Le responsable américain a déclaré que près de la moitié du personnel américain de l’ambassade américaine et d’autres installations diplomatiques en Irak partirait, qualifiant cela de «dizaines» de personnes. Le responsable du département d’État a refusé d’offrir des détails au-delà de la confirmation d’une réduction de personnel était en cours.

Le meurtre, le mois dernier, de Mohsen Fakhrizadeh, un scientifique iranien de haut niveau qui a dirigé des éléments du programme nucléaire du pays, a alimenté des tensions déjà vives entre Washington et Téhéran. Israël, un proche allié américain, est soupçonné d’être à l’origine de la mort de Fakhrizadeh. Le mois prochain marquera également le premier anniversaire de la frappe aérienne américaine qui a tué l’un des chefs militaires les plus puissants d’Iran, Qassem Soleimani, lors de sa visite en Irak.

L’Iran a menacé de venger la mort des deux hommes.

L’Irak a longtemps été le théâtre de combats par procuration entre les États-Unis et l’Iran, ce qui en fait un endroit viable pour l’Iran pour mener des attaques de vengeance. Dans les jours qui ont suivi la mort de Soleimani, l’Iran a fait pleuvoir des missiles sur des sites abritant des troupes américaines en Irak, entraînant des dizaines de traumatismes crâniens.

Plus tôt cette année, irrité par les attaques à la roquette et d’autres menaces des milices alignées sur l’Iran en Irak, l’administration Trump a menacé de fermer complètement son immense ambassade fortement fortifiée en Irak. Cela ne s’est pas encore produit, mais les menaces ont alarmé les dirigeants irakiens qui ont eu du mal à équilibrer leurs relations avec l’Amérique et l’Iran.

Le Département d’État offre rarement des informations exactes sur les effectifs de ses différents avant-postes. Pressé mercredi, le département a refusé de confirmer spécifiquement qu’une réduction d’effectifs était en cours mais ne l’a pas nié.

« Le Département d’Etat ajuste en permanence sa présence diplomatique dans les ambassades et consulats du monde entier en fonction de sa mission, de l’environnement sécuritaire local, de la situation sanitaire et même des vacances », a déclaré un responsable du département dans un communiqué. «Assurer la sécurité du personnel du gouvernement américain, des citoyens américains et la sécurité de nos installations reste notre priorité absolue.»

L’ambassadeur américain en Irak, Matthew Tueller, reste au poste, a déclaré le responsable dans le communiqué.

Le Washington Post a annoncé pour la première fois que les États-Unis réduiraient leurs effectifs mercredi après-midi.

L’administration Trump continue également d’imposer de nouvelles sanctions à l’Iran, même dans ces dernières semaines du mandat présidentiel. Les sanctions sont conçues pour saper davantage le régime là-bas et rendre plus difficile pour Biden le retour des États-Unis à l’accord nucléaire iranien.

L’accord, qui avait été négocié sous l’administration Obama mais que Trump avait abandonné en 2018, avait levé de nombreuses sanctions contre Téhéran en échange de restrictions sévères de son programme nucléaire.