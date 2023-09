Trump fait face à un grand fossé avec les pro-vie après s’être opposé aux lois sur le rythme cardiaque

Les commentaires de l’ancien président Trump sur les lois sur l’avortement suscitent les critiques des pro-vie.

Lors de l’émission « Meet the Press » dimanche, l’animatrice Kristen Welker a demandé à Trump s’il signerait une loi fédérale interdisant l’avortement à 15 semaines.

Le favori du Parti républicain pour l’investiture présidentielle de 2024 a refusé de s’engager sur un chiffre et a déclaré que certains républicains devaient faire des compromis. Il a également critiqué la Floride Gouverneur Ron DeSantis pour avoir signé un «Loi sur la protection du rythme cardiaque» qui « interdit les avortements une fois que l’enfant à naître a un battement de coeur détectable », vers la sixième semaine de développement.

AVRIL 2023 Le gouverneur de Floride DeSantis signe la loi sur la protection du rythme cardiaque : « L’avortement arrête un cœur qui bat »

« Desanctis est prêt à signer une interdiction de cinq ou six semaines (…) Je pense que ce qu’il a fait est une chose terrible et une terrible erreur », a déclaré Trump. « Je pense que les républicains parlent de ce sujet de manière très vague. J’en regarde certains sans exceptions, etc. etc. J’ai dit, à part dans certaines régions du pays, vous n’allez pas gagner sur cette question, mais vous gagnerez sur «

Trump a déclaré qu’il négocierait un accord sur le nombre de semaines qui, selon lui, satisferait aussi bien les démocrates que les républicains.

La campagne de DeSantis a riposté sur le site de médias sociaux « X », accusant Trump de « trahir les conservateurs » pour gagner le soutien des médias et de la gauche.

La leader pro-vie Lila Rose du groupe Live Action a également critiqué les commentaires de Trump, les qualifiant de « pathétiques et inacceptables ».

Et le chroniqueur de TownHall.com, John Hasson, affirme que Trump se trompe dans son évaluation de la position des démocrates sur l’avortement.

Hasson a posté sur X : « Trump vient de prétendre que la plupart des Démocrates « ne veulent pas être radicaux » sur l’avortement. En 2022, 46 sénateurs démocrates et 219 membres de la Chambre Démocrate ont voté pour l’avortement jusqu’à la naissance DANS TOUT LE NATIONAL. projet de loi radical sur l’avortement jamais proposé. »

Pendant ce temps, Kristen Wagoner, PDG d’Alliance Defending Freedom, critique également Trump pour avoir déclaré à NBC que les projets de loi sur le rythme cardiaque sont une « chose terrible ».

« Les lois protégeant les enfants à naître ne sont pas une « terrible erreur ». Ils sont la marque d’une société juste et morale. Les gouverneurs qui protègent la vie doivent être applaudis et non attaqués », a déclaré Waggoner.

Et un ancien avocat de Trump tire également la sonnette d’alarme. Jenna Ellis s’oppose désormais à sa candidature à un nouveau mandat en 2024.

« J’ai beaucoup d’amour et de respect pour lui personnellement », Ellis a dit dans son émission sur American Family Radio. « Mais… je ne peux tout simplement pas le soutenir pour une fonction élective à nouveau. La raison pour laquelle j’ai choisi de prendre mes distances est, franchement, à cause de cette tendance narcissique maligne à simplement dire qu’il n’a jamais rien fait de mal. »