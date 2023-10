Trump fait l’éloge de son « bon ami » Poutine lors d’un événement de campagne dans l’Iowa – en direct

L’histoire ridicule publiée aujourd’hui selon laquelle je parle à un membre de Mar-a-Lago des sous-marins américains est fausse et ridicule, mis à part le fait que je déclare souvent que nous fabriquons les meilleurs sous-marins et équipements militaires au monde. fait assez connu ! Ces fausses histoires sont diffusées par des procureurs corrompus qui tentent d’interférer avec l’élection présidentielle de 2024, et sur la base des sondages, où j’ai 60 points d’avance sur les candidats républicains et 11 points d’avance sur le tordu Joe Biden, les habitants de notre pays sont Je ne l’achète pas. Cela étant dit, je promouvrai toujours la grandeur de l’Amérique et son équipement militaire. L’alternative serait que les Alliés, et d’autres, achètent à la Russie, à la Chine ou ailleurs. J’aime créer des emplois en Amérique, ce qui a été l’une de mes plus grandes réussites en tant que président !