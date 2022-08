Trump fait face à des questions sur sa valeur nette dans une interview qu’il a essayé d’éviter

Pendant des décennies, Donald J. Trump s’est vanté en toute impunité d’un sujet qui lui tient à cœur et à son ego : sa valeur nette.

“Je parais mieux si je vaux 10 milliards de dollars que si je vaux 4 milliards de dollars”, a-t-il déclaré un jour en contestant son classement sur la liste des milliardaires Forbes. Dans une affaire judiciaire, il a reconnu que lorsqu’il s’agissait de décrire la valeur de sa marque, “je suis aussi précis que je pense pouvoir l’être”. Et lorsqu’il a décrit son style d’auto-glorification dans son livre “The Art of the Deal”, il a choisi une phrase qui l’a suivi depuis : “véridique hyperbole”.

Mais maintenant, M. Trump sera confronté à des questions sous serment sur ce modèle d’embellissement dans une enquête qui pourrait façonner l’avenir de son entreprise immobilière familiale. L’ancien président et sa fille aînée, Ivanka Trump, devraient être interrogés plus tard ce mois-ci par le bureau du procureur général de l’État de New York, qui mène une enquête civile pour déterminer si lui et sa société ont frauduleusement gonflé la valeur de ses actifs. Son fils, Donald Trump Jr., a été interviewé la semaine dernière, selon des personnes connaissant le sujet.