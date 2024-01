Trump fait l’éloge du gouverneur du Texas alors que l’État frontalier se heurte à l’administration Biden sur l’immigration

LAS VEGAS (AP) – Ancien président Donald Trump a fait l’éloge samedi du gouverneur du Texas, Greg Abbott, pour ne pas avoir autorisé l’entrée de l’administration Biden à retirer les barbelés dans un couloir populaire pour les migrants entrant illégalement aux États-Unis. dans une querelle croissante sur l’immigration.

Dans un discours essentiellement axé sur la sécurité des frontières, Trump a déclaré que le Texas devrait bénéficier d’un soutien total dans ses mesures visant à dissuader les migrants le long de la frontière américano-mexicaine. L’État restreint la patrouille frontalière américaine après la Cour suprême a dégagé le chemin pour que ces agents fédéraux coupent ou retirent la barrière métallique tranchante.

“Quand je serai président, au lieu d’essayer d’envoyer une ordonnance restrictive au Texas, je leur enverrai des renforts”, a déclaré Trump à une foule de partisans à Las Vegas, où il s’est rassemblé sur un terrain de football couvert dans un quartier majoritairement latino-américain. « Au lieu de combattre les États frontaliers, j’utiliserai toutes les ressources et l’autorité du président américain pour défendre les États-Unis d’Amérique de cette horrible invasion qui a lieu en ce moment. »

Trump a largement évité de parler un verdict prononcé vendredi par un jury dans une affaire de diffamation, le condamnant à payer 83,3 millions de dollars supplémentaires au chroniqueur E. Jean Carroll, qu’il a qualifié de menteur pour l’avoir accusé d’agression sexuelle.

L’ancien président, qui se rapproche de l’investiture républicaine à la présidence, a déclaré qu’il avait été victime de l’administration Biden qui utilisait les forces de l’ordre comme une arme contre lui alors qu’il faisait face à 91 accusations criminelles dans quatre actes d’accusation l’accusant d’avoir tenté d’annuler l’élection présidentielle de 2020, d’avoir mal géré des documents classifiés et d’avoir organisé des pots-de-vin pour une star du porno.

L’ancien candidat républicain à la présidentielle Donald Trump s’exprime lors d’un événement de campagne le samedi 27 janvier 2024 à Las Vegas. (Photo AP/John Locher)

« Ce qu’ils font avec les élections et l’ingérence électorale est un exemple de ce qu’ils font avec moi », a-t-il déclaré. “Regardez hier, regardez toutes ces conneries qui se passent, mais nous continuons d’avancer, nous continuons et d’une manière ou d’une autre, tout s’arrange.”

Annabelle Weislocher, 51 ans, infirmière à la retraite de la Marine et de la Réserve de l’Air Force, a déclaré qu’elle estimait que les poursuites contre Trump étaient des tentatives pour l’affaiblir et le vider de ses ressources.

« Ils savent qu’il mène. Ils savent qu’il est fort. Et ils font tout pour le rabaisser », a-t-elle déclaré. « C’est ce qu’ils essaient de faire : prendre son argent en pensant qu’il n’en aura pas assez pour faire campagne. C’est le but. »

Le soutien de Trump parmi les Hispaniques s’est accru depuis sa première candidature en 2016. Et samedi, il a fait valoir ce point, suscitant de vives acclamations lorsqu’il a affirmé qu’il se débrouillait très bien parmi ce groupe démographique d’électeurs.

Une femme applaudit alors que l’ancien président républicain Donald Trump s’exprime lors d’un événement de campagne le samedi 27 janvier 2024 à Las Vegas. (Photo AP/John Locher)

Le candidat républicain a déclaré que les familles hispaniques et noires sont celles qui souffrent le plus de l’arrivée de migrants dans le pays et a déclaré que le président Joe Biden n’aurait pas dû mettre fin aux restrictions mises en œuvre sous l’administration Trump pour dissuader la migration.

“Je vais le résoudre et je vais le résoudre et commencer le processus dès le premier jour – le premier jour, nous commencerons ce processus”, a-t-il déclaré. “C’est pourquoi nous allons remporter la part record des votes latinos.”

Le nombre historique de migrants Arriver à la frontière américaine avec le Mexique pendant le mandat de Biden est l’un des principaux défis de sa campagne de réélection.

L’immigration était une question majeure lors des caucus républicains de l’Iowa au début du mois, lorsque Trump a gagné. Un Enquête AP VoteCast a révélé qu’environ 9 participants au caucus sur 10 étaient favorables à la construction d’un mur le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et environ 7 sur 10 exprimant un fort soutien à l’idée.

Rob Williams, un électeur de 25 ans qui a assisté au rassemblement de Las Vegas, s’est dit heureux que le Texas défie l’administration Biden en matière d’immigration.

« Le bon peuple texan monte au créneau, les autres États également », a-t-il déclaré. “Ils vont montrer le combat là-bas, au Texas.”

Trump se présente sans opposition majeure au Nevada après que le Parti républicain de l’État a décidé de récompenser les délégués d’un caucus dirigé par le parti le 8 décembre au lieu d’une primaire organisée par l’État un jour plus tôt.

La décision, qui a été pressée par les alliés de Trump au sein du parti pour l’aider à rassembler autant de délégués que possible, a semé la confusion chez certains électeurs, qui reçoivent des bulletins de vote par correspondance sans le nom de Trump.

Trump a exhorté à plusieurs reprises les électeurs à se réunir à sa place et à ignorer les primaires.

« Votre vote primaire ne veut rien dire », a-t-il déclaré. “Ne vous inquiétez pas pour la primaire, faites juste le caucus”

La seule rivale républicaine restante de Trump, l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, participe à la primaire mais pas au caucus, ce qui la rend inéligible aux délégués qui sélectionneront officiellement un candidat à la Convention nationale républicaine. ___

Gomez Licon a rapporté de Miami.