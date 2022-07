Trump fait face à la demande des familles du 11 septembre pour un événement de golf saoudien

Les familles des victimes du 11 septembre ont appelé l’ancien président américain à annuler le tournoi à venir dans l’un de ses cours

L’ancien président américain Donald Trump a été imploré d’annuler le prochain tournoi de golf LIV soutenu par l’Arabie saoudite qui doit avoir lieu dans son complexe de golf de Bedminster dans le New Jersey plus tard ce mois-ci par des proches de personnes tuées lors des attentats du 11 septembre à New York en 2001.

Dans une lettre adressée à Trump en date de dimanche dernier, le groupe appelé ” 9/11 Justice ” a demandé à Trump d’annuler l’événement qui devait commencer le 29 juillet et a noté que Trump avait précédemment déclaré que l’Arabie saoudite était responsable des attentats terroristes qui ont tué un peu moins de 3 000 personnes – ainsi que bien d’autres dans les années qui ont suivi en raison des problèmes de santé qu’elle a entraînés.

“Nous ne pouvons tout simplement pas comprendre comment vous avez pu accepter d’accepter de l’argent de la ligue de golf du Royaume d’Arabie saoudite pour organiser leur tournoi sur votre terrain de golf, et de le faire dans l’ombre de Ground Zero dans le New Jersey, qui a perdu plus de 700 habitants lors des attentats.“, a écrit le groupe.

Lire la suite Comment les Saoudiens ont déclenché la “guerre civile du golf”

“Il est incompréhensible pour nous qu’un ancien président des États-Unis rejette nos proches pour un gain financier personnel. Nous espérons que vous reconsidérerez votre relation d’affaires avec la ligue de golf saoudienne et que vous accepterez de nous rencontrer.”

Au cœur de leur propos se trouvait l’affirmation de Trump à Fox News en 2016, dans laquelle il affirmait que l’Arabie saoudite était en fin de compte responsable de l’attaque terroriste la plus importante à avoir jamais eu lieu sur le sol américain.

Oussama ben Laden, qui, selon les États-Unis, a orchestré l’attaque, est né en Arabie saoudite, tout comme plusieurs des pirates de l’air.

“Qui a fait sauter le World Trade Center ? Ce n’étaient pas les Irakiens. C’était saoudien. Jetez un œil à l’Arabie saoudite », Trump a déclaré en 2016. « Les gens sont venus, la plupart des gens venaient d’Arabie saoudite. Ils ne viennent pas d’Irak.”

Brett Eagleson, le président de 9/11 Justice, a cependant déclaré au New York Times que ni Trump ni ses représentants n’avaient répondu à la lettre, arguant que Trump était «permettre aux Saoudiens de littéralement s’en tirer avec un meurtre si ce tournoi de golf est autorisé à se poursuivre.”

LIRE LA SUITE: La veuve d’un journaliste assassiné demande l’interdiction des majors pour les rebelles de la LIV

Eagleson a perdu son père le 11 septembre, alors qu’il n’avait que 15 ans.

“Cela envoie simplement le message qu’avec la bonne somme d’argent, vous pouvez faire oublier n’importe quoi aux gens,” il ajouta.

“Si quelqu’un connaît l’étendue du rôle saoudien dans le 11 septembre, c’est Trump.”

Lire la suite Le ministère américain de la Justice enquête sur la PGA dans le cadre d’une tournée soutenue par l’Arabie saoudite

La série sur invitation LIV Golf s’est avérée extrêmement controversée depuis sa création, car elle continue d’attirer de nombreux joueurs de haut niveau loin du PGA Tour dans ce qui est de plus en plus considéré comme une guerre civile en cours au sein du sport.

Les critiques ont également soutenu qu’il s’agissait du dernier exemple de la soi-disant pratique de «lavage des sports» en Arabie saoudite – un effort concerté pour réhabiliter la réputation du pays en matière de violations extrêmes des droits de l’homme en organisant des événements sportifs de haut niveau.

Henrik Stenson, qui avait été nommé capitaine européen de la Ryder Cup pour l’année prochaine dans ce qui est l’un des plus grands honneurs du golf professionnel, devrait être démis de ses fonctions de capitaine après qu’il ait été signalé qu’il ajouterait probablement son nom à l’histoire. liste croissante de transfuges de haut niveau.