Trump fait face à des questions quant à savoir s’il entraînera le parti républicain après ses inculpations

L’emprise de Donald Trump sur les fidèles républicains était évidente dès le moment où il a quitté le palais de justice fédéral de Miami la semaine dernière.

Fraîchement devenu le premier ancien président à faire face à des accusations criminelles portées par le gouvernement qu’il a autrefois supervisé, le cortège de Trump a traversé une foule de centaines de fans pour la plupart adorateurs. Il a rencontré plus de partisans dans un restaurant cubain de Little Havana, un quartier de Miami qui, comme une grande partie du sud de la Floride, s’est tourné vers les républicains ces dernières années.

Une inculpation fédérale pour mauvaise gestion des secrets de sécurité nationale les plus sensibles du pays condamnerait tout autre espoir de la Maison Blanche. Mais la réception de Trump à Miami – et les plus de 7 millions de dollars qu’il a levés après l’acte d’accusation – ont rappelé la tension centrale qui traverse le Parti républicain alors que la primaire présidentielle de 2024 commence.

Pour l’instant, personne ne se rapproche de Trump dans son commandement des électeurs qui décideront du candidat du GOP l’année prochaine. Mais le chemin de Trump au-delà de la primaire est beaucoup plus périlleux car il est confronté à des questions importantes et croissantes sur sa capacité à faire appel à un ensemble d’électeurs plus large et plus modéré dans une éventuelle confrontation aux élections générales contre le président Joe Biden. Si Trump échoue, il risque non seulement de perdre le concours de la Maison Blanche, mais également d’entraîner d’autres candidats républicains sur le scrutin alors que le parti vise à reprendre le Sénat américain et à conserver la Chambre.

L’ancien gouverneur du Maryland, Larry Hogan, fait partie de ceux qui avertissent les républicains que ce qui est populaire dans une primaire peut ne pas emporter les élections générales. Le critique fréquent de Trump a soutenu un républicain modéré pour lui succéder dans la course au poste de gouverneur de l’année dernière. Mais le candidat préféré de Trump a remporté la primaire et a été largement battu aux élections générales, un résultat qui s’est joué dans des courses clés à travers le pays.

« Nous avons eu trois cycles perdants d’affilée », a déclaré Hogan. « C’est assez difficile de perdre la Maison Blanche, mais nous l’avons fait. C’est assez difficile de perdre la Chambre, le Sénat et la Maison Blanche, mais nous l’avons fait aussi. Et lors des dernières élections, alors que nous aurions dû reconquérir le Sénat, ramasser des sièges de gouverneur et ramasser 50 sièges à la Chambre… Les républicains n’ont pas vraiment fait de gains.

Trump n’est pas le seul candidat du GOP à faire face à de telles préoccupations. L’éligibilité nationale du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a été remise en question après avoir promulgué une interdiction par l’État des avortements pratiqués après six semaines, ravissant les conservateurs mais le laissant comme une valeur aberrante parmi les électeurs plus larges. Alors que de nombreux Américains soutiennent certaines restrictions à l’avortement, en particulier après le premier trimestre, beaucoup ne sont pas d’accord avec les mesures les plus extrêmes imposées dans les États dirigés par les républicains comme la Floride, selon un sondage qui a également montré que la plupart des Américains soutiennent une loi fédérale autorisant l’accès à l’avortement. à l’échelle nationale.

DeSantis s’est également aliéné certains républicains lorsqu’il a semblé rejeter l’invasion brutale de l’Ukraine par la Russie comme un « différend territorial », commente-t-il plus tard, il a dû revenir en arrière.

Personne dans la course, cependant, ne porte le même niveau de bagage que Trump, en particulier après le dernier acte d’accusation, qui fait suite à des accusations à New York d’avoir payé de l’argent silencieux à l’acteur porno Stormy Daniels pour dissimuler une affaire. Il est peu probable qu’il attire de nouveaux soutiens après les allégations en Floride, qui portent sur des allégations selon lesquelles il aurait pris et refusé de restituer des boîtes de documents classifiés, y compris certains qui pourraient mettre en danger les militaires et d’autres sources s’ils étaient divulgués.

