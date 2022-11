Trump fait face au blâme du GOP alors qu’il avance avec l’offre WH

WASHINGTON (AP) – Les républicains ont intensifié jeudi leur critique publique de l’ancien président Donald Trump, affirmant qu’il était temps pour le parti de passer à autre chose après une mauvaise performance inattendue lors des élections de mi-mandat, alors même qu’il prévoit d’annoncer une troisième candidature à la Maison Blanche. la semaine.

Le lieutenant-gouverneur républicain de Virginie, Winsome Earle-Sears, autrefois un fervent partisan de Trump, a déclaré que les électeurs avaient envoyé mardi “un message très clair” selon lequel “ça suffit”.

“Les électeurs ont parlé et ils ont dit qu’ils voulaient un leader différent et qu’un vrai leader comprenne quand ils sont devenus un handicap”, a-t-elle déclaré lors d’une apparition sur Fox Business. « Un vrai leader comprend qu’il est temps de quitter la scène. Il est temps de passer à autre chose.”

Earle-Sears, qui a été coprésidente d’un groupe appelé Black Americans pour réélire le président Trump en 2020, a également déclaré qu’elle “ne pouvait tout simplement pas” soutenir une autre campagne Trump.

Certains conseillers avaient exhorté Trump à retarder son annonce prévue jusqu’après le second tour des élections sénatoriales du 6 décembre en Géorgie, qui pourrait déterminer quel parti contrôle le Sénat pour éviter de transformer la course en référendum sur lui et d’aider involontairement les démocrates. Mais Trump a rejeté cet avis et a l’intention d’aller de l’avant avec une annonce le 15 novembre, selon un conseiller principal qui a requis l’anonymat pour discuter des plans.

Cela le laisse essayer de lancer une offre de retour à un moment où il se retrouve dans une position de vulnérabilité extraordinaire après avoir dominé le parti, largement incontesté, depuis qu’il a remporté l’investiture en 2016. Dans le même temps, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui facilement réélu mardi, attire une nouvelle attention alors que les républicains pèsent ouvertement sur le fait de quitter Trump.

Le sénateur John Thune du Dakota du Sud, le républicain n ° 2 du Sénat, a noté le rôle de Trump dans la levée de certains candidats inexpérimentés et controversés lors des primaires plus tôt cette année qui ont ensuite perdu lors des élections de cette semaine.

Dans une interview, Thune a déclaré qu’il n’y avait “pas de substitut à des candidats de bonne qualité”.

“Nous avons eu des primaires très disputées et compétitives cette année”, a déclaré Thune, qui a facilement été réélu. “Et dans certains cas, vous savez, il y avait beaucoup de forces au travail, y compris des personnes extérieures faisant des approbations dans certaines de ces courses.”

Thune a déclaré qu’il espérait que le parti commencerait à voir l’émergence de jeunes dirigeants.

“Vous ne pouvez pas organiser une fête qui se construit autour de la personnalité d’une personne”, a-t-il déclaré.

L’ancien président de la Chambre, Paul Ryan, qui s’est affronté avec Trump au cours de ses deux premières années au pouvoir, a qualifié Trump de « frein à notre ticket ».

« Nous voulons gagner. Nous voulons gagner la Maison Blanche et nous savons qu’avec Trump, nous avons beaucoup plus de chances de perdre », a-t-il déclaré dans une interview à WISN 12 News. “Si un candidat ne s’appelle pas Trump, nous avons tellement plus de chances de gagner la Maison Blanche que si notre candidat est Trump.”

Le sénateur républicain à la retraite de Pennsylvanie, Pat Toomey, a également blâmé l’intervention de Trump pour les pertes du GOP dans son État et a noté que les candidats approuvés par Trump avaient fait nettement moins bien que les autres républicains lors du scrutin.

“Je pense que mon parti doit faire face au fait que si la fidélité à Donald Trump est le principal critère de sélection des candidats, nous n’allons probablement pas très bien réussir”, a-t-il déclaré sur CNN. “Dans tout le pays, il existe une très forte corrélation entre les candidats MAGA et les grosses pertes ou du moins les sous-performances dramatiques.”

