Trump fait face à un péril dans une enquête sur les documents après des décennies d’examen minutieux

WASHINGTON (AP) – En tant qu’homme d’affaires et président, Donald Trump a fait face à une litanie de poursuites et d’enquêtes criminelles, mais a émergé à maintes reprises de l’examen juridique avec sa position publique et politique largement intacte.

Mais il n’a peut-être jamais été confronté à une enquête aussi périlleuse que l’enquête Mar-a-Lago, une enquête centrée sur la mauvaise gestion potentielle de documents top secrets. Le sentiment de vulnérabilité a été accru ces dernières semaines non seulement par la nomination par le ministère de la Justice d’un avocat spécial réputé pour son agressivité, mais aussi par la révocation d’un arbitre indépendant demandé par Trump dans l’affaire et par le rejet sans équivoque de ses avocats par les juges. ‘ arguments.

Il est impossible de prédire combien de temps durera l’enquête ou si le ministère de la Justice prendra la décision sans précédent d’inculper un ancien président et candidat actuel. Mais Trump n’est plus à l’abri des poursuites comme il l’était en tant que président, et certains experts juridiques considèrent l’enquête Mar-a-Lago comme centrée sur des questions factuelles et juridiques plus simples que les enquêtes précédentes auxquelles il a été confronté.

“Contrairement à bon nombre de ces enquêtes passées qui impliquaient ces fraudes financières complexes où les procureurs doivent expliquer à un jury pourquoi la conduite est même un crime pour commencer, ici les procureurs n’auront pas cette difficulté, n’auront pas ce défi d’expliquer ce que le crime est sur le point” si des accusations sont finalement portées, a déclaré l’ancien procureur du ministère de la Justice, Robert Mintz.

Un obstacle à l’enquête pour le ministère de la Justice a été levé la semaine dernière lorsqu’un comité de la cour d’appel comprenant deux juges nommés par Trump a mis fin au travail d’un maître spécial qui avait été chargé d’un examen indépendant des milliers de documents saisis lors de la recherche par le FBI de Mar-à-Lago. La décision permet aux procureurs d’utiliser l’intégralité de la mémoire cache des dossiers pour leur enquête.

Dans une opinion torride qui remonte loin dans l’histoire, le tribunal a reconnu qu’une perquisition dans la propriété d’un ex-président est extraordinaire mais pas assez extraordinaire pour lui accorder un traitement spécial.

“Ce n’est pas souvent que vous voyez des cas cités dans des décisions de cour d’appel qui ont été rendues en 1794, dans les années 1800”, a déclaré David Weinstein, avocat de la défense pénale de Floride et ancien procureur fédéral. “Ce sont des principes fondamentaux du droit qui existent depuis longtemps et sur lesquels ils se sont appuyés.”

Bien sûr, les enquêtes ne sont pas nouvelles pour Trump, et les spéculations sur son danger juridique ont déjà été hors de propos.

L’année dernière, les procureurs de l’État de New York ont ​​inculpé l’entreprise de Trump, la Trump Organization, et son directeur financier de longue date, mais n’ont pas inculpé l’ancien président. En septembre, le procureur général de New York a accusé Trump d’avoir augmenté sa valeur nette de milliards de dollars et d’avoir trompé les banques – mais ces allégations ont été faites dans le cadre d’un procès et non d’une affaire pénale.

En tant que président, il a fait l’objet d’une enquête par un ancien avocat spécial, l’ancien directeur du FBI, Robert Mueller, pour savoir si sa campagne réussie de 2016 avait été de connivence illégale avec la Russie et s’il avait tenté d’entraver cette enquête. Mueller a finalement trouvé des preuves insuffisantes pour alléguer un complot criminel entre la campagne et la Russie et a également cité la politique de longue date du ministère de la Justice qui interdit l’inculpation d’un président en exercice.

Le volet obstruction de cette enquête impliquait une analyse du droit constitutionnel et de l’étendue du pouvoir présidentiel. Mais les procureurs de l’enquête Mar-a-Lago ont largement rejeté la pertinence du statut de Trump en tant qu’ancien président, affirmant lors d’une bataille judiciaire contre le maître spécial que les dossiers classifiés auxquels il avait accès en tant que commandant en chef ne sont toujours pas lui appartenir.

Et le comité d’appel, dans son avis la semaine dernière, a rejeté l’idée que Trump avait le droit de récupérer les documents saisis à son domicile ou de les faire examiner par un arbitre indépendant, ce qui, selon lui, créerait une “exception spéciale”.

L’enquête sur les dossiers avait mijoté pendant des mois avant d’éclater avec une perquisition du FBI le 8 août à Mar-a-Lago, avec des agents supprimant environ 100 documents avec des marques de classification. À ce stade, les responsables du ministère de la Justice ont déclaré qu’ils avaient développé des motifs probables de croire que des crimes avaient été commis liés à la rétention d’informations sur la défense nationale ainsi qu’à l’obstruction.

L’enquête a depuis montré des signes d’accélération, le ministère de la Justice présentant des preuves devant un grand jury et accordant l’immunité le mois dernier à un allié de Trump pour obtenir son témoignage.

L’enquête est dirigée par Jack Smith, qui dirigeait auparavant la section de l’intégrité publique du ministère de la Justice et, plus récemment, a été procureur des crimes de guerre à La Haye. Smith supervise également les aspects clés d’une enquête distincte du ministère de la Justice liée aux efforts de Trump et de ses alliés pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Le procureur de district du comté de Fulton, en Géorgie, enquête séparément sur les tentatives d’annulation des résultats de cet État.

La nomination de Smith par le procureur général Merrick Garland est intervenue trois jours après que Trump a déclaré sa candidature à la Maison Blanche. L’annonce n’arrêtera pas l’enquête, bien qu’elle puisse accélérer le rythme afin d’éviter d’entrer en collision avec le cœur de la course présidentielle de 2024.

Sa candidature pourrait théoriquement donner plus d’importance à l’enquête, a déclaré l’ancien procureur fédéral Franklin Monsour Jr., puisqu’il ne s’agira plus seulement d’un ancien président. “Il s’agit maintenant de quelqu’un qui essaie de redevenir président et qui essaie à nouveau de posséder du matériel de sécurité nationale.”

Pourtant, les experts juridiques s’attendent à ce que le ministère de la Justice pèse plus que la force des preuves pour décider de poursuivre ou non une affaire. Il y aura des questions sur la quantité de preuves classifiées qu’il peut présenter à un jury – et la faisabilité de choisir un jury impartial compte tenu de la reconnaissance omniprésente du nom de Trump et des réactions passionnées qu’il produit des deux côtés.

La poursuite d’un ancien président risque également d’être considérée comme politique, de polariser davantage un pays déjà divisé et de transformer un tribunal en une atmosphère de cirque.

“Il s’agit essentiellement de peser le principe selon lequel aucun individu n’est au-dessus de la loi contre les retombées politiques pratiques que porter ce genre d’accusations contre un ancien président, en particulier celui qui se présente à nouveau à la présidence, engendrera”, a déclaré Mintz.

“C’est une décision extraordinairement difficile”, a-t-il ajouté.

Eric Tucker, l’Associated Press