Les hésitations sur l’avenir du GOP ont commencé bien avant le dernier acte d’accusation de Trump.

En annonçant sa campagne présidentielle en février, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, qui était l’ambassadrice de Trump aux Nations Unies, a été directe en abordant le défi des élections générales du parti.

« Nous avons perdu le vote populaire dans sept des huit dernières élections présidentielles », a-t-elle déclaré. « Notre cause est juste, mais nous n’avons pas réussi à gagner la confiance d’une majorité d’Américains. »

Depuis l’inculpation fédérale de Trump à Miami, certains de ses rivaux ont commencé à tester jusqu’où ils pouvaient aller pour le critiquer, se positionnant d’une manière qui pourrait être utile lors d’une élection générale, mais tempérant également leurs propos en reprochant au ministère de la Justice d’avoir amené des charges.

Bien que les rivaux de Trump ne soient peut-être pas prêts à l’affronter pleinement, l’establishment du parti essaie de plus en plus d’empêcher ses acolytes d’être nommés dans les courses aux urnes ou d’encourager les espoirs à changer le sujet de ses messages perdants du passé.

Le Comité national républicain, par exemple, a procédé à un examen des performances récentes du GOP. Un projet de rapport, qui ne mentionnait pas Trump par son nom, a conclu que le parti devait aller au-delà de la «remise en cause des élections précédentes», une allusion apparente aux affirmations incessantes mais démenties selon lesquelles il avait remporté la présidentielle de 2020.

Le Comité sénatorial national républicain, la branche de campagne du GOP du Sénat, a également déclaré qu’il changeait de tactique après avoir choisi de ne pas participer aux élections primaires de l’année dernière et de laisser les électeurs décider des candidats. Après avoir échoué à reprendre le contrôle du Sénat, l’organisation dit maintenant qu’elle jouera dans les primaires si nécessaire, fournissant de l’argent et d’autres ressources aux candidats qui, selon elle, ont les meilleures chances de remporter des élections générales.

L’organisation a déjà reçu des nouvelles qu’elle espérait lorsque Doug Mastriano, un législateur d’extrême droite de Pennsylvanie qui a été approuvé par Trump l’année dernière et a perdu durement face au candidat au poste de gouverneur démocrate, a choisi de ne pas se présenter au Sénat en 2024. Les républicains espèrent que l’ancienne haie Le PDG du fonds, David McCormick, qui a perdu la primaire de l’année dernière au profit d’un autre candidat soutenu par Trump, se présentera à nouveau et affrontera le sénateur démocrate Bob Casey.

Trump, qui a faussement qualifié les accusations portées contre lui de poursuites politiques, insiste sur le fait qu’il avait redéfini le GOP, affirmant plus tôt cette année que « l’ancien Parti républicain est parti et qu’il ne reviendra jamais ». L’ancien président et ses partisans soulignent sa victoire de 2016 comme preuve de sa capacité à gagner, notant qu’il a remporté l’Ohio et la Floride alors que les candidats du GOP en 2012 et 2008 ne pouvaient pas et a été le premier candidat républicain à la présidence à remporter le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie en décennies.

« Nous avons révolutionné à jamais la carte électorale pour les républicains », a déclaré Trump. « Nous avons ouvert la voie à la victoire. »

Cet argument ignore le fait que Trump a perdu les trois États en 2020 et que les trois gouverneurs démocrates ont été élus en 2018 et à nouveau l’automne dernier. Dans les trois États, les candidats approuvés par Trump ont perdu.

Les pertes des républicains dans des courses compétitives comme celles-ci sont une grande partie du discours de l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie aux électeurs sur les raisons pour lesquelles il est temps pour Trump de partir. Christie, qui se présente également pour la nomination du GOP à la présidence, a noté lors d’une récente apparition sur Fox News Channel que même avant les dernières accusations, le parti sous Trump avait du mal dans ces concours.

« Nous sommes fatigués de perdre », a déclaré Christie. « Et regardez, si la personne au sommet obtient tout le mérite lorsque les choses vont bien, elle doit également être responsable de ce qui se passe lorsque les choses vont mal. »

