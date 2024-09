Trump fait son premier paiement en Bitcoin — RT World News

Utiliser la crypto-monnaie est « très facile », a déclaré le candidat républicain à la présidence

Donald Trump a utilisé Bitcoin pour acheter des cheeseburgers et de la bière pour ses partisans dans un bar de New York lors de la Journée nationale du cheeseburger.

Selon les médias, Trump est ainsi devenu le premier président américain en exercice ou ancien président à effectuer un paiement en utilisant la crypto-monnaie la plus populaire au monde.

Le candidat républicain à la présidentielle a visité PubKey, un bar et restaurant sur le thème du Bitcoin à Manhattan, peu avant son rassemblement de campagne à Long Island mercredi.

L’homme de 78 ans a été aidé par les employés du bar pour effectuer la transaction à l’aide de son téléphone et d’une tablette appartenant à PubKey.

« Je viens de faire la première transaction en Bitcoin » Trump a annoncé sa démission sous les acclamations des fans de Bitcoin, qui ont rempli l’établissement. Payer avec des crypto-monnaies était « très facile » il a ajouté.

« Ils vous ont très mal traité à la SEC (la Securities and Exchange Commission des États-Unis) et nous allons vous traiter très équitablement », il a dit à la foule.

« Sortez et votez, car si vous votez, nous ne pouvons pas perdre » a déclaré l’ancien président.















L’achat de hamburgers par Trump « C’était l’une des transactions Bitcoin les plus importantes de tous les temps », l’un des propriétaires de PubKey, Thomas Pacchia, a déclaré au Bitcoin Magazine. « Nous sommes très heureux qu’il soit ici… pour montrer son soutien à la communauté Bitcoin. »

Le Bitcoin, lancé en 2009, a vu sa valeur augmenter de plus de 500 % au cours des cinq dernières années. Le prix actuel d’un Bitcoin est supérieur à 61 000 dollars.

Lundi, Trump et ses enfants ont dévoilé leur propre entreprise de cryptomonnaies, appelée World Liberty Financial. On ne dispose pour l’instant que de peu d’informations sur ce projet, qui devrait être un service de prêt et d’emprunt pour échanger des cryptomonnaies. Selon Donald Trump Jr., son objectif est d’offrir des opportunités aux entrepreneurs qui ne peuvent pas obtenir de financement auprès des banques traditionnelles.

Trump semble avoir fait volte-face sur les crypto-monnaies au cours de la campagne présidentielle actuelle. En 2021, il a déclaré à Fox News qu’elles étaient une « arnaque » et « potentiellement une catastrophe qui ne demande qu’à se produire. » Le dollar devrait rester « la monnaie du monde » et investir dans le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies « nuit à la monnaie américaine », il a soutenu à l’époque.