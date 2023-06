Trump fait rage contre l’inculpation lors d’un dîner de donateurs coûteux

L’ancien président Donald Trump a rencontré en privé plus de deux douzaines de donateurs et de partisans de premier plan mardi soir, alors qu’il cherchait à rallier de riches donateurs et partisans à sa cause quelques heures après sa mise en accusation pour plus de trois douzaines d’accusations de crime fédéral.

Trump a accueilli le groupe, ainsi que des assistants, pour un « dîner aux chandelles » sur son terrain de golf à Bedminster, New Jersey. Pour obtenir une place au repas, les supporters ont dû collecter ou donner 100 000 $ pour sa course de 2024 à la Maison Blanche, selon les invitations à l’événement.

Les brèves remarques de Trump au groupe ont fait écho au discours qu’il a prononcé plus tôt dans la soirée devant le club-house. Il s’est élevé contre l’acte d’accusation fédéral l’accusant d’avoir délibérément conservé des dizaines de documents contenant certains des secrets militaires les plus sensibles du pays, selon des personnes familières avec les commentaires privés.

Trump venait de retourner sur son terrain de golf après avoir été interpellé et plaidé non coupable devant un palais de justice fédéral de Miami. L’allié de Trump, le sénateur Tommy Tuberville, R-Ala., a également assisté au dîner, ont déclaré les personnes, qui ont refusé d’être nommées parce qu’elles discutaient d’un événement privé. Tuberville était venu à Bedminster avant le discours public de Trump. Un porte-parole de Tuberville n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Les donateurs, selon l’un des participants, ont grignoté certains des plats préférés de Trump, notamment des beignets de crabe et des hamburgers, tout en sirotant du vin et des cocktails.

Trump, qui a eu 77 ans mercredi, est le leader incontesté de la primaire républicaine de 2024.

Le petit groupe de riches donateurs qui a rencontré Trump a pris la parole après avoir rencontré l’ancien président, se disant qu’ils doubleraient leur soutien. Leur loyauté continue pourrait l’aider à lever des millions alors qu’il affronte des rivaux du GOP et de nombreux défis juridiques. En avril, il a plaidé non coupable des accusations portées contre l’État à New York, et il fait face à deux autres enquêtes criminelles, dont une enquête sur l’ingérence électorale en Géorgie.

L’événement a permis de recueillir plus de 2 millions de dollars, a confirmé la campagne de Trump à CNBC. La collecte de fonds était officiellement prévue avant que Trump ne soit inculpé d’accusations fédérales.

« Les électeurs, les donateurs et les militants sont tous motivés pour renvoyer le président Trump à la Maison Blanche », a déclaré Steven Cheung, porte-parole de la campagne Trump, dans un communiqué à CNBC.

Bien que ces donateurs n’aient pas la notoriété des précédents bailleurs de fonds de Trump tels que le PDG de Blackstone Steve Schwarzman et l’investisseur technologique Peter Thiel, leur loyauté correspond à l’intensité des petits donateurs de l’ancien président et des électeurs primaires du GOP.

L’homme d’affaires et directeur immobilier Stan Pate a publié sur sa page Facebook qu’il était à l’événement de collecte de fonds de Trump.

« Mon message au président Trump ce soir à Bedminster ‘Merde les torpilles, à toute vitesse’! » il a écrit sur la page Facebook à côté d’une photo de lui debout devant le club-house du terrain de golf. Pate a donné 500 000 $ l’année dernière par l’intermédiaire de l’une de ses sociétés à Make America Great Again Inc., un super PAC soutenant Trump.

Pate n’a pas retourné un appel mardi demandant des commentaires.

Une consultation matinale sondage, qui a été prise à partir du jour où l’acte d’accusation fédéral a été descellé le 9 juin jusqu’au 11 juin, montre que Trump est toujours en tête avec 59% de soutien des électeurs primaires potentiels du GOP. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est deuxième avec 19 %.

Le soutien des principaux partisans de Trump contraste avec les gros efforts d’argent pour le faire tomber. Le réseau Koch a lancé des publicités numériques contre l’ex-président, l’une déclarant : « Trump ne peut pas gagner ».

Des rivaux, dont DeSantis, se sont tournés vers des donateurs plus riches pour aider à affronter le favori.