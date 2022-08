Trump fait face à des enquêtes et à des poursuites alors qu’il pèse la course à la Maison Blanche

L’ancien président américain Donald Trump prend la parole lors de la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) qui s’est tenue au Hilton Anatole le 6 août 2022 à Dallas, au Texas. CPAC a débuté en 1974 et est une conférence qui rassemble et accueille des organisations conservatrices, des militants et des dirigeants mondiaux pour discuter des événements actuels et des futurs programmes politiques.

Alors que Donald Trump envisage de faire une troisième course à la Maison Blanche – et quand annoncer cette décision – l’ancien président fait face à une série d’enquêtes officielles et de poursuites civiles.

L’enquête sur les dossiers de lundi est devenue potentiellement la plus grande menace juridique pour Trump, après sa révélation étonnante selon laquelle une équipe d’agents du FBI faisait une descente dans sa résidence du club Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride.

Le raid était lié à un grand jury fédéral à Washington, DC, qui enquête sur Trump sur la suppression de dossiers de la Maison Blanche lorsqu’il a quitté ses fonctions en janvier 2021.

En janvier 2022, la National Archives and Records Administration a récupéré 15 boîtes de documents de la Maison Blanche à Mar-a-Lago. Cette agence gouvernementale a déclaré que les documents auraient dû être envoyés à la NARA à la fin de l’administration Trump.

Un mois plus tard, les Archives nationales ont révélé qu’elles avaient trouvé des documents marqués comme étant des “informations classifiées de sécurité nationale” dans les boîtes. Le ministère de la Justice a émis en mai une assignation à comparaître pour ces documents aux Archives nationales.

Lundi, des agents du FBI munis d’un mandat de perquisition se sont rendus à Mar-a-Lago et ont saisi une douzaine de cartons dans la résidence, selon un avocat de Trump, qui séjournait alors dans la région de New York. Cette avocate, Christina Bobb, a déclaré que des agents enquêtaient sur d’éventuelles violations des lois relatives à la loi sur les dossiers présidentiels et sur le traitement de documents classifiés.

Le ministère de la Justice a déposé jeudi une requête pour desceller le mandat de perquisition que le FBI a utilisé pour perquisitionner le domicile de Trump.

Pour obtenir un tel mandat, le FBI doit montrer à un juge qu’il existe une cause probable qu’un crime a été commis et que les preuves qu’ils recherchent se rapportent à ce crime potentiel.

“Le raid sans précédent et absolument inutile de lundi au domicile du président Trump n’était que l’acte d’hostilité le plus récent et le plus flagrant de l’administration Biden, dont le ministère de la Justice a été armé pour harceler le président Trump, ses partisans et son personnel”, a déclaré le porte-parole de Trump à NBC News sur Jeudi.