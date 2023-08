Trump fait l’éloge de la foule du 6 janvier et répète les mensonges électoraux dans une interview en ligne tout en sautant le débat du GOP

NEW YORK (AP) — Donald Trump a sauté l’étape du débat habituellement appréciée des candidats à la présidentielle mercredi et est apparu dans une interview en ligne parsemée de ses mensonges électoraux, d’attaques contre ses rivaux et d’éloges somptueux envers la foule de partisans à qui il a parlé avant qu’ils ne prennent d’assaut. le Capitole américain le 6 janvier 2021.

Trump, qui a balayé à plusieurs reprises les normes démocratiques et adopté l’incendiaire tout au long de sa carrière politique, a déclaré qu’il était absent du premier débat présidentiel républicain à Milwaukee parce que ses sondages le montraient loin devant ses rivaux.

Au lieu de cela, il a utilisé une interview préenregistrée avec l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson, pour faire valoir que tout le monde sauf lui n’est pas pertinent.

Dans l’échange le plus incendiaire, Trump a semblé se laisser aller à une suggestion de Carlson selon laquelle les opposants politiques de Trump pourraient tenter de mettre fin à ses jours.

« Ce sont des animaux sauvages. Ce sont des gens qui sont malades. Vraiment malade. Vous avez des gens formidables au sein du Parti démocrate, vous avez des gens formidables qui sont démocrates », a déclaré Trump. « Mais j’ai vu ce qu’ils font, j’ai vu jusqu’où ils vont. »

Ce commentaire incendiaire intervient alors que Trump a vénéré les personnes accusées de crimes pour l’émeute meurtrière au Capitole américain et a minimisé la violence de ce jour-là. Il a réitéré ses éloges dans l’interview.

« Les gens dans cette foule ont dit que c’était le plus beau jour qu’ils aient jamais connu. Il y avait de l’amour dans cette foule. Il y avait de l’amour et de l’unité », a déclaré Trump à propos des partisans auxquels il s’est adressé le matin du 6 janvier, avant leur marche vers le Capitole.

«Je n’ai jamais vu un tel esprit, une telle passion et un tel amour. Et je n’ai jamais vu non plus, simultanément et de la part des mêmes personnes, une telle haine envers ce qu’ils ont fait à notre pays.»

La veille de la publication de l’interview, Trump a pris la parole lors d’une collecte de fonds organisée dans son club de golf du New Jersey pour le Patriot Freedom Project, qui soutient les accusés accusés de leur rôle dans l’insurrection.

L’interview de Carlson a été publiée mercredi soir sur X, l’ancien site Twitter, cinq minutes avant la diffusion du débat.

Trump a attaqué très tôt certains de ses rivaux, qualifiant l’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, de «méchant», et le citant comme exemple de quelqu’un qui ne devrait pas être sur la scène du débat, aux côtés de l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie. Christie et Hutchinson ont tous deux critiqué Trump et déclaré qu’il ne devrait pas se présenter à la présidence.

Trump avait déclaré qu’il était indigne de se présenter avec les autres candidats sur la scène du débat à Milwaukee en raison de sa large avance dans les sondages. Sa querelle en cours avec Fox News Channel, qui accueillait le débat, a semblé cimenter sa décision.

« Est-ce que je reste assis là pendant une heure ou deux, peu importe ce que ça va être, et je me fais harceler par des gens qui ne devraient même pas se présenter à la présidence ? Trump a déclaré dans l’interview de 46 minutes. « Dois-je faire cela sur un réseau qui ne m’est pas particulièrement convivial ? »

Sa troisième candidature à la Maison Blanche intervient alors qu’il continue de s’aligner sur ceux qui épousent des opinions extrêmes et des complots tout en enveloppant sa campagne autour de fausses affirmations sur les élections de 2020.

Apparaître avec Carlson au lieu de débattre s’appuie sur cela. L’ancien animateur de Fox a défendu l’idée selon laquelle les Blancs seraient « remplacés » par des personnes de couleur et a diffusé des informations erronées sur des questions telles que l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis et la guerre en Ukraine.

Il a dit à Carlson : « Je pense que c’était une décision terrible de se débarrasser de toi. »

Trump est resté dominant dans le parti même s’il fait face à des risques juridiques croissants dans quatre affaires pénales distinctes liées à ses efforts pour annuler sa défaite électorale de 2020, à des allégations selon lesquelles il aurait mal géré des documents classifiés et à des paiements d’argent secrets effectués pour cacher des allégations de relations extraconjugales.

Le lendemain du débat, il devrait faire sa quatrième comparution cette année en tant qu’accusé pénal, lorsqu’il comparaîtra en Géorgie pour répondre à des accusations dans une vaste affaire de racket liée à ses efforts pour annuler les résultats des élections de 2020 dans cet État.

Les chiffres des sondages ont montré que malgré les contestations judiciaires, sa position parmi les républicains reste solide.

Avant que Trump n’annonce dimanche sa décision de sauter le débat, plusieurs personnalités et dirigeants de Fox News l’avaient encouragé à y participer. Alors que de nombreux animateurs du réseau ont soutenu Trump au fil des années, l’ancien président se plaint depuis qu’il a quitté ses fonctions de ce qu’il considère comme une couverture injuste.

Sa décision de s’asseoir avec Carlson semble également destinée à envoyer un message au réseau, qui a licencié l’hôte plus tôt cette année. Le réseau n’a fourni aucune explication, mais cela s’est produit peu de temps après que Fox a accepté de payer 787,5 millions de dollars au procès en diffamation de Dominion Voting Systems pour la couverture par le réseau des fausses allégations de Trump après les élections de 2020.

Trump et son équipe n’ont pas précisé s’il sauterait tous les débats républicains. Il s’est plaint du lieu du deuxième débat en septembre, à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan à Simi Valley, en Californie, car Fred Ryan, éditeur et PDG du Washington Post, est le président du conseil d’administration de la fondation.

De nombreux candidats présents sur la scène du débat ont adopté la politique de Trump, y compris son plus proche rival, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a critiqué Trump pour ne pas être allé assez loin pour donner suite à sa politique. Trois autres candidats ont tous travaillé pour Trump : Mike Pence, son vice-président ; Nikki Haley, qui a été ambassadrice de Trump à l’ONU ; et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, qui a aidé Trump à préparer les débats en 2016 et 2020 et a brièvement dirigé son équipe de transition en 2016.

« Ils suivent tous le même schéma et adoptent tous les mêmes positions impopulaires que celles adoptées par Donald Trump et il continue de pousser ce parti à l’extrême », a déclaré l’ancien membre du Congrès démocrate Cedric Richmond, coprésident du président. La campagne de Joe Biden, a déclaré mardi aux journalistes. « Et donc, qu’il soit sur scène ou non, son programme extrême le sera. »

___

Les rédacteurs d’Associated Press Bill Barrow à Atlanta et Sara Burnett à Milwaukee ont contribué à ce rapport.

Michelle L. Price, Associated Press