Trump a contesté avoir passé une mauvaise nuit.

“Pour ces nombreuses personnes qui reçoivent le faux récit des médias corrompus selon lequel je suis en colère contre les Midterms, n’y croyez pas”, a-t-il déclaré sur son réseau de médias sociaux. « Je ne suis pas du tout en colère, j’ai fait un excellent travail (ce n’est pas moi qui ai couru !) et je suis très occupé à regarder vers l’avenir. N’oubliez pas que je suis un “génie stable”.

Bien que la victoire écrasante prédite par les républicains ne se soit pas concrétisée, le parti semble toujours bien placé pour renverser la Chambre et pourrait finalement prendre le Sénat également. De nombreuses courses restent trop tôt pour être annoncées.

“Il n’y a pas de vilaines victoires ou de jolies pertes”, a déclaré Jason Miller, un ancien membre du personnel de la campagne Trump qui faisait partie de ceux qui lui avaient conseillé de retarder son annonce prévue après le second tour de la Géorgie.

“La carrière politique de Nancy Pelosi est terminée”, a-t-il prédit. “L’agenda de Biden est mort.”

D’autres alliés de Trump ont fait des déclarations aux médias au nom de l’ancien président, le soutenant avant son annonce imminente.

“Je suis fière de soutenir Donald J. Trump à la présidence en 2024. Je le soutiens pleinement pour sa candidature à nouveau”, a déclaré la présidente du House GOP, Elise Stefanik, dans un communiqué. “Il est temps pour les républicains de s’unir autour du républicain le plus populaire d’Amérique, qui a fait ses preuves en matière de gouvernance conservatrice.”

“S’il se présente en 2024, non seulement il aura mon soutien, mais il aura le soutien de millions d’Américains à travers le pays”, a déclaré le représentant Jim Banks, l’un des principaux alliés du Congrès.

Le candidat au Sénat de l’Ohio, JD Vance, qui a prouvé l’approbation la plus réussie de Trump, a déclaré que si l’ancien président décidait de se présenter à nouveau, il était convaincu qu’il serait le candidat du parti.

«Chaque année, les médias rédigent la nécrologie politique de Donald Trump. Et chaque année, on nous rappelle rapidement que Trump reste la figure la plus populaire du parti républicain », a déclaré Vance dans un communiqué fourni après enquête auprès du porte-parole de Trump.

Pendant ce temps, Trump a intensifié sa réprimande publique de DeSantis, qu’il a longtemps considéré comme son challenger potentiel le plus redoutable. Dans une longue déclaration de colère jeudi soir, Trump a réprimandé Fox News et d’autres médias contrôlés par Rupert Murdoch pour avoir «fait tout pour le gouverneur Ron DeSanctimonious DeSantis», qu’il a qualifié de «gouverneur RÉPUBLICAIN moyen avec d’excellentes relations publiques». a de nouveau pris le crédit de la victoire de DeSantis en 2018.

Alors que les alliés de Trump avaient précédemment insisté sur le fait que les informations faisant état de tensions entre les hommes étaient exagérées, Trump, qui a critiqué en privé DeSantis pour ne pas avoir exclu une course contre lui, l’a fait publiquement.

“Eh bien, en termes de loyauté et de classe, ce n’est vraiment pas la bonne réponse”, a-t-il écrit, comparant la course à sa campagne gagnante de 2016. « Nous sommes exactement dans la même position maintenant. Ils continueront à nous poursuivre, MAGA, mais finalement, nous gagnerons. Mettez l’Amérique d’abord et RENDRE L’AMÉRIQUE GRANDE À NOUVEAU ! »

___ Les rédacteurs d’Associated Press Stephen Groves Sioux Falls, Dakota du Sud, et Sarah Rankin à Richmond, Virginie, ont contribué à ce rapport.

___

Suivez la couverture par l’AP des élections de mi-mandat de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections. Et apprenez-en plus sur les problèmes et les facteurs en jeu à mi-parcours sur https://apnews.com/hub/explaining-the-elections.

Jill Colvin, l’Associated Press