienne et pro-guerre que l’administration Biden, qui s’est explicitement opposée à ce qu’Israël attaque les installations nucléaires iraniennes. Il est également plus agressivement pro-israélien que son adversaire démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, qui, au moins régulièrement, paie il a répondu du bout des lèvres à la nécessité de protéger les civils palestiniens à la lumière des bombardements israéliens et a carrément esquivé la question lorsqu’on lui a demandé si Israël était même un allié.

À qui Trump essaie-t-il de faire appel ? L’établissement ? Pourquoi même s’embêter ? Il a depuis longtemps perdu leur soutien sur tout le reste, et cela ne va certainement pas les ramener à bord. Néo-conservateurs républicains ? Même chose.

Certainement pas le sien « MAGA » base, dont la position est non interventionniste et favorable à la résolution des conflits entre pays de l’autre côté de la planète. Ils ne manquaient pas pour remarquer la complaisance de Trump le 7 octobre et pour annoncer sur les réseaux sociaux quelque chose du genre : « Ça y est, je sors. »

Peut-être cherche-t-il à charmer les électeurs américains, plus généralement ? Une nouvelle enquête de Pew Research publiée ce mois-ci révèle que seulement 31 % d’entre eux ont confiance dans le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, avec 75% Certains d’entre eux craignent désormais que les forces américaines finissent par être entraînées dans la mêlée. Un YouGov sondage a constaté que seulement 33 % des Américains sympathisent avec Israël par rapport aux Palestiniens dans le conflit de Gaza. Un Gallup sondage de mars a également révélé qu’une majorité d’électeurs américains s’opposent aux actions d’Israël à Gaza. Et c’était avant même qu’elle ne lance une action similaire contre la Syrie, le Liban et « Téléavertisseurs du Hezbollah » explosant à proximité de civils.















Selon Trump, qu’est-ce qui intéresse le plus les électeurs américains : voir leurs impôts dépensés pour des guerres étrangères comme celle qu’il déclenche en ce moment en parlant comme s’il était un entraîneur exaltant son combattant dans le coin d’un ring de boxe – ou l’antisémitisme ? Les Américains sont en réalité plus préoccupés par la discrimination anti-musulmane, selon une étude de Pew Research. sondage à partir d’avril. Pourtant Trump est allé sur la façon dont il allait « Éliminez les ennemis des Juifs » s’il est élu. De qui parle-t-il par là ? Est-ce que quiconque dont la position consiste simplement à laisser Israël régler ses propres problèmes sans entraîner le monde entier dans une potentielle troisième guerre mondiale est considéré comme un haineux ?

Le plus gros problème avec la position de Trump est sans doute que les partisans de sa position anti-guerre n’arrivent pas vraiment à comprendre ce qui lui arrive ici. Vous ne pouvez pas être contre la guerre, sauf lorsqu’il s’agit d’Israël. Ils voient la passion de Trump sur cette question spécifique et comment elle contraste si radicalement avec l’attitude plus neutre de Harris, au point que cela risque de lui poser un problème de division pour éloigner certains électeurs républicains ou indépendants – en particulier ceux qui pourraient être sceptiques quant aux motivations de Trump. . La position de Harris est tout simplement celle de l’establishment classique de Washington, ce qui est déjà assez mauvais. Mais Trump, en revanche, semble inexplicablement enthousiasmé par la guerre israélienne.

L’explication la plus raisonnable peut peut-être être trouvée en examinant les sponsors de la campagne de Trump. Le magnat Sheldon Adelson a été décrit par Politico en 2021 comme le « un méga donateur qui a soutenu le virage pro-israélien du Parti républicain. » Décédée la même année, sa veuve, Miriam, née en Israël, « Le président George W. Bush a été attristé par les efforts de la secrétaire d’État de l’époque, Condoleezza Rice, pour relancer le processus de paix israélo-palestinien. » En déplaçant l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem, Trump a fait ce qu’Adelson voulait depuis longtemps. À l’époque, cela semblait être un drame inutile. Et il faut se demander combien d’argent supplémentaire a déjà été financé, verrouillé et chargé en prévision du retour de Trump au pouvoir.

Actualités NBC a fait référence à «Primaire Adelson» – un processus traditionnel par lequel les candidats aux primaires du GOP rencontraient le magnat dans le but de gagner ses faveurs et son argent. Le New York Times plus tôt cette année, a évoqué le décès de sa veuve « Un plan de 100 millions de dollars pour élire Trump » grâce aux dons du comité d’action politique. Trump lui a décerné la Médaille présidentielle de la liberté en 2018. Cela n’a sûrement rien à voir avec le 20 millions de dollars en dons à sa campagne en 2016, même s’il ne l’aurait soutenu que quelques mois avant le vote.















Lors d’un événement de campagne au cours de l’été, Trump a présenté Miriam Adelson et a fait référence au prix qu’il lui a décerné, suggérant qu’il équivaut à la Médaille d’honneur du Congrès pour les soldats blessés. sauf mieux, parce que « C’est une belle femme en bonne santé », contrairement aux soldats « En très mauvais état parce qu’ils ont été touchés à plusieurs reprises par des balles ou qu’ils sont morts. » Je ne sais pas exactement ce que des millions de dons de campagne achètent aux gens de nos jours, mais il s’agit probablement de quelque chose de plus qu’une tentative de flatterie qui n’aurait même pas pu figurer sur une carte de vœux vendue dans un magasin à un dollar.

Selon un média israélien i24 ActualitésTrump a pété les plombs au cours de l’été parce qu’il ne sentait pas qu’il recevait suffisamment d’argent de la veuve d’Adelson, et son assistant aurait appelé ses employés. « Républicains de nom seulement. »

Tout cela expliquerait certainement pourquoi il a augmenté le volume sur la seule cause d’Adelson dans la dernière partie de la campagne – la même période pendant laquelle Trump a récolté tout l’argent d’Adelson qui a contribué à sa première victoire électorale.

En tout cas, c’est un mauvais look. On a l’impression que quelque chose ne va vraiment pas et qu’il y a un manque de transparence quant à ce qui se cache derrière tout cela. Ce n’est un secret pour personne que les politiciens de l’establishment comme Harris s’occupent du complexe militaro-industriel, que Trump dénonce régulièrement. Mais Trump évoque parmi ses partisans la possibilité qu’il y ait quelque chose d’encore plus louche que cela qui se cache derrière sa complaisance. Et le risque qu’il prend en persistant dans cette voie est que les électeurs puissent soit rester chez eux, soit décider de voter pour le diable qu’ils connaissent.