Quelques jours avant la fin de son mandat, les démocrates de la Chambre prennent des mesures pour tenter de démettre Trump de ses fonctions.

Après qu’une foule de partisans de Trump a pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier alors que le Congrès tentait de certifier l’élection du président élu Joe Biden, les démocrates se dirigent maintenant vers la destitution comme conséquence possible pour le président Donald Trump, qui a parfois encouragé ouvertement la foule. .

Les démocrates de la Chambre ont présenté un article de destitution contre Trump le lundi 11 janvier 2021, qui l’accuse d ‘«incitation à l’insurrection» pour son rôle dans la fomentation de l’occupation meurtrière du Capitole. En supposant que l’article de mise en accusation soit adopté, ce sera la deuxième fois en un peu plus d’un an que la Chambre accusera le président de «trahison, corruption ou autres crimes et délits graves».

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré que même s’il ne reste que quelques jours à Trump au pouvoir avant l’investiture de Biden le 20 janvier, Pelosi a déclaré que « n’importe quel jour peut être un spectacle d’horreur » avec Trump au pouvoir. Elle et les démocrates de la Chambre encouragent Le vice-président Mike Pence invoquera le 25e amendement pour destituer Trump de ses fonctions – mais s’il ne le fait pas, Pelosi a également déclaré qu’il y avait un «sentiment écrasant» parmi son caucus d’aller de l’avant avec la destitution à la place.

Les reportages ont rapidement montré que Pence n’était pas intéressé à poursuivre cette action, et Trump lui-même a publié une vidéo reconnaissant qu’il y aurait une «nouvelle administration», vraisemblablement pour assurer à ses compatriotes républicains qu’il est capable de rester au pouvoir. Désormais, un vote à la Chambre sur la destitution est prévu le mercredi 13 janvier.

En fin de compte, le Sénat – qui a acquitté Trump lors de son premier procès de destitution en 2020 – déciderait de condamner ou non le président. Bien que ce tour puisse être plus bipartisan que le premier, il ne semble pas actuellement qu’il y ait suffisamment de votes au Sénat divisé pour le faire.

Pourtant, les démocrates disent qu’ils doivent aller de l’avant avec le seul outil dont ils disposent pour punir le président: la destitution.